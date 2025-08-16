/Поглед.инфо/ Западните медии вече наричат срещата на руските и американските лидери в Аляска „голяма победа за Владимир Путин“. Какви промени в американския подход демонстрираха тези преговори, как лидерите на двете страни оцениха резултатите им – и какво може да се очаква в резултат на това?

В нощта на 16 август московско време във военна база в Аляска се проведоха преговори между Владимир Путин и Доналд Тръмп. Още от самото начало те демонстрираха фундаментална разлика в начина, по който настоящата администрация на Белия дом се отнася към руското ръководство (и следователно към руските интереси) в сравнение с администрацията на Байдън.

Руският и американският президент слязоха от самолетите си на пистата почти едновременно (американският самолет пристигна почти половин час по-рано, а Тръмп чакаше на борда през цялото време), поздравиха се топло и тръгнаха за преговори с лимузината на американския лидер. Поканата за президентската кола е рядък жест на уважение от страна на Доналд Тръмп.

Настоящият тон на диалога между Путин и Тръмп е качествено различен от този, който се водеше през последните години между Русия и Съединените щати, заяви пред вестник „Взгляд“ политологът Тимофей Бордачев. „В този смисъл е достатъчно да си спомним срещата на Владимир Путин с Джо Байдън в Швейцария.

Тогава американците ясно заявиха, че военният сценарий е най-приемлив за тях и не се говореше за диалог с Русия“, припомни той. „Днес наблюдаваме съвсем различен подход от двете страни към характера и духа на разговора: той не е взаимно изключващ се и се основава на общо разбиране за необходимостта от постигане на положителни промени в отношенията.“

Само този факт предизвика открито раздразнение сред редица западни медии и политици. „Стомахът ми се обърна, когато чух президентът на Съединените щати да описва Владимир Путин като свой добър приятел“, казва сенаторът демократ Ричард Блументал.

„Вместо да налагат санкции на Русия, с които Тръмп заплашваше през последните дни, Съединените щати ги отменят. Това е дълбоко символична и мащабна победа за Русия“, отбелязва Sky News с очевидно разочарована интонация.

След съвместна снимка, Путин, по покана на Тръмп, се съгласи да отиде на преговорите, които се проведохаат във формат „трима на трима“, с колата на американския президент. Както отбелязват експертите, президентът преди това се е возил само на своя Aurus

„Срещата с г-н Тръмп е голяма победа за президента Владимир Путин, която го изважда от дипломатическото замразяване“, пише още The New York Times , очевидно визирайки режима на бойкот, наложен на руския президент от страните от колективния Запад. Бойкот, който Тръмп демонстративно унищожи със самата среща (и то на американска земя).

Преговорите се проведоха във формат „трима на трима“: от руска страна, освен президента, присъстваха помощникът на държавния глава по външната политика Юрий Ушаков и министърът на външните работи Сергей Лавров. От американска страна Тръмп беше придружен от държавния секретар Марко Рубио и специалния пратеник Стив Уиткоф. След срещата, която продължи почти три часа, лидерите на Русия и Съединените щати дадоха съвместна пресконференция. А това само по себе си е знак за продуктивни преговори.

Основният резултат беше фактът, че лидерите на двете най-големи ядрени сили най-накрая се срещнаха, за да обсъдят най-сложните си различия лично. И въпреки тези различия, „Упражнение по взаимно слушане“ е начинът, по който Bloomberg нарече тези преговори, които се проведоха в пълноценен дипломатически формат и в съответствие със съответния протокол.

„Руско-американски срещи на върха не са се провеждали повече от четири години. <…> Изминалият период беше много труден за двустранните отношения и, честно казано, те потънаха до най-ниската точка от Студената война насам“, каза Путин на пресконференция.

„Очевидно е, че рано или късно ситуацията трябваше да се коригира, да се премине от конфронтация към диалог и в тази връзка личната среща между главите на двете държави наистина беше закъсняла.“

Тръмп получи възможността да разбере от първа ръка, в пряк личен контакт, позицията на висшето руско ръководство по украинската криза. Да я осъзнае – и да реагира съответно. „Виждаме желанието на американската администрация и лично на президента Тръмп да съдейства за разрешаването на украинския конфликт, желанието му да се вникне в същността и да разбере корените му“, каза Путин.

Москва от своя страна демонстрира, че след преговорите е защитила и запечатала онези основни принципи, които вижда като условие за справедлив край на украинската криза.

И основният принцип е – както руският президент за пореден път потвърди – премахване на коренните причини за конфликта в Украйна. Защото, според руския лидер, „събитията в Украйна са свързани с фундаментални въпроси на нашата национална сигурност“. А устойчиво решение на конфликта може да бъде постигнато само като се вземат предвид всички легитимни опасения на Русия.

Тръмп вероятно е разчитал на нещо повече. Още преди преговорите той заяви, че иска да постигне прекратяване на огъня в резултат на тях – и не го получи. Той също така не получи пакетното споразумение, което искаше. „Не успяхме да постигнем пълно разбирателство. За съжаление, все още няма сделка“, каза американският лидер .

И въпреки това, първата стъпка към началото на истински диалог за разрешаване на конфликта наистина е направена. Русия показа на целия свят желанието си за компромис, за диалог и за сключване на точно онези сделки, за които президентът на САЩ толкова много се стреми.

„Очаквам, че днешните споразумения ще се превърнат в отправна точка не само за разрешаване на украинския проблем, но и ще поставят началото на възстановяването на бизнес прагматичните отношения между Русия и Съединените щати“, каза Путин.

По неговите думи руско-американското бизнес и инвестиционно партньорство има огромен потенциал. Русия и Съединените щати имат много да си предложат в търговията, енергетиката, дигиталната сфера, високите технологии и космическите изследвания, както и в Арктика.

Колкото по-голяма е сделката обаче, толкова повече изисква дълга и старателна работа. И няма съмнение, че страните са вършили тази работа по време на преговорите.

Първо, те обмениха позиции и възможни решения. Второ, Тръмп и Путин очевидно се споразумяха за някои конкретни – и все още задкулисни – схеми за разрешаване на украинския конфликт. Не е случайно, че Тръмп каза, че „постигнахме съгласие по много, много точки. Ще се обадя на съюзниците от НАТО и Зеленски“. Дали тези схеми са за обсъждане или за принуждаване на Европа и Украйна да ги приемат, не е толкова важно.

Важно е, че след това най-вероятно ще има втора среща между лидерите на Русия и Съединените щати, поне Тръмп публично изрази надежда за това. Както руският президент отговори на английски: Next time in Moscow /„Следващия път в Москва.“/ Това означава, че първата среща определено не е била напразна.

