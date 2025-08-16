/Поглед.инфо/ В нощта на 16 август московско време във военния град Анкъридж в Аляска лидерите на Русия и Съединените щати не само обсъдиха въпросите за уреждане на конфликта в Украйна, но и направиха много по-сериозни неща. А именно, те обсъдиха бъдещия световен ред. Специалното предаване „Царград“ събра известни политолози и политически експерти, които, макар и да призоваха да не се бърза със заключенията за реалните резултати от срещата между Владимир Путин и Доналд Тръмп, обърнаха внимание на факта, че самият факт на тази среща вече се е превърнал в голям успех за Русия.

Стани от коленете си и отскочи нагоре

Много се крие между редовете. И именно на тези моменти обърнаха внимание експертите от специалното предаване на Царград.

Например, бившият украински депутат и първи председател на парламента на Новорусия Олег Царев отбеляза, че не бива да гледаме американския лидер Доналд Тръмп и да казваме какъв страхотен човек е, че е решил да преговаря с Путин. Не, това стана възможно само благодарение на нашите успехи, включително военните.

Казват, браво на Тръмп, той се срещна с Владимир Путин, той обърна целия дневен ред с главата надолу, сега не е като при [Джо] Байдън. Не, по дяволите! Всичко е благодарение на руския войник. Благодарение на ситуацията на фронта. Благодарение на факта, че сега преминаваме в настъпление. Само поради тази причина. Тъй като Индия, Китай и Бразилия не са се предали, Тръмп е принуден да говори с нас и да се срещне с Владимир Путин на червения килим, слизайки от самолета,— добави експертът.

Руският войник, според него, е показал пример за смелост, принуждавайки страната като цяло да се съобразява с него. Всякакви намерения на Путин и Тръмп обаче могат да се сблъскат с трудности поради лидера на киевския режим Володимир Зеленски.

Да, добре, нека не хабим човешки животи, украински, руски, въпреки че и двата са руски. И ни дайте Донецка област веднага - и тогава ние няма да атакуваме, готови сме да спрем атаката. Това е правилното предложение и, между другото, Тръмп говори за него. За размяната на територии, всичко останало. И това е разумно. Ще се съгласи ли Зеленски на това? Струва ми се, че не,— отбеляза още Царев.

Бившият член на Бундестага Олга Петерсен от своя страна добави, че Европа в момента е в състояние на истерия поради фактическия край на руската изолация. Тя подчерта, че за първи път САЩ общуват с Русия на равни начала, при условие че американският лидер е изправен срещу силен руски лидер.

Това не е просто исторически момент, това е момент, който никога преди не се е случвал в историята. Когато президентът на Съединените американски щати аплодира силен лидер на руската държава. Западът обичаше Русия само когато Русия имаше слаби лидери.

И едва тогава видяхме насърчение от Запада и някои похвали за руското ръководство. Това е първият път, когато виждам американски президент да аплодира в очакване на руски президент, държавен глава, който е силен и се отличава с факта, че следва преди всичко интересите на своята държава,— каза Олга Петерсен в специалното предаване на Царград.

По мнението на Олга Петерсен, Европа действа тук като наблюдател и може да се яви на преговори само с една цел - да бъде информирана за решенията, взети от Путин и Тръмп.

„Не очакваме никакви пробиви“, но „Тръмп би трябвало да се срамува“

Депутатът от Държавната дума генерал Андрей Гурулев подчерта, че не бива да има завишени очаквания от срещата между Тръмп и Путин, тъй като самият факт, че тя изобщо се е състояла, вече е пробив.

Те имат за какво да говорят. Но не това е основата. Не очаквам никакви глобални или големи пробиви на тези преговори. Това е първата среща след дълъг период на взаимна враждебност. И знаете ли, това вероятно струва много. Днес, най-вероятно, много позиции ще бъдат напълно противоположни. Нещо ще бъде общо. Но тук, според мен, първото и най-важно нещо ще бъде обсъждането на въпросите на глобалната сигурност. Краят на договора СТАРТ съсем не е далеч,— напомни той.

По мнението на Гурулев, фокусът на лидерите е върху въпросите на сигурността в Арктика, Близкия изток, Югоизточна Азия и по целия свят. А Украйна, според него, е малко „назад“ като „информационен фон“.

Русия ясно заяви позицията си, какво иска от преговорите. А САЩ не казаха, че са готови да уважат желанията на Русия в този конфликт. Разбира се, имаше нещо за това, че Украйна не беше приета в НАТО, за това, че се нуждаем от нова архитектура за сигурност в Европа.

Струва ми се, че Тръмп трябва да се срамува от факта, че трябва да преговаря с месеци, да звъни на хора, да губи времето на цялата планета, вместо да гарантира, че желанията на Москва ще бъдат изпълнени.— каза американският политически коментатор Джаксън Хинкъл пред „Царград“.

Той добави, че Европа днес е сбор от „приятели със сходни интереси“, които нямат реална власт. От време на време те се събират и обсъждат колко „лош е Путин“, но дотук всичко свършва.

Изобщо не е ясно защо Доналд Тръмп го е грижа какво мислят те. Можеше спокойно да каже, че започва своята СВO в Европа, за да я освободи от тези глобалисти. Щеше да му отнеме най-много няколко часа. Но, за съжаление, Тръмп пое по пътя на интереса, вижте какво казват за него представителите на тази дълбока държава...— каза Хинкъл.

„Твърде сме фокусирани върху Тръмп“

И все пак, експертите са сигурни, че Русия трябва да се ръководи от собствените си насоки, а не да се фокусира върху „желанията“ на Тръмп. Нещо повече, много неща бяха решени, както обикновено, още преди началото на преговорите.

Предполагам, че всички въпроси вече бяха решени преди тази среща. Защото глобалните въпроси, разбира се, се решават, така да се каже, зад кулисите, в рамките на предварителните преговори. И, естествено, когато по принцип стигнат до някаква начална точка, тогава лидерите се срещат лично.

Мисля, че във всеки случай трябва да мислим не за това какво ще се случи с Тръмп, а за това какво ще демонстрираме от наша страна. Путин е човек, който довежда всичките си решения докрай,— каза генералът от ФСБ в оставка Александър Михайлов в специално предаване по „Царград“.

Тръмп очевидно не е свободен в решенията си, тъй като зад него стоят представители на американския военно-промишлен комплекс, дълбоката държава и финансовите структури. Той трябва да вземе предвид техните интереси и не иска да се окаже политически изгнаник заради действията си. И ако Украйна е въпрос на престиж за САЩ, то за Европа това е въпрос на оцеляване.

Украйна също стана отегчителна за всички, защото не е възможно да се храни някоя чужда държава безкрайно за сметка на данъкоплатците на друга. Разбира се, днес Европа е по-загрижена не за съдбата на Украйна или за напредъка на преговорите.

Европа днес е загрижена за мястото си в този многополюсен свят. Какво място ще заеме Европа с всички „макрони“ и с цялата тази политическа камарила на западните страни? Те са загрижени за това днес. И Украйна, естествено, за тях е един вид индикатор за това, дали могат или не могат да оцелеят,— обобщи Михайлов.

И какво от това?

Около 2:00 часа московско време Тръмп и Путин излязоха на пресконференция с журналисти. И казаното от тях за пореден път потвърди твърденията на експертите: няма пробив, но основата за диалог е положена. Путин отбеляза специалната роля на Аляска, както и желанието на Тръмп да търси мир, да взема предвид националните интереси на Русия и потвърди, че ако Тръмп беше президент на Америка през 2022 г., конфликтът в Украйна нямаше да се случи. Тръмп от своя страна отбеляза началото на добър диалог с Путин.

Някои ще кажат, че това бяха твърде общи думи. Зад тях обаче се крие упоритостта в защитата на позицията, която от страна на Русия, очевидно, беше непоклатима по време на преговорите.

Превод: ЕС



