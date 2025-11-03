/Поглед.инфо/ Недялко Недялков в предаване със Зорница Илиева коментира и критикува неработещия партиен модел в България, защитавайки тезата, че е необходимо държавата у нас да се преучреди и да се подели властта между Народното събрание и Президента /полупрезидентска република/ , гостуването на Кристин Лагард да одитира националния ни бюджет, показвайки, че Парламентът ще изпънява само функцията на един нотариус, за да удря печата и стряскащите мнения на Симеон Дянков, Владимир Горанов и Кирил Домусчиев за последствията за България от влизането ни в еврозоната.

