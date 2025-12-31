/Поглед.инфо/ За нашето общество 2025-а беше година на големи очаквания, приключили като грандиозни провали. Е, това си е нашата прокоба – отдавна не сме обединявали волята на мнозинството с разума, отвикнали сме да ковем сами своята съдба, да отговаряме за нещо по-значимо от покупката на цигари или кисело мляко.

Протестите отпреди месец доказаха, че властта не принадлежи на народа. Да, тя се въргаля на улицата, ала липсва групата българи, способни да я поемат и да спасят републиката. Просто множеството индивидуалисти, в което се превърнахме, е неспособно да ражда лидери. Това говори, че сме загубили инстинкта си за самосъхранение. Лишихме се и от много други неща… От срама, например.

Профукахме лева и националната независимост. Аз чувствам загубата му като личен провал… Тежко е да видиш гордостта си стъпкана в калта. Да, ние по паспорт оставаме българи… Но в действителност ще бъдем роби на Брюксел. Такъв избор направихме. Обезроденото училище, бандитите, контролиращи управлението, продажните журналисти – те много се стараха, тяхната верица, и твърде бързо ни превърнаха в най-нещастното племе… Канибалско племе. За тридесет години попиляхме всичко, събирано трошица по трошица от родители и предци. Всъщност, не знам дали има друг народ, в който младите поколения ненавиждат по-възрастните? И да е имало, те са изчезнали. Ние няма да сме изключение.

На 3 – 4 януари мнозина нашенци ще се измъкнат от бетонните коптори и с почуда ще осъзнаят, че са се озовали в нов дивен свят. Свят, измислен и изграден от диванета.