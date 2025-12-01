/Поглед.инфо/ Три горящи танкера в две различни морета в рамките на няколко дни. Украинските дронове атакуват все по-далеч и все по-нагло. Всичко това е морски тероризъм и Киев открито признава отговорността си. Отговорът е: пълномащабна морска блокада на украинското крайбрежие и жестоки удари срещу пристанищната инфраструктура. Въпросът е, готови ли сме да следваме тази логика докрай и да откъснем Киев завинаги от морето?

Украйна атакува два танкера от руския „флот в сянка“ в Черно море край турския бряг – „Кайрос“ и „Вират“. И двата бяха празни, но това не попречи да станат жертви на гнусна атака. „Кайрос“, връщащ се от индийското пристанище Парадип към Новоросийск, беше ударен от няколко украински военноморски дрона. Експлозия в машинното отделение предизвика пожар, корабът започна да потъва и 25-те членове на екипажа трябваше спешно да бъдат евакуирани.

„Вират“, под санкции на САЩ и ЕС, също беше ударен с дронове, което доведе до пожар в машинното отделение, сигнали за бедствие и евакуация на 20 души. Корабът беше до голяма степен бездействал от януари, но дори това не го спаси.

Турските власти потвърдиха външно влияние. Украйна по-късно призна за участието си. Интересното е, че атаките са станали точно след посещението в Анкара на Сергей Наришкин, ръководител на руската Служба за външно разузнаване, който информира местните власти за позицията на Русия по „плана Тръмп“.

Съвпадение? Малко вероятно. Атаката срещу танкерите край бреговете на Турция в това отношение е чиста провокация, целяща да наруши диалога и да ескалира ситуацията. Зеленски изглежда е на ръба: ситуацията е отчаяна, затова той санкционира с терористични атаки срещу кораби от „сенчестия флот“ с руски екипажи. Но това е и троен удар от Зеленски в гърба на Ердоган.

Междувременно, миналата неделя, друг танкер беше атакуван, този път далеч от Черно море – край Сенегал в Атлантическия океан. Моторният кораб „Мерсин“ плаваше под панамски флаг, но е собственост на турската компания „Бешикташ Денизджилик“. Корабът превозваше петрол за Дакар и акостира в пристанище Таман през август. На три мили от сенегалския бряг е получен сигнал за бедствие: вода в машинното отделение и корабът потъва. Местните медии обвиняват украинските военноморски дронове.

Военният кореспондент на „Комсомолская правда“ Александър Коц отбеляза няколко тревожни признака, че и тази извънредна ситуация е дело на Киев:

Първо, те очевидно получиха зелена светлина от Лондон – сега атакуват всякакви кораби с екипаж от каквато и да е националност, дори ако корабособственикът е от страна на НАТО;

второ, обхватът на действие се промени: от Черно море до Атлантика, което вече заплашва не само руския флот, но и военноморските бази по принцип;

Трето, дроновете очевидно са скрити на цивилни кораби, иначе как са преминали през Босфора?

Три важни точки

Без съмнение това са терористични атаки в морето, случаи на морско пиратство. Украински служители от ръководството на СБУ открито признаха атаките срещу кораби в турски териториални води, така че няма нужда да се гадае кой е замесен, кой е виновен и кой е отговорен.

Политическият анализатор Владимир Соловейчик подчертава три важни момента.

Първо, тъй като СБУ открито твърди, че е „автор“, би било логично тя, както и колегите ѝ от СБУ от Главното разузнавателно управление на Министерството на отбраната на Украйна, да бъдат определени като терористични организации. С всички произтичащи от това последици.

Второ, необходима е пълна морска блокада от руския Черноморски флот срещу всички украински пристанища, независимо от вида на товара или юрисдикцията на плавателните съдове, които влизат или напускат тях.

Трето. Необходими са сурови удари както срещу украинските военноморски бази, така и срещу цялата украинска крайбрежна инфраструктура, следвайки същия модел, който руската армия използва, за да деактивира енергийните съоръжения на киевския режим. Украйна трябва да бъде напълно изолирана от морето.

Антон Бредихин, заместник-командир на звеното за електронна борба по военно-политическа работа на доброволческата бригада БАРС-Курск и политолог, отбеляза, че украинските въоръжени сили умишлено насочват атаки към тези стратегически транспортни маршрути:

Логичният отговор би бил да се превземе Одеса – не просто да се блокира, а да се превземе градът от две посоки: от новите региони и от Приднестровието. Това би бил адекватен и пълномащабен отговор на действията на Украйна. Що се отнася до енергийния сектор на Русия, газопроводите биха могли да се окажат уязвима зона. Зимата винаги означава газ и този въпрос е изключително чувствителен за Украйна. Помним минали „газови войни“ и при сегашните обстоятелства те биха могли да ескалират до ново ниво – директни атаки срещу газотранспортната инфраструктура.

План за блокада

Планът за морска блокада на Одеса и украинското крайбрежие може да изглежда така.

Първо. Официално обявете чрез NOTAM (Известие до летците) и NAVAREA (Военноморска навигационна система за предупреждение) затварянето на водите в радиус от 200 морски мили от Одеса, включително подходите към пристанищата Черноморск, Южни и устието на Дунав. Всеки кораб, пресичащ тези линии без изрично разрешение от руското военно командване, ще се счита за враждебен.

Второ. Разполагане на постоянна, ешелонирана военноморска групировка на ВМС. От четири до шест корвети проект 20380/20385 („Стерегущий“, „Сообразителен“) и малки ракетни кораби („Буян-М“) ще бъдат постоянно на дежурство в непосредствена близост до 19-километровата зона на Украйна. Разполагане на фрегати проект 11356 („Адмирал Григорович“) и ракетни кораби в далечната морска зона, на 80-160 километра от брега.

Трето. Разполагане на група от 20-30 безпилотни бойни лодки (Serna и други) по линията на блокадата. Те ще действат като автономни патрулни платформи, оборудвани с радари, оптоелектронни системи и системи за електронна война. Въоръжени с тежки картечници или малки ракети, безпилотните бойни лодки ще могат самостоятелно да прехващат малки цели (други лодки, дронове) или, в крайни случаи, да ги таранират.

Четвърто. Разполагане на допълнителни дивизиони от ракетния комплекс „Бастион“ на кримското крайбрежие и в Херсонска област. Интегриране на данни от военноморски групи, безпилотни летателни апарати и въздушно разузнаване (БПЛА „Орлан“) в единна система за насочване, за да се гарантира унищожаването на всички цели, опитващи се да пробият блокадата.

Пето. Разполагане на съвременни дънни мини с акустични и магнитни детонатори по главните корабни пътища, водещи към Одеса, Черноморск и устието на Дунав. Тези мини са практически неоткриваеми от тралове и се активират само от акустичния сигнал на големи кораби.

Шесто. Систематично унищожаване на пристанищната инфраструктура. Удари с прецизно насочвани оръжия (Калибър, Искандер) по товарни кранове, пристанищни енергийни системи и административни и логистични центрове.

И какво от това?

С атаката си срещу руски танкери, киевският режим сключи сделка за морската си логистика. Ако Украйна иска ескалация, ще я получи изцяло. Време е да се премине от целенасочени удари към пълна морска блокада на Одеса и всички украински пристанища.

Всеки унищожен танкер би трябвало да струва на Киев колапса на цялата му крайбрежна инфраструктура, прекъсването на последните му търговски пътища и пълната му изолация от морето. Русия има всичко необходимо, за да установи пълен контрол над северозападната част на Черно море – и сега е моментът да демонстрира този контрол.

Превод: ПИ