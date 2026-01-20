/Поглед.инфо/ Извънредно продължение на предаването на Поглед.Инфо с водещ Зорница Илиева и гост Радко Ханджиев след историческата реч на президента Румен Радев. Оставка, публично извинение към народа, открито назоваване на статуквото и апел за възраждане на българската държавност – думи, които рядко се чуват от властта. Анализ на смисъла, последиците и мястото на този акт в новата ни история.

След дълго очаквания и безпрецедентен ход на президента Румен Радев, България е изправена пред исторически момент. В това извънредно издание Радко Ханджиев и д-р Атко Хаджиев анализират речта, която разчупи политическото мълчание:

– първо публично извинение на държавник към народа

– ясно скъсване със статуквото

– призив за обединение без партии и движения

– връщане на темата за държавността и суверенното мнение на България

Разговор за страха, надеждата, цената на промяната и думите „труд, пот и сълзи“, напомнящи за Уинстън Чърчил. Поглед към историята, към днешния ден и към въпроса: започва ли изграждането на нова България?

Втора част очаквайте утре мечерта тук:...

#РуменРадев #Оставка #Държавност #България #ПогледИнфо #Политика #ИсторическиМомент #Статукво #Възраждане