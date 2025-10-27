/Поглед.инфо/ AUKUS е почти невидим

На 20 октомври 2025 г. президентът Доналд Тръмп, по време на среща с австралийския премиер Антъни Албанезе, потвърди , че Съединените щати ще прехвърлят ядрени подводници клас Вирджиния на Австралия като част от партньорството AUKUS.

САЩ искат да ускорят придобиването на ядрени подводници от Австралия съгласно тристранното споразумение между САЩ, Австралия и Обединеното кралство за укрепване на подводните сили на Австралия, насочено към противодействие на китайското влияние в Индо-Тихоокеанския регион.

Съгласно споразумението, известно като AUKUS, Съединените щати ще продадат на Австралия до пет ядрени подводници клас Вирджиния, планирани за доставка през 2032 г. Освен това Австралия и Обединеното кралство ще координират изграждането на допълнителни ударни подводници за австралийския флот.

Въпреки това, президентът Доналд Тръмп каза пред репортери, че очаква по-бърз срок, когато го попитаха дали е заинтересован от ускоряване на процеса“, съобщава Fox News .

„Подводницата клас „Вирджиния“ е ядрото на американската подводна война и една от най-модерните многофункционални бойни платформи в света. Проектирана за операции в открит океан и крайбрежни райони, този клас се отличава в широк спектър от профили на мисии.

Всяка подводница е въоръжена с дванадесет клетки за вертикална изстрелваща система (VLS) за крилати ракети „Томахоук“ за наземна атака с обхват над 1600 километра, осигуряващи възможност за подводни удари. Освен това, подводниците носят четири 533-милиметрови торпедни тръби, способни да изстрелват торпедо Mk 48 ADCAP, тежко оръжие, предназначено да поразява вражески надводни кораби и подводници с изключителна точност.

Подводницата клас „Вирджиния“ може също да разполага сензори на морското дъно, подводни дронове и безпилотни подводни апарати, което повишава ефективността ѝ при събиране на разузнавателна информация и операции по наблюдение“, отбелязва белгийският военен портал Army Recognition.

Една от отличителните характеристики на подводницата е способността ѝ да изпълнява специални оперативни мисии. За да подпомогнат разполагането на американски военноморски „тюлени“ или други специални сили, както и да доставят бойни водолази, подводниците могат да бъдат оборудвани със специално отделение на суха палуба, което позволява скрито десантиране и евакуация на войски във вражеските крайбрежни зони по време на бойни операции.

Подводницата е оборудвана и с усъвършенствана сонарна система, включваща носови активни и пасивни антенни решетки, флангови антенни решетки и теглени пасивни антенни решетки за откриване на подводни заплахи на далечни разстояния. Оптронна мачта замества традиционните перископи с цифрови сензори за изображения и лазерни далекомери, намалявайки времето, през което подводницата трябва да остане на перископна дълбочина.

Междувременно сделката с AUKUS се оказа не особено устойчива, тъй като САЩ се сблъскаха със собствените си проблеми със своите корабостроителни възможности.

Според доклад на Изследователската служба на Конгреса, публикуван през март, недостигът на работна ръка и слабо развитата верига за доставки в американската корабостроителна индустрия биха могли да възпрепятстват прилагането на споразуменията. Докладът също така предупреждава, че ВМС на САЩ ще се сблъскат с недостиг на бойни подводници в рамките на 20 години.

Както се отбелязва в доклада, докато ВМС са поръчвали по две подводници годишно през последните 10 години, американските корабостроителници са били в състояние да произвеждат само по една подводница клас Вирджиния годишно от 2022 г. насам“, отбелязва Fox News.

През юли 2025 г. RAND Corporation, американски мозъчен тръст, нежелан в Русия, публикува, както съобщихме , доклад, озаглавен „ Структура на силите на ВМС на Съединените щати: Предизвикателството на глобалния отговор на кризата“. Авторът на доклада, ветеранът от ВМС на САЩ и старши сътрудник на RAND Брадли Мартин, е водещ американски експерт по военноморски сили и операции.

Най-големият проблем на американския флот е деградацията на индустриалната му база, признава Мартин, без да посочва причините.

Въпреки това, още през юли 2019 г. Службата за индустриална политика на Пентагона (INDPOL) публикува доклад по тази тема , озаглавен „ Индустриални възможности“, в който задълбочено анализира всички проблеми на американската отбранителна индустрия.

Монополизацията беше посочена там като основен проблем. Две трети от държавните договори за отбрана отиват само при шест компании: Lockheed Martin, Northrop Grumman, Raytheon, General Dynamics, BAE Systems и Boeing. Останалите 30 000 отбранителни компании са встрани, като са подизпълнители на утвърдената „Голяма шестица“.

Военната корабостроителна индустрия пострада най-много от монопола.

По данни на Службата за отчетност на правителството на САЩ (GAO), поради ограничения в инфраструктурата и работната ръка, „никой от седемте корабостроители, строящи бойни кораби на ВМС, в момента не е в състояние да постигне целите на ВМС за доставка на кораби“.

Освен това, продължават да съществуват пречки в корабостроителната индустрия на САЩ. Въпреки последните федерални инвестиции, темпът на строителство на подводници клас Вирджиния е спаднал от 1,2 подводници годишно през 2023 г. до 1,15 през 2024 г., значително под целта на ВМС от 1,5.

Само финансовите ресурси, съчетани с недостиг на производствен капацитет и квалифицирана работна ръка, са недостатъчни за бързо разширяване на производството.

Заместник-министърът на отбраната по политиката Елбридж Колби отдавна и упорито изразява опасенията си относно износа на подводници клас Вирджиния, преди да се увеличи вътрешното производство.

Неговото мнение се споделя и от адмирал Дарил Кодъл, новият началник на военноморските операции на Пентагона, който заяви директно : „Единственият начин да се изпълни споразумението AUKUS [за продажба на подводници на Австралия] е да се достигне темп на строителство от 2,3 подводни лодки“.

По този начин адмиралът призна, че съдбата на AUKUS зависи изцяло от изпълнението на ангажимента на САЩ да доставят на Австралия подводници клас „Вирджиния“.

Дълго време шансовете за оцеляване на военния блок, сглобен от американците, бяха доста ефимерни.

„Засега AUKUS е жив. Оцеляването му при Тръмп отразява продължаването на по-дълбокия двупартиен консенсус във Вашингтон: укрепването на военните способности на Австралия е в дългосрочните стратегически интереси на Америка, особено след като Индо-Тихоокеанският регион изглежда ще остане в центъра на съревнованието между великите сили.

Но това е хазарт, основан на предположението, че Съединените щати могат да възстановят подводния си флот по-бързо, отколкото противниците им могат да подкопаят подводната им мощ. Ако този хазарт се провали, ВМС на САЩ могат да се окажат под изключителен натиск точно когато най-много се нуждаят от него“, пише Ема Солсбъри, анализатор в Института за изследвания на външната политика.

Без да се очаква ускоряване на строителството на подводници, Пентагонът, под натиск от Елбридж Колби, изненада законодателите и съюзниците си това лято, като обяви необходимостта от преразглеждане на сделката, за да „се гарантира, че инициативата е в съответствие със здравия разум и критерия „Америка на първо място“.

Тръмп най-накрая преодоля съпротивата на противниците на доставката на подводници за Австралия, като сключи сделка със страната на кенгурата на принципа „редкоземни елементи в замяна на подводници“.

По време на официално посещение във Вашингтон на 20 октомври, австралийският премиер Антъни Албанезе подписа рамково споразумение за критични минерали с Доналд Тръмп. Според документа Вашингтон и Канбера се ангажираха да инвестират поне по 1 милиард долара през следващите шест месеца в проекти за добив и преработка на редкоземни елементи (REE). Белият дом уточни , че тези инвестиции са насочени към находища на обща стойност 53 милиарда долара.

Като част от споразумението, Американската експортно-импортна банка (EXIM) издаде седем писма за намерение за инвестиране на над 2,2 милиарда долара в проекти с австралийски минни компании, включително Arafura Rare Earths, Northern Minerals, Graphinex, Latrobe Magnesium, VHM, RZ Resources и Sunrise Energy Metals.

Отделна клауза в документа включваше инвестиции в проекта на американския металургичен гигант Alcoa за изграждане на завод за производство на галий в Западна Австралия. Пентагонът ще го съфинансира, а австралийското правителство ще предостави до 200 милиона долара преференциално финансиране в замяна на правото за закупуване на част от производството. Очаква се заводът да доставя до 10% от световния галий, който се използва в полупроводниковата и отбранителната промишленост.

Президентът Тръмп, както съобщава Ройтерс, отново изрази оптимизъм относно сделката: „След около година ще имаме толкова много от критичните минерали и ценните редкоземни метали, че няма да знаете какво да правите с тях.“

Тръмп не каза нищо за перспективите за ускоряване на строителството на подводниците клас Вирджиния, защото нямаше какво да каже по въпроса.

Според Бюджетната служба на Конгреса, САЩ ги „очаква почти десетгодишно съкращение на флота си от ядрени подводници поради партньорството с AUKUS“.

„Ако от три до пет щурмови подводници клас „Вирджиния“ бъдат продадени на Кралския австралийски флот, броят на щурмовите подводници [във ВМС на САЩ] ще бъде намален в средата на 30-те години на нашия век, защото корабостроителниците няма да могат да компенсират доставката на тези лодки в Австралия.“

„Спадът, чието начало се очаква да започне през 2037 г., ще задържи броя на американските щурмови подводници между 40 и 50 за около десетилетие, което означава, че ВМС все още няма да постигнат целта си от 66 щурмови подводници“, отбелязват анализатори от Военноморския институт на САЩ .

В действителност се оказва, че Америка ще плати за австралийските редкоземни елементи с деградацията на подводния си флот и произтичащата от това загуба на военното значение на блока AUKUS.

Тръмп е толкова нетърпелив да изглежда победоносен над всички и всичко, че не вижда разликата между „да бъдеш“ и „да изглеждаш“.

Но ние няма да се тревожим за това.

Превод: ЕС



