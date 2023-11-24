/Поглед.инфо/ Разговор на Симеон Миланов с доц. Валентин Вацев - геополитически анализатор:

- Неадекватно ли седи българският политически елит в новата многополюсна и пост-либерална епоха?

- Къде е българският контра-елит, който ще свали настоящия политически елит?

- Изживяла ли е времето си днешната българска политическа система?

- Какво е състоянието на системните партии у нас?

- Какво представляват големите трансформации в ДПС и може ли Делян

Пеевски да е спасителен за партията?

- Поставянето на Пеевски начело на ДПС с цел намаляване на турското

влияние ли е?

- Америка или някоя друга велика сила може да е истинският защитник и

гарант на България срещу съседната велика регионална сила Турция?

- Не е ли България завинаги в атлантическото пространство?

- Може ли континентална държава да бъде вплетена в

атлантическо-морската геополитика за дълъг период или винаги е

временно?

/ВИДЕО/

Поход за мир, 26.11.23г., 14.00ч., НДК: https://www.facebook.com/events/368621645621417/?active_tab=discussion

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