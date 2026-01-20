/Поглед.инфо/ Георги Стамбулиев разговаря с лидера на ПП АБВ-Румен Петков за неочаквания африкански хоризонт на България след визитата в Мароко, за газовия коридор по Атлантика, за образованието като геополитически капитал и за разпадащата се вътрешна стабилност у нас след въвеждането на еврото. В разговора се поставя и големият въпрос за политическите последици от решението да подаде оставка на Румен Радев и за бъдещето на левицата в условията на нарастваща несигурност в България и Европейски съюз, включително острата критика към фигури като Урсула фон дер Лайен и Кая Калас.



Поглед.инфо винаги разглежда геополитиката през конкретните български интереси и цената на мълчанието.

Решението на Румен Радев не създаде криза, а я направи видима. В разговор за геополитиката, за разпада на международните правила, за българските пропуснати възможности и за левицата като носител на промяна, се очертава ясно едно: проблемът не е в личностите, а в системния вакуум, натрупван с години. България е изправена пред избор – да продължи да мълчи или да започне да действа в свят, който вече не чака.

Втората част утре вечерта:......

