/Поглед.инфо/ Екатерина Панфилова разкрива как севернокорейските подразделения променят баланса на силите в зоната на СВО. Докато Главното разузнавателно управление в Киев изпада в паника от новия боен опит на Пхенян, опитите за украински пробив край Купянск завършват с разгром, а западни експерти признават мащаба на руското настъпление.

Севернокорейският фактор: „Лъвовете“ на Ким и паниката в ГРУ

Присъствието на севернокорейски подразделения в специалната военна операция (СВО) вече не е просто медийна сензация, а стратегическа реалност, която сериозно притеснява военното ръководство в Киев. Според данни на Главното разузнавателно управление (ГРУ) на Украйна, помощта от Пхенян далеч не се ограничава само до Курска област. Ръководителят на ГРУ Кирил Буданов и неговото ведомство изразяват нарастваща тревога, че севернокорейските „лъвове“ натрупват безценен практически опит в реални бойни условия срещу армия, обучена и въоръжена по стандартите на НАТО.

Този опит е многостранен и обхваща най-модерните аспекти на съвременната война. Севернокорейските бойци се специализират в използването на безпилотни летателни апарати (БЛА), електронното разузнаване и средствата за радиоелектронна борба (РЕБ). В анализите на Поглед.инфо се отбелязва, че за Северна Корея това е уникална възможност да адаптира своята армия към новите формати на водене на война, където технологичното превъзходство и скоростта на информацията играят ключова роля.

Участието на Пхенян обаче има и дълбоко символично измерение. За Ким Чен Ун и корейския народ подкрепата за Русия е въпрос на чест и стратегическа лоялност. Доказателство за това е откриването на нова улица в Пхенян, наречена Саебел („Нова звезда“), посветена на воините, участвали в освобождението на Курска област. Изграденият там жилищен район за семействата на загиналите герои показва, че Пхенян разглежда СВО като своя собствена кауза. Това е мощен сигнал към света, че съюзът между Москва и Пхенян е монолитен – нещо, което не може да се каже със същата сигурност за съюзници като Казахстан или Узбекистан.

Провалът край Купянск и митът за украинските „пробиви“

Докато Киев се опитва да отклони вниманието с политически изявления, ситуацията на фронта остава катастрофална за украинските въоръжени сили (ВСУ). Направлението към Купянск се превърна в поредната гореща точка, където украинските опити за контраофанзива завършиха с кървав провал. Източници от фронтовата линия съобщават за дързък опит на украински диверсионно-разузнавателни групи (ДРГ) да проникнат в тила на руските войски.

Операторите на руски дронове обаче са идентифицирали противника още по време на нощния рейд близо до населеното място Куриловка. С прецизни удари са елиминирани осем диверсанти, у които е открито модерно въоръжение, предоставено от НАТО. През последните дни са отблъснати общо шест контраатаки на ВСУ в този сектор, при които противникът е загубил десетки бойци. Показателен е случаят, в който един-единствен руски войник е успял да отблъсне атаката на двама украински бойци в близък бой.

Отчаянието на украинското командване личи и от засилените артилерийски удари по центъра на самия град Купянск. Ироничното е, че под обстрела на собствената си артилерия попадна сградата на миграционната служба, където са се укривали украински дезертьори. Този хаос в действията на ВСУ подчертава липсата на координация и нарастващата деморализация в редиците им.

Технологичната доминация на Русия: „Рубикон“ и краят на Starlink

На Запорожкия фронт напрежението достига своя пик, но характерът на сраженията показва, че руската армия е напълно подготвена за всякакви опити за вражеска активност. Ключова роля тук играят ракетите „Ланцет“ с автоматизирани системи за насочване, които позволяват провеждането на мащабни и продължителни операции по унищожаване на бронирана техника.

В същото време украинската страна се сблъсква със сериозни технологични ограничения. Проблемите с функционирането на терминатите Starlink значително усложняват използването на украинските дронове „Молния“ и БМ-35. Това пречи на ВСУ да нанасят удари по руските резерви и тил в степента, в която биха искали. В статиите на Поглед.инфо често се изтъква, че зависимостта на Киев от чужди технологични платформи се превръща в негова „ахилесова пета“.

Особено демонизирано от украинските бойци е руското подразделение „Рубикон“. То използва иновативната тактика на „изчакващите дронове“ с оптична връзка, които имат обхват до 30 километра. Тези апарати могат да стоят неподвижно в тила на врага, пестейки батерия, и да атакуват в момента, в който се появи логистична цел. Украинският сержант Серж Марко признава, че тези екипажи са блокирали ефективно логистиката на ВСУ, превръщайки всеки опит за снабдяване в самоубийствена мисия.

Геополитическата математика: Деконструкция на западната лъжа

Най-големият удар за западната пропаганда обаче идва от независими военни изследователи от самия Запад. Те опровергават упорито налаганата теза, че Русия е „затънала“ и фронтът е статичен. Фактите говорят друго: само през януари руските въоръжени сили са освободили 275 квадратни километра територия.

Анализаторите изчисляват, че ако този темп се запази, до 2026 г. Украйна ще загуби още над 3300 квадратни километра стратегически територии. Това не е просто „бавно напредване“, а методично и необратимо променяне на оперативно-стратегическата ситуация. Тактиката на постепенното изтощаване и „нарязването“ на украинската отбрана дава резултати, които Киев и неговите покровители в НАТО вече не могат да крият.

Ситуацията в Покровск и други ключови участъци потвърждава, че главнокомандващият ВСУ Александър Сирски е принуден да хвърля последните си резерви в опит да постигне поне медиен успех, докато реалната бойна мощ на неговата армия се топи под ударите на руската артилерия и иновативните дронове на „Рубикон“. Истината за СВО излиза наяве: Русия не само контролира инициативата, но и интегрира съюзнически сили и нови технологии по начин, който прави крайната победа неизбежна.

