/Поглед.инфо/ Ингервю на д-р Владимир Трифонов с Кузман Илиев, лидер на партия "България може", икономист, политически анализатор.

Основни акценти от първата част от разговора:

- Малка държава ли е България и защо е популярен митът че от нея нищо не зависи и тя не може сама да определя съдбата си?

- Кои са основните концептуални, икономически и организационни проблеми на България?

- Проблемите с енергетиката?

- Какво може да се направи, за да се решат ключови предизвикателства в различни сектори на икономиката?

- Защо за България е важно да си осигури продоволствен суверенитет?

- Защо е важно България да провежда разумна и прагматична външна политика и кои държави в ЕС могат да бъдат нейни партньори?

- Отговорността на политическата класа за състоянието на България и идва ли времето на нови партии и нови лидери?

/ВИДЕО/

