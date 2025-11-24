/Поглед.инфо/ Адвокат Румяна Ченалова прави едно от най-силните си интервюта през последните години при Зорница Илиева: разкрива защо битката за референдума за лева не е приключила, какви подмолни механизми могат да обезсилят над 260 000 подписа, как България е вкарана в еврозоната без преходен период и в нарушение на реалните икономически данни, и как скандалната поправка за „особения търговски управител“ позволява чужди акции и имущество да бъдат продавани без съгласие на собствениците. Разговор, който не трябва да бъде пропуснат.

ОПИСАНИЕ

В 27-минутен разговор адв. Румяна Ченалова разкрива документално и юридически издържано как властта саботира пряката демокрация в България.

Тя подробно обяснява:

ВИДЕО: https://www.youtube.com/watch?v=8OJbULBngOk

защо събраните 200 000+ хиляди подписа са само първата част и защо реалният брой ще надхвърли 260 000;

какви правни абсурди в закона позволяват на ГРАО да отхвърля подписи без ясни критерии;

защо решението за приемане на България в еврозоната на 1 януари 2026 г. е взето без преходен период и в разрез с реалните икономически показатели;

какви жалби са внесени в Европейската комисия, Европейския съд и Европейския парламент — и как институциите бавят процеса;

как последните поправки в закона позволяват „особения търговски управител“ да продава чужди акции и имущество — правна аномалия без аналог в ЕС.

Разговор, който ще разтърси политическата и юридическата действителност у нас.

ОБОБЩЕНИЕ

Интервюто е силно, юридически аргументирано и изцяло в защита на гражданските права.

Главни акценти:

Референдумът за лева е жив – над 260 000 подписа предстои да бъдат внесени.

Законодателството позволява манипулации при проверката на подписите.

Еврозоната е наложена без преходен период, по сценарий на Брюксел и без реална икономическа основа.

Жалбите към ЕС са системно игнорирани.

Казусът „Лукойл“ е правен и политически скандал – парламентът е създал механизъм някой да продава чужда собственост.

Българската държавност е поставена в риск от подчинени, некомпетентни или зависими управляващи.

ВТОРАТА ЧАСТ ГЛЕДАЙТЕ ТУК: https://www.youtube.com/watch?v=snYUgzlwQys&t=3s&pp=0gcJCRUKAYcqIYzv

✅ ХАШТАГОВЕ

#РумянаЧеналова #БългарскиЛев #Референдум #Еврото #Еврозона #ГРАО #Правосъдие #ПрякаДемокрация #Лукойл #България #Политика #ПогледИнфо