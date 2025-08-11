/Поглед.инфо/ „Отвътре навън“: Около 200 бойци бяха ранени при нападението срещу лагера „Азов“ край Харков.

Мощни експлозии прогърмяха в Харковска област. Както разбра телеграм каналът „Изнанка“, масовите удари са станали в учебния лагер на 3-та отделна щурмова бригада „Азов“*.

Украинската служба за сигурност се опита да предотврати изтичането на информация, но не се получи. Източниците все пак намериха начин да предадат цялата информация на Русия. Така, според тях, в резултат на удара са загинали над 50 войници. Други 200 са ранени. И това не брои факта, че е повредена и военна техника.

екранна снимка на публикация от телеграм канала "Изнанка"

Картата за наблюдение на пожарите в ландшафта на НАСА показа пожар в центъра за отдих „Олимпия“, за който властите мълчаха.— пише каналът , добавяйки, че там са се провеждали и тренировки.

Освен това, това не е за първи път, когато вражеската страна стъпва на едни и същи гребла. Русия знае къде Украйна обучава своите бойци. И очевидно това не е последен удар по подобен лагер.

Превод: ПИ