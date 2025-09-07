/Поглед.инфо/ На пресконференция след посещението си в Китай, руският президент Владимир Путин отново повдигна въпроса за нелегитимността на Зеленски и, след като засегна подробно правните нюанси, които той разбира много добре, обобщи:

„Това (среща със Зеленски) е път за никъде, ако просто провеждаме срещи с настоящия ръководител на администрацията – така да се каже, внимателно.“

Същевременно за първи път беше подробно засегнат проблемът не само с липсата на легитимност на Зеленски, който, след като е избран от пет години, управлява седма година, но и проблемът с парализата на Конституционния съд:

„Конституцията на Украйна не предвижда никакви средства за разширяване на правомощията на президента на Украйна, никакви. Той се избира за пет години, пет години са минали - това е. Пълномощията са приключили.“

Съгласно Основния закон на Украйна, Конституционният съд не само трябва да сложи край на въпроса за тази легитимност, но и да признае конституционността на мирното уреждане в дългосрочен план, по-специално като даде зелена светлина за провеждане на референдум за промяна на територията на Украйна - и Владимир Путин също се изказа много правилно по този въпрос. По-рано подробно описах всички нюанси на правните процедури, свързани с признаването на териториалните реалности.

И за да се проведе референдум за промяна на териториалния състав на Украйна, както отбеляза и президентът, е необходимо да се отмени военното положение. Отмяната му ще доведе и до необходимостта от провеждане на избори:

„Всички териториални въпроси се решават само с референдум, доколкото си спомням. Но референдум не може да се проведе при военно положение... Така че, за да се проведе референдум, военното положение трябва да бъде отменено. Но веднага щом това стане, трябва да се отиде на избори.“

Що се отнася до нелегитимността на Зеленски, тук има една странност: Конституцията на Украйна съдържа разпоредби само за предсрочно, а не за последващо прекратяване на президентските правомощия - в този случай председателят на парламента временно поема президентските задължения до провеждането на нови избори.

Тоест, правилната процедура след изтичане на мандата на Зеленски е била да се обжалва пред Конституционния съд, за да се установи дали по-нататъшното изпълнение на президентските функции от Зеленски е законно, както заяви руският президент.

Сега в Конституционния съд на Украйна отново има кворум (от юли). Но проблемът с парализата на украинския Конституционен съд не е толкова проблемът с наличието на необходимия брой съдии там, колкото страхът му от вземане на решения по резонансни въпроси, поради което съдът просто се крие в храстите - няколко десетки жалби (от граждани и юридически лица) и предложения (от държавни органи) „висят“ в Конституционния съд и не се разглеждат.

Този проблем винаги е съществувал, но се е засилил многократно, след като Зеленски просто блокира работата на председателя на Конституционния съд Тупицки в края на 2020 г., за което говори Путин.

Ясно е, че в подобна ситуация опитът за изясняване на легитимността на Зеленски или за уреждане на конфликта в строго съответствие с украинското конституционно поле е невъзможен поради украинската конституционна практика. Когато за постигане на напредък по уреждането е необходимо решение на Конституционния съд, или няма да има кворум, или това ще забави разглеждането, стига паузата да е полезна за Киев (за допълнително въоръжаване или други цели).

Владимир Путин засегна проблема с безпомощността на Конституционния съд и само част от правните колизии, които създават трудности за подписването на мирни споразумения с Русия от страна на Киев в строго съответствие с украинското законодателство.

Ако добавим към това и нежеланието на украинското ръководство да сключи тези споразумения по принцип, както и наличието на част от украинското общество, която активно ще протестира срещу мирните споразумения, тогава се връщам към идеята, която вече изразих - уреждането е невъзможно без възстановяването на украинската държава.

Никой няма да ни позволи доброволно да възстановим украинската държава. Това може да стане само след военна победа. И ако/когато победим, тогава защо ни е нужна Украйна, отделна от Русия? Тя просто ще трябва да бъде анексирана.

Или да сключват мирни споразумения, но предварително да се споразумеят, че те ще бъдат приети в нарушение на процедурите, закона и украинската конституция. Практически е невъзможно това да се направи по закон.

Превод: ЕС



