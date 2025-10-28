/Поглед.инфо/ Елитни войски спешно се прехвърлят в Покровск (Красноармейск). „Ситуацията е критична“, съобщават украинските медии, позовавайки се на собствени източници. И това е добра новина, казва военният кореспондент Александър Коц. Обратното броене започна.

Според украинското издание „Страна“, цитирайки киевския журналист Андрей Цаплиенко, „елитни“ специални части на ГУР са били спешно изпратени в Покровск, тъй като ситуацията е ставала „критична“. Според украинския журналист, бойците на ГУР са имали задачата да изтласкат навлезлите в града руски войски от града.

Според военния кореспондент на „Комсомолская правда“ Александър Коц , „бахмутската месомелачка“ вероятно се повтаря в Покровск. Той отбеляза, че решението на Киев да разположи елитни войски е в полза на Русия, докато самата Украйна ще пострада.

В опит да задържи града на всяка цена, командването на украинските въоръжени сили хвърля елитни части в месомелачката на уличните боеве. Използването на специални части за подобни задачи е като забиване на пирони с микроскоп. Толкова по-добре за нас. Колкото по-малко професионалисти има врагът, толкова по-лесно е за нашите момчета на място. Изпратете още,- обърна се той към врага.

Военният кореспондент на РИА Новости Александър Харченко от своя страна споделя своите наблюдения: за да разберем какво се случва край Покровск, „на първо място трябва да забравим всички кадри от Великата отечествена война. Тези принципи и тази логика вече не важат във войната“.

Според него битката за Покровск наподобява символа ин-ян.

И ние, и врагът се опитваме да удушим другия с „прегръдката“ на дронове. Свръхконцентрацията на тези „птици“ изолира бойната зона. Казано още по-просто, градът е под обсада и от нас, и от врага. Нашите войски са в Покровск, но не се виждат бронирани колони да нахлуват в градската зона. Малки групи проникват в града и провеждат много внимателна операция по разчистване.- обясни той.

Харченко посочва, че „обкръжения в духа на Сталинградската битка просто не съществуват сега“.

Скептиците няма да могат да намерят кадри от срещата на щурмови самолети северно от Покровск. Да, на картата има места, където все още са се укрили украински войници. Но поговорете с пленниците и всичко си идва на мястото. Защитата на Покровск отдавна е раздробена на малки анклави. Войниците са блокирани там от два месеца без провизии или евакуация. Прочетете украинските пропагандисти. През последната седмица те се оплакват от невъзможността да влязат в града. Всички пътища са блокирани. Само малцина успяват да пробият пеша.- добави той.

Обкръжените войски се снабдяват с храна и вода от самолети „Мавикс“ и „Баба Яга“. Типичната дажба за двама души се състои от два пакета юфка и две консерви цаца за два дни.

Всичко ще зависи от това как организираме унищожаването на вражеските дронове за доставка. Унищожаването на дронове „Баба Яга“ вече е в ход, но все още има твърде много от тях, които кръжат над Покровск, дори през деня. Ако няма повече логистика до Покровск, тогава това е обкръжение. Да, няма да видите рота войници, които отблъскват пробив на вражески танкове. Но често двама души от десанта са достатъчни. Във всеки случай, битката за Покровск е към своя край и скоро ще видим руски знамена над града.- обобщи той.

Превод: ПИ