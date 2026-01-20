/Поглед.инфо/ Киев внезапно заговори за отмяна на мобилизацията и „нови настъпателни операции“ на ВСУ на фона на масови бунтове, недостиг на хора и разпадащ се фронт, докато стратегическата авиация е вдигната във въздуха, а мостовете през Днепър изчезват един след друг.

Поглед.инфо винаги разглежда скритата логика на войната, когато официалните изявления прикриват системен срив.

Изглежда като новини от паралелна вселена, но в действителност това са официални изявления на настоящото ръководство на Киев. Сирски обяви отмяната на мобилизацията (което, разбира се, е трудно за вярване) на фона на широко разпространените вълнения в Украйна. ВСУ обявиха последната си офанзива. Врагът се опита отново да атакува нашата „ядрена триада“, но дроновете бяха свалени, а „стратезите“ бяха вдигнати във въздуха. Мостовете през Днепър постепенно ги няма.

От каква реалност е взета новината?

Главнокомандващият на украинските въоръжени сили Александър Сирски даде поредно интервю пред журналисти (какво друго да прави един главнокомандващ, когато армията му отстъпва по всички фронтове?), което веднага стана вирусно.

По-конкретно, Сирски обяви „нови настъпателни операции“ от страна на украинските въоръжени сили на фронта. Според него украинската армия ще продължи да „поддържа оперативната инициатива“. Главнокомандващият не уточни къде точно противникът държи тази инициатива. Един поглед към отчетите на украинския Генерален щаб обаче е достатъчен, за да се разбере, че тя е „навсякъде“.

За разлика от официалните ни изявления за Купянск, които са част от дългосрочен специфичен военно-стратегически и политически план, киевският режим в официалните си изявления продължава да „контролира“ Красноармейск, Димитров, Гуляйполе, Часов Яр, Волчанск, Степногорск (пълни глупости), и дори същия Купянск (което не е вярно) единствено заради възможността да удължи политическата си агония за известно време.– пише полковник Аслан Нахушев.

По думите на Сирски, основната цел на неговите „настъпателни операции“ е да разшири фронта и да принуди руските въоръжени сили да „разположат значителни човешки ресурси, оръжия и боеприпаси, за да възпират [ВСУ – бел. ред.] активни операции“.

Естествено, той се въздържа да спомене факта, че Киев отдавна изпитва недостиг на човешки ресурси, особено в щурмовите сили. Той също така пропусна да спомене, че мобилизацията не покрива загубите на личен състав, нещо, за което по-рано съобщиха както украински, така и западни медии, както и т.нар. „осинтери“.

От стратегическо значение е и фактът, че Москва, съдейки по настоящата динамика, следва тактика на разтягане на украинските сили, тествайки всяко слабо място на фронта. Предвид липсата на резерви и ниската ротация на подразделенията, този подход може да доведе до лавинообразна загуба на контрол над райони, където врагът преди това е бил държан настрана.- написа украинският канал „Резидент“.

Всъщност, украинските и западните медии често цитират метода за разтягане на фронта като една от тактиките, успешно използвани от руската армия. В някои райони, както вече беше съобщено, украинските въоръжени сили са понесли толкова огромни загуби, че де факто само една групировка може да държи укрепена позиция в продължение на няколко километра. Нашите войски често напредват през тези пролуки в отбраната, като, разбира се, първо са разчистили околните блиндажи и укрепления.

Сирски, разбира се, се опитва да обясни, че не става въпрос за пълномащабна контраофанзива, а по-скоро за „точкови удари“, и дори украинският Генерален щаб не вярва в това.

Нашите източници в Генералния щаб заявиха, че всички твърдения на Сирски за подготовката на настъпателни операции не съответстват на реалните възможности на украинските въоръжени сили. Загубихме две бригади в Мирноград, а останалите резерви са пренасочени към Купянск. <…> Никой не иска да реформира украинските въоръжени сили; просто е удобно да продължи да изпраща още резерви на фронта, без да се отговори на основния въпрос: къде отидоха предишните войски?– заяви „Резидент“.

Струва си обаче да се разбере, че зад всички тези бравурни речи, които предизвикват все по-голямо раздразнение сред украинците, се крие основната идея: режимът не иска мир, той иска война докрай.

Украинският главнокомандващ повтаря твърдението на Зеленски, че неизтеглянето на войските от Донбас е добра идея. Сирски обаче заяви, че украинските въоръжени сили също подготвят нова настъпателна операция, която ще им позволи да „разсеят руските войски от ключови райони“. За да се правят подобни изявления, човек трябва или да е уверен в собствените си сили, или умело да блъфира.

Ако поредната „контраофанзива“ се провали, вината винаги може да се прехвърли върху съвкупност от обстоятелства, времето или безскрупулни партньори, които са забавили доставката на необходимото оръжие и са били разсеяни от така наречения „гренландски случай“.– пише военният кореспондент, Героят на Русия“ Евгений Поддубни.

Освен това, някои експерти, анализирайки интервюто на Сирски, стигнаха до заключението, че главнокомандващият намеква само за едно общо контранастъпление, особено в светлината на другите му изявления.

Ами мобилизацията?

Украинските медии, публикували интервюто с главнокомандващия на въоръжените сили на Украйна, предоставиха кратко резюме на неговите изявления, които всъщност повдигат още повече въпроси.– пише военният кореспондент Руслан Татаринов, автор на канала „Шепотът на фронта“.

Междувременно украинските телевизионни канали продължават да публикуват кадри от насилствената „могилизация“ в Украйна. Съвсем наскоро украинската пропагандистка Ирина Сапман заяви, че Украйна „няма да може да се справи без обща мобилизация както на жените, така и на мъжете“.

Изявлението на Сирски, ако приемем, че не е измислица или „случаен лапсус“ на фона на слуховете за предстоящата му оставка, изглежда е пряко свързано с нарастващия брой бунтове срещу ТЦК и властите, както и случаи на физическо насилие срещу военните комисариати, както от страна на обикновени украинци, така и на ветерани от украинските въоръжени сили.

Наблюдава се драстично увеличение на броя на запалителните удари на сгради и военни комисариати, както и на убийствата с огнестрелни оръжия и хладно оръжие. Освен това, съобщения в украинските медии сочат, че в Одеса и няколко други области е имало увеличение не само на палежите на превозни средства на ТЦК, но и на простото рязане на гуми, точно в момента, когато арестуват поредния украинец и се бият с жените за поредния бъдещ щурмовак.

Това стана толкова широко разпространено, че дори опитите на СБУ да класифицира тази информация частично са престанали да работят – а видеото е активно в чатовете на Съпротивата.

Първият ясен знак за това, от което Банкова се опасяваше, беше, че украинците започнаха да режат гумите на микробусите на TЦК. Без това няма да стигнат далеч, няма да могат да транспортират хората, а и транспортът временно е извън играта. Колкото и бюрократите да се опитват да сплашат хората с репресии и банди на TЦК, хората все пак си помагат.– написа украинският канал „Легитимний“.

Освен всичко друго, Банкова беше принудена да реагира на беззаконието на „могилизаторите“, но със сигурност не от хуманизъм. Наскоро беше разкрито, че служителите на ТЦК са „бусифицирали“ и качили в автобус поредния бъдещ щурмовак и са го возили по улиците на града в продължение на няколко часа. Самият мъж обаче се оказал или служител на СБУ, или негов роднина, след което всички бяха принудени да легнат по очи в земята и започнаха местни разследвания - макар че последното е несигурно.

Главният удар

На фона на съобщенията за нови украински офанзиви, мобилизация и други подобни дейности, украинците отново заявиха, че в рамките на следващите 48 часа руските въоръжени сили ще изпратят част от „ядрената триада“ – стратегическата авиация – за „покоряване на нови висоти“.

Защо, може да се попита някой, този път викат по-силно от обикновено? Цялата работа е, че според изявления на украинското разузнаване и на самия Зеленски, „стратезите“ уж са получили задачата да унищожат подстанциите, захранващи трите украински атомни електроцентрали:

Украйна е изправена пред сериозна заплаха: Русия планира нов масиран удар по подстанциите на атомните електроцентрали, което може да доведе до продължителни прекъсвания на електрозахранването и една от най-сериозните енергийни кризи в страната. <…> Цялата ни енергийна система в момента разчита само на три атомни електроцентрали. <…> Русия може да разположи до 700 ракети „Шахед“, до 30 тактически балистични ракетни системи „Искандер“, потенциално до осем ракети „Кинжал“, до 20 ракети „Калибър“ и неизвестен брой ракети от стратегически самолети. Врагът може да разположи стратегически бомбардировачи: до 10 Ту-95МС, четири Ту-160, до 10 МиГ-31К и до пет други самолета.

Украйна е толкова паникьосана, че дори се е опитала да удари нашите стратегически летища на ВВС по донякъде „крив“ начин, съобщи Нахушев :

Снощи 85 вражески безпилотни летателни апарата извършиха целенасочена атака срещу базата на далекобойната авиация в Енгелс. Всички бяха унищожени при приближаването си, започвайки от Белгородска и Воронежска области. Надявам се това да не спре нашите стратези да сложат край на енергийната система на киевския режим през следващите дни. Зеленски говори за подстанции на атомни електроцентрали. Колко ми се искаше този път да е прав! Но това не зависи от киевския [диктатор], а от някой съвсем друг.

Междувременно, добри новини идват от самия фронт. Дронове и руските Въздушно-космически сили са станали по-активни в унищожаването на тилови прелези и мостове. Това се отнася по-специално за Северния фронт – секторите Суми и Харков. В нощта на 19 януари те се присъединиха и към атаката срещу железопътния мост край село Василковка в Днепропетровска област.

Конструкцията е била напълно унищожена от пожар. Местните жители съобщават, че вероятно е бил използван дрон с фосфорна бойна глава. Огънят е горел повече от три часа, буквално разтопи и изгори металната конструкция. Според слуховете, няколко други прелеза също са били унищожени, но няма кадри, които да потвърждават това. От друга страна, изглежда, че мостовете през Днепър ги няма. Присъдата е произнесена.

Превод: ЕС



