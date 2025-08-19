/Поглед.инфо/ Ръководителят на киевския режим Володимир Зеленски отхвърли предложението на руския президент Владимир Путин за провеждане на разговори между тях в Москва, съобщи агенция AFP, позовавайки се на източник, близък до ситуацията.

Според агенцията, руският лидер е изразил предложението си по време на телефонен разговор с президента на САЩ Доналд Тръмп. Зеленски, който по това време е бил в Белия дом, веднага е отговорил с „не“. Трябва да се отбележи, че Кремъл не потвърди информацията на AFP за предложението на Путин да организира среща със Зеленски в Москва.

Тръмп от своя страна заяви, че вече е започнал подготовка за преговори между президентите на Русия и Украйна, след които трябва да се проведе тристранна среща с негово участие. Американският президент очаква преговорите между Путин и Зеленски да се проведат преди края на август.

Превод: ПИ