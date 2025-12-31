/Поглед.инфо/ Промяна, промяна, промяна! Това скандираха хилядите хора, събрали се по площадите на България. Замислих се- откъде трябва да дойде тази промяна. Реших да анализирам атмосферата около празниците- все пак време за празнуване и за размисъл.

Много промоции се изляха върху населението в края на годината. Особено през „черния петък“, който иначе продължи цял месец. Като гледах какви опашки се заформяха пред магазините и колко щастливи се отдалечаваха хората, направили успешните покупки се замислих за нещо съдбовно важно. Защо, казах си, да не се помисли за някои належащи нужди в Народното събрание и да не се възползват и там от тази иначе благородна инициатива, която така радва народа.

Мисълта ми е, че може да се помисли (и без това НС продължава да работи) и да се вземе решение на всички депутати ,които са наближили пенсионната възраст, да им се разреши еднократно да се пенсионират с подходящи пенсии. Така да се каже- на промоция! Знаете ли колко навременно може да бъде едно такова решение. Тъкмо идват избори и хората вече се чудят как да гласуват за промените, които искат да видят, когато ще гласуват за същите хора от последните двайсет години. Какъв смисъл има, казват си те, да гласуваме когато отново едни и същи хора ще бъдат в листите и сигурно ще влязат в Парламента.

Ето точно това съвсем естествено недоверие в нашата изборна система (без значение на какъв носител ще бъдат изпълнявани изборите) може да бъде променено в полза на тези, които искат да видят нови лица в парламента. Съвсем разбираемо е това- тези ,които гледахме досега толкова години доказаха, че явно не могат да се справят с държавните дела. Наистина разбирам ги- не е никак лесно да правиш нещо, което или не разбираш добре, или не ти отърва да го правиш така, както трябва. И в единия, и в другия случай ако има трийсетина процента промяна, че даже и малко повече, има надежда в Парламента да влязат свежи сили с повече знания и умения.

Не става дума само да заменим по-старите с по-млади. Не, това не е изход от ситуацията. Става дума за нови хора, доказали своите качества в общините, в обществото в което живеят и работят, със своите мнения, статии или изказвания по медиите. Мисля, че такива хора в България има и ние трябва да им дадем възможност да поработят за държавата.

И още нещо. Така или иначе ще се правят промени, бих посъветвал народните представители да изменят малко Правилника за дейността на НС и да задължат новите народни представители първо да започнат с неотложните избори- например за ВСС, който от години стои извън закона и не знае как да раздава правосъдие. Нали искаме промени в съдебната система, за което трябват 160 гласа- значи трябва да се намери някакво съгласие. Има такава световна практика и тя явно върши много добра работа вече векове наред. Взимаме пример от технологията по избор на Папа във Ватикана. Затварят кардиналите в една зала и не ги пускат да излязат докато не изберат нов Папа. Никак не им е лесно, защото и те са разделени на партии- дали да е от Италия, дали да е от САЩ, дали да не е от Източна Европа, или от Африка, или от Латинска Америка и т.н. Виждате, никак не им е лесно на кардиналите да побеждават в тези битки, защото всички събрани там са много изкусни в работата си. Но, те много добре знаят, че ако в определено време не запалят белия пушек е много възможно стотина хиляди силно вярващи които денонощно стоят на площад Свети Петър да нахлуят във Ватикана, да изгонят кардиналите, да назначат някой за Папа и той след това да си избере нови кардинали. Да, не се е случвало досега но те знаят, че народният гняв на силно вярващите хора е нещо свещено. Не се е случвало, но знае ли човек! И затова те бързат да изберат Папа, някак си се договарят помежду си и веднага палят белия пушек.

Нещо подобно предлагам да се направи и с новото Народно събрание. Трябва да им се даде срок на депутатите- или избирате нов ВСС за два месеца, или разпускаме това Народно събрание, а вие всичките, които вече сте доказали че не можете да вършите работа, забравяте за ново участие в Народното събрание. Ще търсим други хора ,които могат да свършат работа.

Има разбира се една разлика – при избора на Папа делото се извършва в зала украсена с прекрасни стенописи, които сами по себе си припомнят за светостта на избора. В нашето НС няма такава зала. Но аз мисля, като имам пред вид ежедневния речеви капацитет на депутатите, че точно такава зала няма да им трябва. По-скоро ще им трябва голяма и свободна от всякакви мебели зала, нещо като физкултурен салон с много микрофони, в която да заявяват гласно своите решения, да се надвикват един друг и дори да се гонят, когато им омръзне да стоят на едно място и емоциите се повишат. Дано да не се настигат, но това вече ще бъде условие от Правилника.

Във всеки случай, понеже започнахме с промоцията като условие за промяна, нека да опитаме първо с добрите предложения. После ще видим – както потръгне.