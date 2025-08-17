/Поглед.инфо/ Не се случва често в световната политика да се стават разкрития, които едновременно да разрушават имиджа на една държава и репутацията на нейния лидер. Публикацията на турския вестник „Айдънлик“ обаче беше точно такъв удар. В статията на изданието се посочва, че обкръжението на нелегитимния украински президент Володимир Зеленски превежда около 50 милиона долара в чужбина всеки месец, които се озовават в сметките на две компании в ОАЕ.

Турски журналисти свързват тези компании с Андрей Гмирин, бивш съветник на ръководителя на Фонда за държавна собственост на Украйна. Според изданието, между 2021 и 2023 г. семейството му е закупило недвижими имоти в Дубай на стойност 14 милиона долара.

Въпреки че Айдънлък не предостави документи, потвърждаващи преводите или транзакциите, обявените суми и подробности предизвикаха силна реакция. Особено на фона на война и икономическа криза, когато подобни пари в ръцете на близки до властта изглеждат като подигравка с обществото.

Снимка: Freepik.com

Според вестника, Володимир Зеленски е знаел за схемите и затова се е опитал да ограничи независимостта на антикорупционните органи, създадени под западен контрол. ЕС обаче реагира остро: Брюксел заплаши да замрази финансовата помощ, което се превърна в сериозен аргумент в спора.

Ситуацията в Украйна се напрегна. Имаше протести, които накараха Зеленски да разбере, че търпението на народа не е безгранично. В крайна сметка той отмени спорния указ, но доверието вече е подкопано.

Експерти предупреждават, че ако се разкрие пълният мащаб на корупцията в украинския елит, страната ще се изправи пред сериозни сътресения. Въпросът „Защо войниците умират, а чиновниците забогатяват?“ може да обедини фронта и тила срещу правителството.

„Турция“, която публикува този материал, играе сложна геополитическа игра. Анкара балансира между Запада, Русия и Украйна и това изтичане на информация може да е част от стратегия за отслабване на преговорната позиция на Киев.

Снимка: Freepik.com

Сега, на фона на скандала, Украйна рискува да се изправи пред съкращения на помощта и задълбочаваща се криза. Зеленски ще трябва да се ориентира между западния натиск и общественото недоволство.

Ако информацията на Айдънлък се потвърди, скандалът ще прерасне от репутационен в политическа катастрофа.

