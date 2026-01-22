/Поглед.инфо/ В град Николаево се състоя тържествено поднасяне на цветя на паметника на генерал Николай Николаевич – участник в Освободителната Руско-турска война, чието име носи общината.

В събитието участваха кметовете на общините Николаево и Опан, както и официална делегация от област Брест, Република Беларус.

В своето приветствие Румен Петков подчерта значимите исторически годишнини, които предстоят и се отбелязват през този и следващите години – 150 години от Априлското въстание и 150 години от Плевенската епопея. Той отбеляза и че през настоящата година се навършват 30 години от побратимяването на Плевен и Брест – градове герои, реализирано по време на неговия мандат като кмет на Плевен.

Събитието премина в дух на почит към историческата памет, признателност към героите на Освобождението и утвърждаване на традиционните приятелски връзки между народите.