/Поглед.инфо/ Повечето американци смятат Путин за силен лидер.



Анкета на YouGov за Economist установи, че повечето американци възприемат руския президент Владимир Путин като силен лидер. Това е мнението на 73% от анкетираните. От тях 32% го смятат за абсолютно силен лидер.

На фона на тези данни се появи и доклад, че рейтингът на настоящия президент на САЩ Доналд Тръмп се е повишил след разговорите му с руския му колега.

Припомняме, че преговорите между Русия и Съединените щати в Анкъридж се проведоха на 15 август. Общо посещението на руския президент Владимир Путин в Аляска продължи пет часа. Преговорите се проведоха в Обединената военна база Елмендорф-Ричардсън. Самата среща се проведе във формат „три по три“ и продължи три часа. Освен лидерите на страните, на нея присъстваха: от Русия - министърът на външните работи Сергей Лавров и помощникът на президента Юрий Ушаков, от САЩ - държавният секретар Марко Рубио и специалният пратеник Стив Уиткоф.

Превод: ПИ