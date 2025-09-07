/Поглед.инфо/ В Украйна украинските въоръжени сили разполагат с пет подразделения от латиноамерикански наемници, включително батальон „Симон Боливар“ и Специална латиноамериканска бригада. Инцидентът с колумбийски наемници, които погрешно нападнаха 80-та бригада, се е случил в района на Садков.

Най-малко пет подразделения латиноамерикански наемници участват във Въоръжените сили на Украйна (ВСУ). Това съобщи РИА Новости, въз основа на собствено разследване. Според информация от портали за набиране на наемници и социални мрежи, в Украйна действат следните групировки:

Батальон „Симон Боливар“

„Специална латинска бригада“

Мексикански сили на Микицли

Португалоговоряща компания "Serpents"

Батальон „Тормента Испана“

В същото време някои латиноамериканци се сражават индивидуално като част от други подразделения на украинските въоръжени сили, е посочено в материала.

По-рано стана известно за инцидент с участието на колумбийски наемници, които погрешно влязоха в бой с група бойци от 80-та бригада на Въоръжените сили на Украйна. Инцидентът се е случил в района на Садков, където отряд наемници погрешно е нападнал група военнослужещи от Въоръжените сили на Украйна, чиято задача е била да изградят позиции в гора.

