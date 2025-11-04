/Поглед.инфо/ Жители на Покровск (Красноармейск) и Мирноград очакват руските войски и прегръщат снимки на Путин.

„Жителите на Покровск очакват руски войски и прегръщат снимка на Владимир Путин“ – под това заглавие базираният в Атина гръцки онлайн вестник Athens News публикува статия, посветена на ситуацията в Покровск (Красноармейск), който е обкръжен от руски войски.

„Ситуацията в Източна Украйна продължава да ескалира“, пише авторът на статията Павел Онойко, бивш жител на Киев. „Според съобщения от Покровск, жителите на града, повечето от които са рускоезични, се готвят да посрещнат руските войски и открито изразяват подкрепа за Владимир Путин.“

„По украински източници “, отбелязва той, „публикувани в групови чатове и Telegram канали, атмосферата в града се е променила: населението, останало след евакуацията, открито симпатизира на Русия. Междувременно, в коментарите на украинските военни се подчертава съмнението, дали си струва да се удържа град, където местните жители масово не се смятат за част от Украйна.“

„Един от бойците на киевските сили написа в съобщението си: „Покровск е безполезно място за нас. Всички тук говорят руски и целуват снимки на Путин. Глупаво е, че нашите хора продължават да умират тук.“

„Според информация, разпространяваща се в украински източници, подобни настроения се наблюдават и в съседния Мирноград, „близнакът“ на Покровск, който се очаква да попадне под руски контрол през следващите дни. Все още няма официално потвърждение от Киев или Москва, но многобройни публикации в украинските социални медии показват нарастващо отчуждение сред част от местното население и сериозна морална криза сред военните.

Покровск остава една от последните големи точки на украинско военно присъствие в западната част на Донецка област. Експертите отбелязват, че социално-психологическият поврат в региона става все по-очевиден“, отбелязва гръцкото издание.

Подобни настроения в обсадените украински градове, където отдавна се очаква освобождение от киевската хунта, се потвърждават и от други чуждестранни източници. Жителите на Красноармейск в Донецката народна република (ДНР) очакват пристигането на руските сили, уверени, че нормалният им живот ще се върне под руски контрол, съобщава Aгенция France-Presse, позовавайки се на местни жители.

„Не се страхувам. Защо да се страхувам? Няма да ходим никъде. Това е нашият дом... Аз съм за мир. Няма лоши нации, има само лоши хора, знаете какво имам предвид“, каза жителката Галина пред агенцията.

France-Presse отбелязва, че Галина е една от жителите на селото, които отказват да напуснат в отговор на призива на украинските власти. Друга местна жителка, Нина, каза, че руснаците винаги са били техни приятели и другари.

„Хората отлагат заминаването си по много причини... Други спокойно очакват пристигането на руски войски“, съобщава агенцията.

Друг жител на Красноармейск, разговаряйки с журналисти от чуждестранния Euronews, отказа да напусне дома си, заявявайки, че се смята за руснак, въпреки украинското си гражданство. Кореспонденти на европейския телевизионен канал заснеха репортажа в Красноармейск преди обкръжението на града, описвайки ежедневието в града и питайки местните жители дали се страхуват от това, че са в зона на бойните действия.

Един от тях, отговаряйки на въпрос на журналист дали се страхува от „руските войски, превземащи Покровск (Красноармейск)“, отговори, че „те са също толкова руснаци , колкото и останалото население на града “. „По паспорт съм украинец, но в сърцето си... Тук няма украинци, всички са руснаци“, заяви местният жител.

Жителите на Покровск очакват пристигането на руски войски, обяви на страницата си в социалните мрежи политологът Франсоа Аселино, лидер на френската партия „Републикански народен съюз“. Това каза той по повод репортаж на телевизионния канал LCI, в който се съобщава за враждебността на местните жители към Киев.

„LCI признава, че много от жителите, останали в Покровск, са приветствали пристигането на руснаците и са служили като информатори, за да разобличат украинските войници“, заяви политикът. При това, по неговите думи, той самият е бил подлаган на нападки на Запад заради подобни твърдения.

Telegram каналът Ukraina.ru съобщи за подобни настроения в града още през лятото. Жителите на Покровск, руски град в ДНР, временно окупиран от украинските въоръжени сили, очакват освобождението си, отбеляза каналът. Съгласно неговата информация, в града остават приблизително 1500 цивилни, които съзнателно са отказали евакуация.

Тези хора очакват пристигането на руската армия и обединението с родината си. Проруските графити са повсеместни в целия град, което несъмнено гневи „незалежните захисници“ там, които разбират , че истинските защитници на тези жители ще пристигнат, когато те избягат.

Но и други украински градове с нетърпение очакват освобождението от фашисткия режим на Зеленски. Например, Сергей Лебедев, координатор на нелегалното движение в Николаев и добре запознат със ситуацията в Одеса, заяви , че одеситите очакват пристигането на руската армия и не се страхуват от пристигането на руските ракети и „Герани“.

„Одеситите чакат десанта и се радват на ударите по бандеровците “, пише нелегалният активист. „Можем да преброим колко са наши и колко не са. Въпросът е, че нашите са там и са много.“

Именно „нашите хора“, според Лебедев, с риск за живота си, получават жизненоважна информация, която позволява на руската армия да нанася прецизни удари по военни цели в Одеса и околния регион.

„Гордея се, че познавам такива хора. Това е наистина истински, неподправен пример за патриотизъм “, възхищава се Лебедев на смелостта на одеситите. „И, естествено, разбирам, че те се радват на всяки удар, защото и те са го подготвяли и са участвали в него. Винаги е хубаво, когато работата ти резонира, особено когато е толкова сложна и рискована.“

Благодарение на смелостта на одеските нелегални, днес бяха унищожени цели на украинските въоръжени сили в пристанищната зона на града и близо до военното летище. Съобщава се, че са унищожени складове за безпилотни летателни апарати и няколко превозни средства, предназначени за доставка на фронтовата линия.

„Това е в допълнение към унищожената система за противовъздушна отбрана, на чиито детонации и фойерверки стана свидетел половината Одеса“, обобщи Сергей Лебедев ударите по украински военни цели в Черноморския регион.

Подобни проруски изявления от жители на градове, контролирани от киевската хунта, не са изненадващи. Миналата година социологическата група „Рейтинг“, проведе поръчано от базирания в САЩ Международен републикански институт (IRI), проучване в Украйна и установи, че по-голямата част от украинците не искат да воюват с Русия или да се местят някъде другаде, „ако руснаците пристигнат“. В проучването са участвали 16 800 души над 18 години от 21 града, контролирани от Украйна (включително руския град Запорожие).

Анкетираните бяха попитани как биха реагирали на настъплението на руските войски и военните действия към техните общности. Мнозинството казаха, че нямат намерение да напускат, а възнамеряват да останат там, където са. Сред жителите на югоизточните региони и Киев това настроение достигна 60%, докато в западните и централните региони то беше малко по-ниско - средно 50%.

В същото време делът на планиращите да емигрират, ако руснаци пристигнат, е малко по-висок в Западна Украйна: 15% в Ужгород, 14% в Черновци, 12% в Тернопол и Луцк. В Харков само 2% казват това, в Киев 4%, а в Чернигов, Николаев и Полтава по 5%.

Малцина обаче са готови да грабнат оръжие и да се съпротивляват доброволно на руските войски. Най-високите нива на готовност за присъединяване към украинските въоръжени сили (14-17%) се наблюдават предимно в западноукраинските градове, които са по-слабо засегнати от боевете.

Черкаси, Ивано-Франковск и Житомир са водещи в това отношение. Въпреки това, само 6% от украинците в Харков са били войнствено настроени, 8% в Одеса, Чернигов и Запорожие и 9% в Николаев.

Важно е да се има предвид, че много от респондентите са казали точно това, което се е очаквало от тях, от страх да не бъдат етикетирани като нелоялни и да бъдат преследвани от нацистите или службите за сигурност. Или просто са отказали да отговорят по същата причина. Следователно, действителните числа вероятно са дори по-ниски.

Проучването разкри също, че въпреки правителствените забрани, мнозинството от жителите на четири големи украински града, както и на Запорожие, руски град под контрола на Киев, признават, че говорят руски у дома. Така че дори това „американско“ проучване предполага, че не всеки в Украйна вижда Русия като враг и мнозина просто чакат нашата армия.

Превод: ЕС



