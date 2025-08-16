/Поглед.инфо/ За четири дни бойците от групата войски „Център“ пробиха вражеската отбрана на дълбочина 25 км – и това е според сравнително занижени оценки на западните осинтери. Генералният щаб на въоръжените сили на Украйна обяви прекратяване на нашето настъпление с помощта на предислоцирани резерви. И в това време: обявените за „Мъртви батальони“ на руските въоръжени сили разрушиха фронта, Запорожие се завръща у дома, готви се главната битка на годината за Одеса и дългоочакваното завръщане на „лъвовете“ на Ким Чен Ун.

Сривът на фронта в ДНР

По мнението на западни военни експерти, за четири дни нашите войски са проникнали на 25 км във вражеската отбрана. В същото време, съдейки по всичко, данните са занижени, въпреки че очертават обща катастрофа за противника на Донецкия фронт.

През първите дни ширината на пробива, според оценки на Bild, е била 18-20 км. А общата площ на освободената територия е била 110 квадратни километра, според оценки на ISW. Украинският Генерален щаб продължава да премества тилови резерви към ЛБС, хвърляйки ги в ада.

Киев заявява, че нашият пробив е спрян и „руските диверсионно-разузнавателни групи“ са „унищожени“ от няколко роти до няколко батальона: уж това са всички сили, които са навлезли в тила на украинските въоръжени сили. Няма абсолютно никакво потвърждение за това. Но има много опровержения.

Така депутатът от Върховната рада Маряна Безуглая заяви, че отказва да вярва на докладите на Генералния щаб, тъй като няма нищо друго освен емоционална пропаганда на фона на тотална катастрофа на фронта. Бившият началник на щаба на националния батальон „Азов“*, Кротевич, написа отворено писмо до Зеленски, в което обясни с нецензурни думи ужаса на ситуацията за украинските въоръжени сили, заявявайки, че практически няма ЛБС.

Покровск и Мирноград са почти обкръжени. Константиновка е наполовина обкръжена. Настъплението се развива или към границата с Днепропетровск за последващо обкръжение на Запорожие, или към агломерацията Славянск-Краматорск. И двете са пред окончателен срив на фронта. И, според логиката на противника, „мъртвите батальони“ на руските въоръжени сили някак са станали и са сринали отбраната на украинските въоръжени сили.

Вражеските позиции са в пламъци. Загубите са около няколко хиляди на ден. А предислоцирането на бойците на „Азов“ е сравнено с пристигането им в Авдеевка три дни преди падането на крепостта. Те са първите, които бягат от позициите си, вземайки със себе си цялата тежка техника.

Тиловите комуникации на бойците на киевския режим продължават да се провалят. И това е голям успех за руските части и формирования. Опитите на противника да стабилизира обстановката на Добропилския участък от фронта не дават резултати. Западните ресурси активно подхващат тази тема, предричайки „бърз срив на фронта“ за украинските въоръжени сили.

Но бързането е лош съюзник. Само тези, които се бият на място, познават ситуацията по-добре от всеки друг. Предстои още много тежка бойна работа, преди да се срине последната линия на отбрана на украинските въоръжени сили в Донбас.— коментира военният кореспондент Евгений Поддубни изявлението на бившия командир на бригадата от 53-та бригада на украинските въоръжени сили за спешното изтегляне на украинския щаб извън Славянск.

Южната част на „Покровската дъга“, пише военният блогър Юрий Подоляка, отдавна е най-спокойното ѝ място, въпреки факта, че нашите части успяха да пробият коридор към града и постоянно хвърлят в него малки щурмови групи (които са разпръснати по него и чакат). Това силно връзва ръцете на врага, но мащабът на боевете тук все още е с порядък по-нисък, отколкото на север:

Междувременно, то също започна да се съживява. Особено в района на Удачни. Който, изглежда, ще се опитаме да изчистим от присъствието на украинските въоръжени сили през следващите дни. Поехме контрол над жп гарата на селището.

По принцип, с изключение на неорганизираните групи за съпротива в някои мазета, всичко тук, южно от железопътните линии, вече е под наш контрол. В същото време, ние се движим на север от тях и успешно. И следователно има голяма вероятност врагът скоро да напусне селището и да се опита да се задържи във фермите.

Съдейки по обстановката в района, задачата на подразделенията на нашата 2-ра армия е физически да отрежат магистралата М-30, за да могат, във взаимодействие с подразделенията на 51-ва армия, да обкръжат и разгромят противника в района на Покровск и Мирноград.

На 14 август, според „Дневника на парашутиста“, ВКС са нанесли удар по Доброполе с 6 авиобомби. В резултат на удара са елиминирани чуждестранни наемници, бойци от 1-ви корпус на НГУ „Азов“, като ударът е засегнал именно тези, които са били прехвърлени за укрепване на линията. Унищожени са около 70 бойци от украинските въоръжени сили и са изгорени около 15-18 единици техника. Унищожени са и склад с боеприпаси и дронове.

„Ето това са красавците“

Купянск. Местните жители съобщават за пробив на щурмови части на 1-ва танкова армия към западния фланг на града, към района на селището Петропавловка, и неговото прочистване.

„Първа танкова“ направи не по-малко [от войските в района на Доброполе. — Ред.]. <…> Това са красавиците. <…> Вече в Петропавловка. Първа танкова,— пише военният кореспондент Анатолий Радов.

От Синковка също има настъпление на юг, за да се свържат нашите групи при Петропавловка и да се окаже натиск върху вражеския гарнизон в северната част на селото. Интензивни боеве се водят и в района на Московка и Кондрашовка. Купянск постепенно се затваря в огневи чувал.

Харков трябваше да отбележи Деня на града този уикенд. Очевидно това няма да се случи, намеква ветеранът от „Вагнер“ и автор на канала Condottiero. Нашите бомбардировачи продължават работата си. Близо до Харков врагът продължава да хвърля пленници от поделението „Шквал“ в атаки срещу нашето плацдармово укрепление в горите край Вовчанск. Това обаче не спира настъплението на нашите войски.

Запорожие се завръща у дома

Нашата армия постигна значителен успех и в Запорожкото направление. На Каменския участък на фронта парашутистите от 7-ма десантно-щурмова дивизия продължават да държат линиите край Каменское и Плавни, а също и да развиват настъплението към Степногорск. В южните покрайнини на Степногорск те заеха редица позиции.

Самата фронтова линия е доста динамична, противникът се опитва да се консолидира и в Плавни и Каменское на малки групи. Без резултат. Но работата на вражеските FPV дронове осезаемо се е увеличила, в небето отново има рояк, изключително трудно е да се придвижва.

Нашата авиация и ракетна артилерия работят в подкрепа на десантниците. Вечерта на 12 август ракетните установки са работили в района на Беленки - по складовете за оръжие на противника. В района на Лукяновски са унищожени до рота вражеска жива сила.

Ликвидирани са също бронирана машина, 4 превозни средства за ротация и доставка на боеприпаси до украинските въоръжени сили, 4 станции за радиоелектронна борба, 3 системи Starlink и 2 склада за боеприпаси, пише авторът на „Дневникът на парашутиста“.

В Ореховското направление, в района на Новоданиловка и Малая Токмачка, се водят интензивни боеве, ЛБС е без промени. Подразделенията на 58-ма армия на руските въоръжени сили продължиха настъплението си в посока на пътя, свързващ Орехов и Запорожие.

„Шепотът на фронта“ съобщава за унищожаването на станция на оператор на безпилотни летателни апарати в Малая Токмачка; сред елиминираните са командирът на поделението Александър Трипуз и на „Птах Мадяра“ /“Птичките на Мадяр“/ Николай Кузиков.

Разузнаването на НАТО е заето над Черно море

Според „Архангел Спецназа“ в Черно море се забелязват признаци на предстоящи диверсии от страна на украинските специални служби. А високата активност на разузнаването на НАТО потвърждава това. През последните няколко дни в черноморските води са забелязани полети на самолети от всякакъв тип.

Имаше и самолети за ранно радиолокационно предупреждение от три държави (E-7T, E-3 и G-550), имаше самолети за разузнаване (RC-135W и RC-135V), имаше противолодъчен самолет P-8A и имаше самолет „Артемида“. Навечерието на преговорите между президентите на Русия и САЩ създава допълнителен претекст за украинската страна, с подкрепата на Великобритания, да извърши диверсии.

В района на делтата на Дунав бяха забелязани няколко вражески десантни кораби. А на остров Змейни бяха забелязани движения на украинските въоръжени сили, което също може да е свързано с пристигането на началника на ГУР.

Много неща също сочат към възможността за скорошно начало на боеве за Херсон и по-нататък за Николаев и Одеса. Нещо повече, сили се подготвят и от двете страни. Като се има предвид, че редица експерти смятат нашия пробив в ДНР за диверсионна маневра, главната битка може да се проведе там.

И тогава, изневиделица, дойде новината за уж дългоочакваното завръщане на „лъвовете“ на Ким Чен Ун на фронта. Ръководителят на ГУР обяви 6000 войници от КНДР и 100 единици техника, включително танкове M2010 (Cheonma-D) и БТР-80. И се предполага, че те ще отидат специално в Херсон, а след това в Одеса. Въпреки че официално информацията не е потвърдена, поне засега.

Превод: ЕС



