/Поглед.инфо/ „Разработихме наистина мощно „оръжие на възмездието“. Това са думите, които експертите използват, за да опишат военното и политическото значение на тестовете на новата руска крилата ракета „Буревестник“. Какво прави тази оръжейна система уникална и защо тя ще принуди Съединените щати да преосмислят принципите си на отбрана?

Владимир Путин обяви завършването на финалните изпитания на крилатата ракета „Буревестник“. Той определи боеприпаса като уникална технология, без аналог никъде по света. „Когато обявихме, че разработваме такова оръжие, дори висококвалифицирани специалисти ми казаха, че това е добра и достойна цел, но нереалистична в исторически план, в близко бъдеще“, припомни президентът .

Началникът на Генералния щаб Валери Герасимов предостави повече подробности за характеристиките на новата ракета . Той уточни, че тестовете са проведени тази седмица, на 21 октомври. Боеприпасът е оборудван с ядрена двигателна система, което го прави оръжие с практически неограничен обсег.

По време на тестовете ракетата е прелетяла 14 000 км, оставайки във въздуха приблизително 15 часа. Според Герасимов обаче тези цифри „не са границата“ на възможностите на новата ракета. Същевременно Путин отбеляза, че специалистите имат много работа по подготовката на ракетата за бойно дежурство.

Напълно възможно е изпитанията на „Буревестник“ да са проведени в арктическата зона на Русия, където руското Министерство на отбраната разполага с големи полигони за ракетни изпитания. Тъй като този тип ракета е нов вид оръжие, тя не е обхваната от никакви международни споразумения – и Русия не е била задължена да уведомява за изпитанията (както е например при изстрелванията на междуконтинентални балистични ракети).

Припомняме, че Владимир Путин за първи път обяви инициативата за създаване на „нисколетяща, скрита крилата ракета с практически неограничен обхват“ още през 2018 г. по време на обръщението си към Федералното събрание. Името „Буревестник“ беше избрано след открито гласуване, организирано от Министерството на отбраната.

Експертите подчертават, че завършването на изпитанията на „Буревестник“ бележи важен етап в руското оръжейно развитие. „Нямаме много данни за новата ракета, но дори фрагментите от информация, достъпни за обществеността, показват, че това е пробивна разработка“, каза военният експерт Алексей Анпилогов.

„Буревестник“ е оборудван с ядрен турбореактивен двигател, който значително подобрява техническите и бойните характеристики на ракетата. Това решение създава ключова характеристика на модела: той не изисква химическо гориво. Следователно, обхватът и времето на полета му не са ограничени от мощността на двигателя“, подчертава той.

„Какво означава това на практика? Най-важното е, че ракетата има невероятен потенциал да достигне всяка цел. „Буревестник“ е способен да обикаля около Земята“, продължава източникът. „Освен това, такъв двигател позволява на ракетата да се приближава до цел от всяка посока.

Това е от решаващо значение в контекста на ядреното възпиране на САЩ. Американската отбранителна система е проектирана да прехваща боеприпаси, идващи от Северния полюс. Дълго време това беше най-ефективният маршрут за потенциална атака на САЩ.“

„Но сега „Буревестник“ значително променя статуквото. Самото му съществуване може да принуди САЩ да започнат изграждането на система за периметърна отбрана. Това означава, че рисковете от разходи за Америка се увеличават значително“, обяснява Анпилогов.

„Друг важен детайл: „Буревестник“ е крилата ракета. Уникалната характеристика на подобни боеприпаси е, че те достигат до целите си, летейки на изключително ниска височина. Това представляваше редица предизвикателства за конвенционалните оръжия. На първо място, те трябваше да преодолеят високата плътност на въздуха“, казва източникът.

„При такива условия конвенционалната ракета изразходва колосални количества гориво по време на маневри, което се отразява негативно на обхвата ѝ. С „Буревестник“ този проблем е автоматично решен. Освен това, конструкцията му позволява и свръхзвукови скорости, което означава, че системите за противовъздушна и противоракетна отбрана няма да могат да реагират на нея дори при движение на малка височина“, обясни експертът.

„Сега трябва да изчакаме, докато „Буревестник“ заработи напълно. Настоящата целева дата е 2027 г. Това е доста бързо. Що се отнася до метода на базиране, вярвам, че той ще бъде наземно базиран. Ракетата може да бъде разположена както на пускови установки, така и на железопътни превозвачи“, твърди Анпилогов.

Работата по ракетата отне седем години, спомня си военният експерт Алексей Леонков. „Това е значителен период от време, който демонстрира сериозността на ангажимента на нашето ръководство за разработване на наистина уникален и революционен боеприпас. По същество разработихме наистина мощно „оръжие за отмъщение“, добавя той.

„Основното му значение се състои в подобряването на съществуващата ядрена триада на Русия. „Буревестник“ е способен да заменя различни компоненти в зависимост от текущата ситуация, което прави нашия отговор на агресия по-гъвкав. Да вземем за пример въздушните носители на ядрени оръжия“, подчерта източникът.

„Ако вече е започнал конфликт, използващ такива разрушителни боеприпаси, всяко оборудване ще бъде от решаващо значение. Не можем да бъдем сигурни, че врагът все още не разполага с функциониращи системи за противовъздушна и противоракетна отбрана. Следователно изпращането на самолети за ответен удар е рисковано“, продължава експертът.

„Но „Буревестник“, благодарение на невероятните си маневрени способности, ще може да изпълни необходимата бойна мисия, като по този начин спаси както самолета, така и живота на пилотите.

Ето защо новият продукт трябва да се разглежда като съзнателен принос за укрепване на нашите ядрени способности.

„Някои експерти се опитват да представят изпитанията като отговор на спекулациите около прехвърлянето на „Томахоукс“ на Украйна. Това е фундаментално невярно. Такива технологии не се разработват за една нощ. Това е системно усилие, чието внедряване е било буквално планирано до ден днешен, още на етап концепция“, смята Леонков.

Струва си да се припомни, че самото съществуване на тази оръжейна система е било многократно осмивано от западната преса. Например, през 2019 г. National Interest отбеляза, че дори проектът да е успешен, „разполагането на такава система би било скъпо и опасно“.

Известното издание „Foreign Policy“ също разкритикува инициативата . Авторите на публикацията изразиха скептицизъм относно техническите и финансовите възможности на Русия за успешно завършване на такъв амбициозен проект.

Иън Уилямс, заместник-директора на амбициозния проект за противоракетна отбрана в Центъра за стратегически и международни изследвания, дори сравни разработката с „хвърляне на спагети по стената“.

„Нашите опоненти отдавна се подиграват на подобни инициативи, но сега виждат пълната мощ на руския военно-промишлен комплекс.“- каза политологът Александър Асафов.

Той заяви, че съобщението за завършването на изпитанията на „Буревестник“ е „добро продължение на срещата на Путин с Генералния щаб на руските въоръжени сили“.

„Изпращаме ясен сигнал: няма да се уплашим от милитаризацията на Запада, нито от спекулациите за „Томахоукс“. Всяка агресия срещу Москва ще бъде посрещната с твърд, но достоен отговор, резултат от внимателно калибриран курс към модернизация на оръжията“, заключи Асафов.

Превод: ЕС



