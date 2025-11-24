/Поглед.инфо/ Във втората част при Зорница Илиева адвокат Румяна Ченалова прави болезнено точен разрез на случващото се около плана на Тръмп за спиране на конфликта в Украйна, ролята на Урсула фон дер Лайен и Кая Калас, замразените руски активи и мълчанието на българската власт. Тя предупреждава за тежка криза след въвеждането на еврото, посочва мафиотските методи в българското управление и обяснява защо българите мълчат, въпреки че държавността се разрушава пред очите им.

ОПИСАНИЕ

ВИДЕО: https://www.youtube.com/watch?v=snYUgzlwQys

В тази втора част от разговора адв. Румяна Ченалова коментира без дипломатични завои голямата геополитика и българската безпомощност:

плана на Доналд Тръмп за спиране на конфликта в Украйна и факта, че Европа реално няма място на масата на преговорите;

ролята на Урсула фон дер Лайен и Кая Калас, вътрешните конфликти в Брюксел и натиска за продължаване на войната и въоръжаването;

скандалите със замразените руски активи и съмненията за корупционни схеми на най-високо ниво;

позицията (или по-скоро липсата на позиция) на българското правителство, което послушно повтаря диктата от Брюксел и Вашингтон;

нереалистичния бюджет, нарастващите дългове и мафиотските механизми за прокарване на решения „под масата“;

последствията от въвеждането на еврото без реална подготовка и предупрежденията от граждани на други държави, минали по същия път;

страхът, апатията и недоверието на българите, които не вярват, че граждански натиск може да промени нещо, и затова реагират само по единични, емоционални поводи.

Ченалова говори за нуждата от будителска, разяснителна, почти „апостолска“ работа, за да си върне народът усещането, че има права, сила и инструменти да защитава държавата си.

ОБОБЩЕНИЕ

Тази втора част надгражда първата и премества фокуса от референдума и Лукойл към голямата картина:

Мирният план на Тръмп и съдбата на Зеленски се обсъждат без реално участие на Европа;

ЕС е разкъсан от вътрешни конфликти, а върхушката тласка континента към война и още дългове;

замразените руски активи и корупционните скандали около тях поставят под съмнение моралното право на европейските лидери да „поучават“ когото и да било;

българската власт се държи като зависим придатък – без собствена позиция, без стратегия, без грижа за народа;

въвеждането на еврото и приетият бюджет вещаят тежка икономическа криза, а управлението все повече прилича на мафиотска схема;

българското общество е парализирано от страх, недоверие и усещане за безсмислие на протестите – и точно това позволява разрушаването на държавността.

Интервюто е силен, тревожен и честен разговор за войната, мира, еврото, бедността и за това докъде сме доведени като общество.

ПЪРВАТА ЧАСТ ГЛЕДАЙТЕ ТУК: https://www.youtube.com/watch?v=8OJbULBngOk&t=2s

ХАШТАГОВЕ

