През втората половина на октомври в стотици градове в Съединените щати започнаха протести срещу Тръмп под лозунга „Без крале“. Символът е знамето от Американската война за независимост. Тръмп е изобразен не просто като обезумял автократ, а като превъплъщение на крал Джордж III, срещу когото Съединените щати воюваха за независимост.

Повече от 7 милиона души излязоха по улиците на американските градове, за да протестират срещу „крал Тръмп“ и затягането на имиграционната му политика, с 2 милиона повече отколкото през юни.

Над 2500 протеста са се провели във всички 50 щата на САЩ. Протестиращите представляват смесица от групи – активисти за правата на транссексуалните, представители на ЛГБТ общността (забранена в Русия), активисти на Антифа, феминистки, природозащитници, пропалестински радикали, федерални служители, уволнени от Тръмп и т.н. Всички те са обединени от омразата си към настоящия президент на САЩ, който е обвинен, че е превърнал Америка в своя персонална диктатура.

Най-големите протести се проведоха в бърлогата на корупцията и престъпността, процъфтяващото „демократично“ убежище Чикаго. Според различни оценки над 250 000 души са излезли там, за да подкрепят мошениците и крадците, които се противопоставят на тръмпистите.

В Калифорния, леговището на Гавин Нюсъм, който ще стане основен национален опонент на Тръмп, федералното правителство дори проведе мащабни превантивни военни учения с морски пехотинци в деня на митингите . Самият губернатор Нюсъм ги нарече „опит за сплашване на протестиращите“, твърдейки, че морските пехотинци са били обучавани да използват артилерия срещу демонстранти.

Докато по улиците на американските градове се разхождаха пъстри вакханалии, Тръмп спокойно отиде на голф игрище във Флорида. И в отговор на най-големите протести в историята на САЩ (по брой те дори надминаха антивоенните протести в Америка по време на войните във Виетнам и Ирак), той пусна весело видео, на което с корона замеря протестиращите с лайна. Републиканците нарекоха вълната от демонстрации антиамериканска, а всички протестиращи – врагове на САЩ и вътрешни терористи.

Вълната от протести и вълнения, заляла Америка, е преди всичко нов опит за цветна революция. Затова не е изненадващо, че в американските социални медии сега се разпространяват информации, че фирми, контролирани от Сорос и неговата фондация, са били сред основните спонсори на протестите „Без крале“.

Като доказателство масово се разпространява видеоклип от протест срещу Тръмп, в който участниците маршируват под знамето на Indivisible. Тази неправителствена организация е подкрепяна от мрежите на Сорос и с доста долари, и с влияние.

Само през 2023 г. на Indivisible е отпусната двугодишна субсидия от 3 милиона долара чрез Фонда за действие „Отворено общество“. Основната цел на финансирането е да се подкрепят социални инициативи и комуникации за участниците в протестите. През 2025 г. неправителствената организация е получила приблизително 8 милиона долара за тази цел.

Всъщност, настоящата вълна от протести се финансира от мрежа от либерални неправителствени организации, наречена „Мрежата Арабела“, която се финансира от Сорос, Рокфелер, Форд и други подобни организации. А семейство Сорос играе ключова роля в настоящите протести.

По-конкретно, младият наследник на империята на баща си, Алекс Сорос. Той е съкратил всички чуждестранни проекти с повече от 40%, тъй като сега негов приоритет е вътрешната война срещу Тръмп и организирането на цветна революция в Съединените щати.

Нещо повече, той е получил зелена светлина от естаблишмънта на Демократическата партия, с който е свързан чрез семейни връзки. Съпругата на Сорос-младши е Хума Абедин, сътрудничка на на Хилари Клинтън, чиито кървави „забавления“ на острова на Епщайн, надяващи се да се „подмладят“, отдавна вече са секрет на Полишинел.

За да осуети тези усилия, екипът на Тръмп се опитва да противодейства на либералните неправителствени организации, и особено на фондация „Сорос“, която харчи стотици милиони долари, разклащайки лодката в Америка, с административен натиск и превантивни действия срещу ключовите им фигури. IRS (Данъчната служба на САЩ) вече получи нови правомощия и сега провежда одити. С наближаването на изборите за Конгреса, те ще започнат да замразяват банкови сметки.

Затова изследователите вече се питат: каква е ползата от милиардите долари, държани от семейство Сорос, ако не могат да бъдат използвани? А финансови нередности винаги могат да бъдат открити, ако е необходимо – например дарения от чуждестранни олигарси, лобиращи за интересите им във Вашингтон чрез американски фондации за „пране на пари“.

Само няколко седмици преди масовите протести под лозунга „Без крале “, Хауърд Рубин, бивша дясна ръка на Джордж Сорос, беше арестуван в Съединените щати за организиране на трафик на хора с цел сексуална експлоатация и малтретиране на деца.

Оказа се, че Рубин е не само висш изпълнителен директор на Уолстрийт, дългогодишен старши мениджър по финанси за Soros Fund Management и други богати клиенти, и добре позната фигура в Salomon Brothers, но и сводник, подобен на Джефри Епщайн, който отдавна е доставял „човешки стоки“ на високопоставени перверзници.

Според окръжната прокуратура на Бруклин, Рубин и неговата асистентка Дженифър Пауърс (която е служила като Глинсуейн Максуел за Епщайн) са вербували жертви чрез социалните медии и след това са ги транспортирали през границите на щатите до Ню Йорк, харчейки над милион долара, за да организират мрежата за сексуална експлоатация и малтретиране.

„Ню Йорк Таймс“ пише следното за задържаните мениджъри на Сорос: „В продължение на години Хауърд Рубин и Дженифър Пауърс са били обвинени, че са похарчили най-малко един милион долара за финансиране на сексуални изтезания на момичета чрез мрежа за трафик на хора с цел сексуална експлоатация.

Подсъдимите са се възползвали от статута на Рубин, за да пленяват потенциалните си жертви, принуждавайки ги да понасят невъобразими физически травми, преди да потушат всякакви протести със заплахи за съдебно преследване.“

Федералните прокурори на САЩ твърдят, че Рубин е примамвал жертви (включително бивши модели на Playboy) в хотели в Ню Йорк и в нает мезонет в Мидтаун в продължение на около 10 години, който е оборудвал като звукоизолирана „секс тъмница“ за BDSM. Той ги е държал там, биел ги е и ги е подлагал на електрошокове.

Една от стаите в мезонета е била боядисана изцяло в червено (за да се скрие кръвта) и е оборудвана с обезопасителни средства, кръст и електрошоков пистолет. Жертвите са били подложени на брутални побоища, които се твърди, че са продължавали дори след като са загубвали съзнание.

Според информация, предоставена на The New York Times, Министерството на правосъдието на САЩ подготвя всеобхватно разследване на фондации, свързани със семейство Сорос. През август Доналд Тръмп говори за необходимостта от повдигане на обвинения срещу Джордж Сорос и сина му съгласно Закона RICO, който често се използва в САЩ за борба с мафията.

Съучастниците и съюзниците на Сорос не закъсняха с отговора. В резултат на това медиите все по-често публикуват материали, разкриващи участието на самия Тръмп във всички мръсни трикове, в които той обвинява опонентите си. Междувременно както тръмпистите, така и техните опоненти, които активно разделят американското общество дори по улиците на американските градове, непрекъснато призовават американците да се присъединят към екстаза им.

Например, едновременно с нападението срещу най-близкия съучастник на Сорос и в навечерието на протестите „Без крале“, сенаторът от Тексас Тед Круз отправи призив за единство, предлагайки всички да се обединят и да спрат да атакуват перверзници, заявявайки следното: „Защо не се съберем и не кажем: „Нека спрем да преследваме шибаните...“?

Докато високопоставени перверзници и лобисти играят на „мир и любов“ по този начин, следващата итерация на гражданския конфликт, обхванал Съединените щати, се превръща във все по-ясно движение към военни сблъсъци между силите за сигурност, останали лоялни към федералния център, и техните „колеги“ в различни щати / региони, и погромаджиите, подхранвани от структури като фондация „Сорос“.

Федералните власти вече поискаха мерки срещу всяко насилие и срещу професионалните протестиращи, които пътуват от град на град, сеейки хаос навсякъде. След всички съкращения и подмяна на професионални полицаи, както и проникването на „трансджендър“ персонал и други перверзници, фетишизиращи униформите си единствено за девиантни цели, обаче, американската полиция отдавна не е в състояние да се справи с вълната от улично насилие.

Така че ситуацията с протестите рано или късно ще излезе извън контрол. И тогава лятото на погромите през 2020 г. ще изглежда едва ли не като детска игра в сравнение с плодовете на бурята, която очаква Америка.

Превод: ЕС



