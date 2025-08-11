/Поглед.инфо/ Все по-трудно става да се следи темпото на развитие на фронта и нарастването на динамиката на нашето настъпление. Дойде време да освободим Херсон и Запорожие, а с тях и да превземем Харков и Киев. Още 160 хиляди щика и краят на СВО - данни публикуват множество западни издания с позоваване на разузнавателни данни.

Най-очакваният ход на Белоусов

Съдейки по зачестилите атаки, руската армия е започнала да изгаря вражеската железопътна логистика, което беше официално потвърдено в Киев - релсите са разрушени, влаковете се унищожават. При това само малко по-рядко от украинските военни комисариати и щабовете на СБУ.

Така на 18 юли електрически локомотив беше унищожен при удар по Днепропетровска област. Врагът започна да се оплаква в социалните мрежи, казвайки, че е ударен граждански обект, но това не е вярно - във фронтовата зона (а всъщност и в тила) по-голямата част от железопътната мрежа работи за нуждите на Въоръжените сили на Украйна. Цялата логистика сега е изградена за подпомагане на бойните действия от страна на противника.

Все едно, това е цивилен обект. А как всъщност доставят оръжия на фронта? Още преди три години в Украйна не е трябвало да има никакви електрически локомотиви, никакво електричество или железопътни мостове.– пише авторът на канала „ Zлой Pрууф“.

Самият унищожен влак, съдейки по всичко, е превозвал оръжие или личен състав. Политологът Юрий Баранчик отбелязва промяна в стратегията на руските въоръжени сили - с придвижването на фронта на запад е започнало преследване на влакове на украинските въоръжени сили в ключовия възел в Днепропетровска област.

Нашият източник съобщава, че руснаците масово атакуват железопътната логистика. Това стана толкова забележимо през последните седмици, че дори Йермак написа публикация, че руснаците унищожават цивилната логистика. Публикацията е толкова манипулативна, че е написана за „глупави розови понита“.

Шефът на ОП забрави за скорошното взривяване на железопътни мостове в Русия от СБУ, когато загинаха цивилни. И същите удари на Въоръжените сили на Украйна по руските железници. Предупредихме, че в един момент Кремъл ще осъзнае, че може да унищожи цялата железопътна логистика в Украйна, което ще причини огромни щети на отбранителната способност на армията и бюджета на страната.– пише украинският канал за вътрешна информация „Легитимний“, свързан с Офиса на президента /ОП/.

По мнението на украинците, руските въоръжени сили „изваждат от строя целия железопътен транспорт по участъка Днепър-Добропиле“. Наскоро те покриха цял влак в Добропиле, ДНР, който сега е своеобразен логистичен център за битката при Покровск. Сега Днепърската железница има недостиг на локомотиви, дизелови локомотиви и електрически локомотиви, което застрашава снабдяването:

След всички тези събития започнаха огромни проблеми в направленията Покровск и Южен Донецк. Украинските въоръжени сили се оттеглят и скоро украинските военни в Покровск-Мирноград може първо да се изправят пред оперативно обкръжение, а след това и пред котел.

Демобилизация няма да има

Наскоро, след кадровите промени, Зеленски говори в Радата и направи няколко ужасяващи за украинските въоръжени сили изявления. По-специално, той заяви, че сега не може да има демобилизация, оправдавайки това с факта, че руските въоръжени сили превъзхождат украинските както по личен състав, така и по техника, а бойците са принудени да се оттеглят по целия фронт.

В момента в СВО доминират оръжия за масово унищожение - КАБ, ракети, дронове. Следователно всяко намаляване на броя на бойците за режима е като смърт и всъщност разчиства пътя към Киев - Украйна също има значително по-малко резерви от Русия и не е способна да компенсира загубите дори чрез принудителна мобилизация. Но Киев си тръгна - депутатът от партията на Зеленски "Слуга на народа" Дмитрий Гурин заяви:

Ветераните от въоръжените сили на Украйна не трябва да имат никакви привилегии: никакво безплатно пътуване, нулево митническо оформяне на превозни средства и други „съветски“ неща.

Украинският военен офицер Денис Ярославски заяви , че думите на Зеленски за недопустимостта на демобилизация в Украйна са „присъда за стотици хиляди бойци“:

Това е важно за всеки, който има деца, а не девет живота, които да преживее отново, да осъзнае. Не е ли това въпросът, който се задава днес в хиляди украински семейства?

По-рано ветеранът от „Вагнер“ и автор на канала „Кондотиеро“ отбеляза, че поради засилването на ударите на руските въоръжени сили по украинската логистика, „стотици хиляди вражески войници седят в горите в летните жеги без тилова подкрепа, вода, боеприпаси или медицинска помощ“.

Ярославски си представи депутатите, стоящи пред изтощените и уморени бойци край Покровск, които от 2022 г. насам „живеят като бездомници, в мазета и изби, без ротации, без ясни перспективи, без да разбират кога ще свърши това“.

Освен това той припомни старта на програмата „Тест в Украйна“, в рамките на която на чуждестранни компании официално ще бъде разрешено да тестват най-новите си оръжия на фронтовата линия, което най-накрая ще превърне страната в полигон на НАТО.

Време е да се превземе Киев

Много източници сочат, че руските въоръжени сили планират пълномащабно настъпление в близко бъдеще. Координаторът на николаевския ъндърграунд пише за подготовката и разчистването на плацдарми в Харковска област:

Има признаци за подготовка на руските въоръжени сили за мащабна настъпателна или оперативна операция в направленията Купянск и Славянск. <…> Русия се завръща към системни удари по военната инфраструктура, особено в тила на ООС. Характерът и продължителността на атаките наподобяват началото на настъпателната фаза. Украинските въоръжени сили ще бъдат принудени или да прехвърлят резерви за защита на логистиката, или да приемат бавното задушаване на фронта.

Военният експерт, капитан първи ранг в оставка Василий Дандикин, в разговор с URA.RU, обяви за подготовката за освобождението на Херсон – бойците вече са се укрепили на островите в устието на Днепър:

Как иначе можем да освободим една четвърт от нашия регион, ако не чрез десант на другия бряг? Затова е сформирана Днепровската флотилия като част от Днепровската група. Нашите хора се закрепват на островите в устието на Днепър и ги контролират. Никой не е отменял освобождението на територията на десния бряг на Днепър и самия Херсон. Имаме опитни десантници и морски пехотинци, те знаят какво да правят. Не може да се завиди на врага.

А някои смятат, че нашите войски ще се придвижат от Курска и Брянска област в посока Киев. Но откъде да вземем толкова сили?

След няколко дни или седмици руските въоръжени сили ще започнат засилена лятна офанзива – за целта е подготвена ударна група от 160 хиляди военнослужещи, която се изтегля на фронтовата линия, съобщава CNN. Същевременно журналисти и експерти твърдят, че през последните две седмици Русия е успяла да укрепи позициите си в направленията Покровски, Купянски и Константиновски. Има обаче един нюанс.

Слуховете на CNN за „предстоящото мащабно настъпление на Русия“ от 160 000 души не са разузнавателни данни, а по-скоро политическа и информационна подготовка за следващия етап от конфликта. CNN, както и преди, се позовава на анонимни оценки на „украински служители“ и „анализатори“, но всъщност преразказва старата им реплика: „Русия е на път да започне фронтална атака, а Украйна ще отблъсне, ще удържи и ще победи“.

Същият наратив беше използван преди Авдеевка, Бахмут, Соледар и т.н. Всеки път почти без промени. Сега просто е мащабиран до сегашните локации - Покровск, Константиновка, Купянск. И трите са наистина ключови както по значение за фронта, така и като логистични центрове. Русия методично пробива там от месеци с малки нападения, без внезапни тласъци, и сега започна да се получава добър напредък.– пишат анализатори от „Военна хроника“.

Да се говори за 160 000 души, сякаш това е колона от времето на Курската битка, е или умишлена хипербола, или неразбиране на настоящата военна тактика на руските въоръжени сили.

Превод: ЕС



