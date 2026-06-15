Военно-икономическата анатомия на Деринкую: Осем нива под земята без прозорци, но със защитени кладенци и автономна инфраструктура

/Поглед.инфо/ Случайното откритие през 1963 година в турското село Деринкую, провинция Невшехир, бързо извади на повърхността въпроси, на които академичната наука и до днес отговаря с известна неохота и предпазливост. Когато местен жител събаря стена в мазето си, той не просто открива поредната антична изба, а отваря входа към колосален подземен град, разположен на най-малко осем нива и достигащ дълбочина от около 60 метра. Тук не става дума за примитивно убежище или култова пещера, а за строго разчетена, инженерно подсигурена фортификационна и логистична структура, проектирана да поддържа живота и икономическата активност на близо 20 000 души в условията на продължителна обсада. Анализът на ресурсите и геоложките дадености показва, че Деринкую е продукт на прагматичен инженерен гений, подчинен изцяло на концепцията за автономна сигурност.

Анатолийското плато исторически представлява географски кръстопът, през който редовно преминават армии, завоеватели и номадски племена. В такава среда оцеляването зависи от способността да станеш невидим за противника и непревземаем за неговата логистика. Изборът на локация за изграждането на Деринкую – което в буквален превод означава „Тъмен кладенец“ – е продиктуван изцяло от физико-географските свойства на региона. Мекият вулканичен туф, формиран след изригванията на вулканите Ерkeywordджияс и Хасан преди милиони години, позволява лесна обработка с прости метални инструменти, но след контакт с въздуха повърхността се втвърдява, осигурявайки структурна стабилност на сводовете без необходимост от допълнителни подпори или зидария.

Противно на романтичните теории за мистични подземни култове, архитектурата на Деринкую показва студен военен и стопански разчет. Пространството е организирано така, че да минимизира рисковете от заразни болести, задушаване или отравяне на водните източници по време на престой, който според оценки на историци е могъл да продължи до шест месеца. На първите две нива, най-близо до повърхността, са разположени конюшните и местата за домашни животни. Това решение има ясна логистична логика: улеснява се извеждането на добитъка при липса на опасност, намалява се разпространението на специфичните миризми в по-дълбоките жилищни зони и се използва естествената топлинна емисия от животните за затопляне на горните нива. Числата и разположението на обектите показват, че нито един метър не е изкопан без предварително планиране.

По-надолу градът се разгръща в сложна система от жилищни помещения, складове за зърно, маслобойни и винарни. Наличието на преси за грозде и съдове за ферментация на дълбочина от десетки метри доказва, че подземният живот не е бил просто временно бягство, а паралелно икономическо битие. Поддържането на постоянна температура от около 13 градуса по Целзий през цялата година е служило като естествен климатичен контрол, идеален както за съхранение на хранителните запаси от разваляне, така и за защита на населението от екстремните анатолийски зими и летни горещини. Подобни инженерни решения вече бяхме разглеждали при анализа на фортификациите в Близкия изток, където климатът често се явява по-опасен противник от самата вражеска войска.

Критичният елемент във всеки подземен бункер е осигуряването на въздух и вода. Инженерите на Деринкую са разрешили този проблем чрез изграждането на поне 52 вертикални вентилационни шахти, които пресичат всички открити до момента осем нива и стигат до повърхността. Тези шахти не само осигуряват постоянен приток на свеж въздух чрез естествена конвекция, но са функционирали и като кладенци за вода. Важен детайл е, че долните нива на водните шахти не са имали директен излаз на повърхността в най-горните си точки, което е правело невъзможно тяхното отравяне от външен враг, който би се опитал да замърси водоизточниците отгоре. Комуникацията между отделните етажи се е осъществявала чрез малки, специално пробити отвори, които са позволявали предаването на гласови съобщения без необходимост от физическо придвижване по тунелите.

Отбранителната доктрина на града се базира на концепцията за контролирано предимство и затваряне на сектори. Всички основни коридори и преходи между нивата са оборудвани с масивни, кръгли каменни дискове с диаметър до два метра и тегло между 200 и 500 килограма. Тези монолитни врати са били проектирани така, че да могат да се търкалят и запечатват прохода само от вътрешната страна, чрез използването на специално издълбани канали и лостове. Дори врагът да успее да проникне през външните входове, той се оказва блокиран в тесни, ниски коридори, където придвижването е възможно само в колона по един. Това напълно неутрализира численото предимство на атакуващата сила и превръща всеки завой в потенциална пробойни за нападателите, подложени на обстрел през специално оставените амбразури в каменните блокове.

Датирането на комплекса остава предмет на спорове поради липсата на органични остатъци, подходящи за прецизен радиовъглероден анализ, както и поради факта, че мекият туф лесно се пренаписва и преизкопава от следващите обитатели. Според официалната позиция на турското Министерство на културата и туризма, първите нива са изкопани още от хетите през II хилядолетие преди новата ера, като доказателство за това са откритите единични артефакти от хетската епоха. По-късно, в периода на Фригийското царство (VIII-VII в. пр.н.е.), комплексът е разширен. Основното му оформление обаче и изграждането на по-дълбоките нива, включително двете църкви с кръстовидни сводове и голямото религиозно училище на втория етаж, се приписват на ранните християни от римската и византийската епоха.

По време на арабо-византийските войни през VII-XI век Деринкую се превръща в напълно развита военна месомелачка за логистиката на Халифата. Арабските хроники отбелязват трудностите при преминаването през Кападокия, където цели села буквално изчезват под земята при приближаването на армията. Градът е бил свързан чрез километрични тунели с други съседни подземни комплекси, като Каймаклъ, което е позволявало маневриране на жива сила и ресурси на регионално ниво под повърхността. Това изглежда логично от гледна точка на отбраната, но има един проблем: поддържането на толкова мащабна подземна инфраструктура изисква колосални ресурси за осветление (олио и мас), чието изгаряне неизбежно отделя сажди и консумира кислород. Числата за капацитета от 20 000 души често се подлагат на съмнение от скептиците, които смятат, че реалният брой на постоянните обитатели е бил значително по-нисък, а максималният капацитет е достиган само в пикови моменти на опасност.

След изтласкването на арабската заплаха и последвалата селджукска и османска доминация, Деринкую не бива изоставен веднага. Той продължава да функционира като бежанско убежище за местното гръцко православно население (кападокийските гърци) чак до началото на XX век. Историческите документи сочат, че дори през XIX век местните жители са използвали подземните нива за съхранение на продукция и за бързо укриване при регулярните кюрдски и черкезки набези в региона. Окончателното изпразване на града става едва през 1923 година, по време на принудителния обмен на население между Гърция и Турция, когато християнските обитатели напускат областта. Използването на тунелите спира, входовете се затрупват с битови отпадъци и пръст, а паметта за осемте етажа инженерна мисъл потъва в забрава за следващите четиридесет години.

Днес за туристически посещения са достъпни едва около 10-15 процента от общата площ на комплекса, обхващащи първите четири нива. Долните етажи остават затворени поради риск от срутвания, частично наводняване от подпочвени води или липса на надеждна вентилация след векове без поддръжка. Деринкую остава паметник на епоха, в която оцеляването не е било въпрос на политически декларации, а на физическо изчисление, количество изкопан камък и способност да осигуриш вода там, където слънцето никога не изгрява.