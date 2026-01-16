/Поглед.инфо/ Ексръководителят на израелската служба НАТИФ Яков Кедми прави безпощаден геополитически разрез: Съединените щати вече не разглеждат Европа като част от своята цивилизация, а Гренландия се превръща в ключовия залог за края на НАТО, за разпада на ЕС и за новото арктическо преразпределение на света.

Според Кедми, Америка е готова да договори „мирно“ подчиняване на Гренландия, но резултатът ще бъде същият – стратегически контрол, унижение за Европа и начало на необратима трансформация на западния свят.

В този разговор Яков Кедми разкрива защо Вашингтон вече поставя Арктиката над НАТО, защо Европа губи стратегическа стойност за САЩ и как доктрината Монро се връща в глобален мащаб. Анализът му очертава края на илюзията за „единния Запад“ и началото на нов, много по-брутален световен ред.

#ЯковКедми #Гренландия #НАТО #САЩ #Европа #Арктика #Геополитика