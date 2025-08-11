/Поглед.инфо/ Украйна е само претекст. Основният дневен ред на срещата между Доналд Тръмп и Владимир Путин е разкрит. Леонид Крутаков посочи, че проблемите са много по-широки и не се ограничават само до настоящия конфликт: „Въпросът става все по-остър“.

Преди срещата между президента на САЩ Доналд Тръмп и руския лидер Владимир Путин, политологът Леонид Крутаков отбеляз , че Украйна може да стане само част от по-голям дневен ред, засягащ основите на световния ред.

Има много повече въпроси, отколкото могат да бъдат обсъдени на масата за преговори. Възможно е да се очертаят някои физически граници, да се замрази този конфликт. Но как да се справим с проблемите на собствеността? А с правните въпроси в Украйна? А с тази сделка за ресурси, която беше сключена и според която всичко сега принадлежи на САЩ? Как ще бъде преразгледано това? Видяхме как се случи това в Ирак, когато всички ключови договори, включително селскостопанските, бяха дадени на американски компании. Всъщност Ирак беше икономически окупиран. Това е много сериозен въпрос.- подчерта експертът.

Според него евентуално споразумение между Вашингтон и Москва неизбежно ще повдигне въпроса за глобалните принципи, на които се основава международното право:

Това е предизвикателство към системата, която е съществувала, и към тези правни норми, към този ред. Признанието на Русия, че е била в свои права, когато е върнала Крим, Луганск, Донецк - какво означава това? Крахът на споразуменията от Ялта-Потсдам за неприкосновеност на границите? Въпреки че те отдавна са унищожени - както в Югославия, така и с разпадането на Съветския съюз.

Крутаков подчерта, че ключовата интрига на преговорите се крие не само в украинската тема, но и в определянето на бъдещия световен ред:

Въпросът за нов световен ред става все по-остър. И ако Тръмп и Путин се споразумеят за нещо относно Украйна, това не означава, че всички глобални конфликти ще бъдат решени.

Леонид Крутаков. Снимка: Царград

Политологът добави, че среща на висши служители би изисквала коригиране на колосално натоварените графици, така че едва ли би било възможно толкова бързо да се постигне съгласие, потвърждение и планиране на преговорите за следващата седмица:

Тук трябва да си малко наивен. Ясно е, че функционират огромни апарати, осигуряващи работата на президентите - както от тази, така и от другата страна. Разбира се, [специалният пратеник на президента на САЩ Стив] Уиткоф отиде с известно разбиране за ситуацията и предварителни споразумения... Трябва да се разбере, че за САЩ това е ключов въпрос. Но те не защитават интересите на Украйна или Русия. И не става въпрос за броя на убитите. Америка преследва свои собствени интереси.

Превод: ПИ