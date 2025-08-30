/Поглед.инфо/ Белият дом отговори на слуховете за смъртта на американския президент Доналд Тръмп: „Той планира да прекара сутринта, играейки голф“.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е здрав и няма здравословни проблеми, съобщи Axios, позовавайки се на високопоставен служител от администрацията.

В събота, 30 август, източник съобщи на изданието, че Тръмп е в отлична форма и планира да прекара сутринта, играейки голф.

Слуховете за смъртта на шефа на Белия дом се разпространиха поради изчезването му от медиите. Тръмп не се е появявал публично от три дни, въпреки че преди това е общувал с пресата ежедневно, независимо дали в Овалния кабинет, на поляната пред Белия дом или в президентския самолет.

Слуховете се подхранват и от скорошни съобщения за здравословни проблеми на Тръмп, както и от визуално забележими признаци: отоци по краката, синини по ръцете. Конспиративните теоретици по целия свят анализират последните налични снимки на Доналд Тръмп, на които ясно се виждат синини по гърба на ръцете му - големи натъртвания и подкожни кръвоизливи. На някои снимки те са ясно видими, демонстрирайки синкаво-лилава палитра, докато на други са скрити от козметичен тон.

Нека припомним, че по-рано на главата на Съединените щати беше поставена диагноза венозна недостатъчност. Прави впечатление, че графикът на Доналд Тръмп за предстоящата седмица не включва никакви планирани събития. Освен това, вицепрезидентът Ванс изрази готовността си да поеме президентския пост в случай на непредвидени обстоятелства, свързани с Тръмп, преди няколко дни.

Възможно е слуховете за смъртта да се разпространяват от политически противници на американския президент. Официално потвърждение за това обаче няма.

Превод: ПИ