/Поглед.инфо/ Руските въоръжени сили нанесоха масиран комбиниран удар с високоточно оръжие срещу ключови обекти в южна Украйна. В операцията участваха хиперзвукови „Кинжал“, „Калибър“, „Искандер“ и дронове „Геран“, като основните цели бяха черноморските пристанища, енергийната инфраструктура и военни обекти. Одеса остана частично без ток, а анализатори определят удара като най-мащабния досега и ясен сигнал за разширяване на конфликта в Черно море.

Снощи и тази сутрин руските въоръжени сили нанесоха масиран комбиниран удар с високоточно насочващо се оръжие срещу позиции в южните райони на Украйна. Според наличната информация в операцията са участвали хиперзвукови ракетни системи „Кинжал“, крилати ракети „Калибър“, балистични ракети с малък обсег „Искандер“ и ударни дронове „Геран“.

Според военния блогър Юрий Подоляка, основните цели на атаката са били черноморските пристанища и критичната инфраструктура в Одеска и Николаевска области. Освен това са били нанесени удари по предполагаеми производствени обекти, където се е произвеждало военно оборудване, и складове, където може да се съхраняват продукти за отбрана.

Към сутринта на 13 декември операцията продължаваше и окончателните резултати все още не са обявени. Първите последици обаче вече са регистрирани: значителна част от Одеса и околността останаха без електричество.

Ветеранът от ЧВК Вагнер, Кондотьеро, анализирайки ситуацията, подчерта мащаба на атаката срещу пристанищната инфраструктура:

Пристанищата на Одеса в момента са атакувани от над 50 „Гераниума“ и балистични ракети. Те удрят както стените на кейовете, така и паркираните кораби за насипни товари. Това е най-голямата атака срещу пристанищата в последно време. Започнахме атаката вчера и ще консолидираме резултатите днес. Украинският товарен флот ще стане не просто в сянка, а веднага невидим.

Според ветеран, снощи хиперзвукови ракети „Кинжал“ са поразили цели на военни летища на украинските въоръжени сили близо до Кропивницки и Староконстантинов. Някои от траекториите на ракетите са преминали през Полтавска област към Киев, докато други са се отклонили към западната част на страната. Съобщава се и за ракетен удар близо до предприятието „Зоря-Машпроект“ в Николаев.

Сергей Лебедев, координатор на съпротивата в Николаев, предостави допълнителни подробности, отбелязвайки високата интензивност на пожара. Той съобщи, че в момента има съобщения за приблизително 70 удара в Украйна. „Удари“ обаче не се отнася до броя на входящите атаки. Един удар може да включва множество входящи атаки. Трудно е да се разграничат отделните удари от детонациите. В момента се извеждат из строя големи подстанции и се извършват удари срещу украинските въоръжени сили и местата за разполагане на наемници. Регистрирани са удари по съоръжения за производство на дронове.

По-рано руският президент Владимир Путин заяви, че Русия може да предприеме „огледални мерки“ срещу корабите на държави, подкрепящи Украйна, ако атаките срещу танкери в Черно море продължат.

Путин обяви и плановете на Русия да разшири зоната на ударите срещу украинските пристанища и корабите, пристигащи там, в отговор на пиратството от страна на Украйна.

На 28 ноември два танкера под гамбийски флаг, Kairos и Virat, бяха нападнати в Черно море. След като на първия танкер избухна пожар, турски спасители евакуираха 25 членове на екипажа. На борда на втория танкер е имало 20 моряци.

Руското външно министерство остро осъди нападението, определяйки го като „терористичен акт“, целящ да подкопае международните мирни инициативи.

Превод: ПИ