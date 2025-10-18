/Поглед.инфо/ Ингервю на д-р Владимир Трифонов с Кузман Илиев, лидер на партия "България може", икономист, политически анализатор.
Основни акценти от първата част от разговора:
- Малка държава ли е България и защо е популярен митът че от нея нищо не зависи и тя не може сама да определя съдбата си?
- Кои са основните концептуални, икономически и организационни проблеми на България?
- Проблемите с енергетиката?
- Какво може да се направи, за да се решат ключови предизвикателства в различни сектори на икономиката?
- Защо за България е важно да си осигури продоволствен суверенитет?
- Защо е важно България да провежда разумна и прагматична външна политика и кои държави в ЕС могат да бъдат нейни партньори?
- Отговорността на политическата класа за състоянието на България и идва ли времето на нови партии и нови лидери?
/ВИДЕО/
Втората част гледайте тук: https://www.youtube.com/watch?v=2gPdQ_xcAG8&t=282s