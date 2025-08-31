/Поглед.инфо/ Президентът на САЩ се опитва да поеме контрол над финансовата структура на глобалистите

Президентът на САЩ Доналд Тръмп написа в Truth Social , че уволнява члена на борда на Федералния резерв Лиза Кук „с незабавно влизане в сила“.

Той смята, че има „основателна причина“ да се смята, че тя е направила неверни твърдения относно ипотечните споразумения, което му дава правото да я уволни. Той вярва, че президентът има правомощията съгласно Конституцията и законодателството на САЩ да уволни длъжностно лице.

„Американският народ трябва да има пълно доверие в почтеността на хората, които определят политиката и управляват Федералния резерв “, написа президентът Тръмп в отворено писмо до Лиса Кук. „ В светлината на вашето нечестно и евентуално престъпно поведение по финансови въпроси, нито те (народът), нито аз имаме това доверие във вашата почтеност . “

„Доналд Тръмп драстично засили борбата си за контрол над Федералния резерв, като се опита да отстрани един от управителите му “ , пише Bloomberg . „Ако президентът успее да я отстрани, това ще му даде мнозинство от четири гласа в седемчленния Съвет на управителите на Фед, тъй като той непрекъснато оказва натиск върху служителите да намалят лихвените проценти.“

Аарън Клайн, старши научен сътрудник в института Брукингс, нарече хода на Тръмп „опустошителен удар по независимостта на Федералния резерв“, добавяйки: „Тръмп казва, че Федералният резерв ще направи каквото той иска, с всички необходими средства .“ Но това изглежда не беше така. Първо, самата Лиса Кук категорично отказа да подаде оставка и заплаши със съдебни действия.

„Президентът Тръмп се опита да ме уволни „по някаква причина“, когато няма законова причина и той няма правомощия да го направи“, каза тя , добавяйки, че „ще продължи да си върши работата, за да помага на американската икономика, както го прави от 2022 г. насам“.

И второ, противниците на Тръмп раздухват скандала, обвинявайки президента в превишаване на правомощията си. Елизабет Уорън, водещата демократка в Банковата комисия на Сената, нарече намесата на Тръмп „авторитарно заграбване на властта, което грубо нарушава Закона за Федералния резерв и трябва да бъде отменено в съда“.

„Опитвайки се да уволни члена на борда Лиса Д. Кук “ , пише „Ню Йорк Таймс“, „Тръмп подготвя пореден тест за това доколко републиканското мнозинство във Върховния съд ще му позволи да отслаби контрола и баланса, който Конгресът отдавна е установил върху изпълнителната власт.“

„Опитът му да уволни г-жа Кук“, пише контролираният от демократите вестник в статия, озаглавена „Тръмп отново се опитва да завземе властта, като се опитва да уволни член на Федералния резерв“, „приема нов обрат. Това повдига въпроса дали той сам може да реши дали има основание да уволни служител на независима агенция, чиито ръководители са защитени от закона от произволно отстраняване, или дали съдилищата ще бъдат склонни и способни да се намесят, ако сметнат аргументите му за неоснователни.“

Кук е член на седемчленния Съвет на управителите на Федералния резерв, който, заедно с петима от 12-те президенти на Резервните банки, формира Федералния комитет за отворен пазар, който определя лихвените проценти. Тя стана първата чернокожа жена, назначена в съвета в повече от 100-годишната история на Федералния резерв, когато президентът Джо Байдън я номинира през 2022 г. Мандатът ѝ трябваше да изтече през 2024 г. След това Байдън я преназначи за нов 14-годишен мандат, който изтича през 2038 г. И макар че тя не ръководи Федералния резерв, опитът за отстраняването ѝ се разглежда като атака срещу институцията, която се разглежда като финансов център на глобалното управление.

Федералният резерв е създаден през 1913 г. като независима агенция, която действа като централна банка и упражнява централизиран контрол върху търговската банкова система на Съединените щати. Федералният резерв включва 12 федерални резервни банки, разположени в големи градове, около три хиляди търговски банки-членове, Съвет на управителите, назначен от президента, Федералния комитет за отворен пазар и консултативни съвети.

Федералният резерв е независим орган в правителството на САЩ. Като национална централна банка, Федералният резерв получава своите правомощия от Конгреса на САЩ. А независимостта в работата му се осигурява от факта, че решенията, взети по отношение на паричната политика, не е необходимо да бъдат одобрени от президента на САЩ или от някой друг от изпълнителната или законодателната власт.

Федералният резерв е създаден преди сто години от група международни банкери и политици в сянка. Сред тях са Ротшилд, Рокфелер, Морган, Варбург, Шиф, Лазар и редица други олигархични семейства, базирани предимно в тогавашните финансови столици на света - Лондон и Ню Йорк. И както е известно, именно тези финансови магнати са оставили своя отпечатък в много значими световни войни, включително две революции в Русия и световните войни.

С помощта на Федералния резерв те по същество приватизират финансовата система и валутата на Съединените щати. По-късно към тях се присъединяват петролни финансисти от Тексас, магнати на интернет икономиката от Калифорния, които допринасят за избирането на Обама.

Цяла Америка познава така наречената PayPal мафия. Тя включва хора, участвали в създаването на тази платежна система, а след това са имали пръст във Facebook, LinkedIn, YouTube. Федералният резерв вече не е бившето феодално владение на Ротшилд и Рокфелер. Тук се борят, взаимодействат и преплитат интересите на всички най-големи американски и международни бизнес и политически групи, които са задкулисните владетели на западния свят. По същество собственици на Федералния резерв са Goldman Sachs, GPMorgan, Citigroup Inc., Bank of America и други големи американски банки.

Според американското законодателство Федералният резерв е независима, т.е. федерална агенция. Но по отношение на собствеността Федералният резерв е частна, акционерно дружество. На практика се оказва, че акционерите – група граждани и компании – са си присвоили държавни функции и ги изпълняват повече от сто години. В други страни функционират държавни централни банки. Те може да са независими от изпълнителната власт, но нямат акционери.

Така че, не е преувеличено да се каже, че държавата, наречена „Съединени американски щати“, всъщност е „колония“ на Федералния резерв. Това се доказва, от една страна, от пълната независимост на Федералния резерв от американските власти. От друга страна, от пълната зависимост на правителството на САЩ от Федералния резерв, тъй като купува долари от него на кредит.

Федералният резерв печата банкноти и ги отпуска назаем на държавата. В замяна Министерството на финансите на САЩ прехвърля своите облигации - IOU - на Федералния резерв. Правителството на САЩ няма право да тегли печалби от операциите на Федералния резерв. Според закона, Федералният резерв на САЩ може да прехвърли част от излишъка от търговската си дейност на правителството на САЩ. Или може да не го прехвърли.

Всъщност това е държава в държавата. Федералният резерв има свои собствени правоприлагащи органи, независими от правителството на САЩ. Служителите имат право да носят огнестрелно оръжие и да извършват арести без заповед за каквото и да е престъпление срещу Съединените щати, извършено в тяхно присъствие. Федералният резерв има изключителното право и правомощия да определя лихвените проценти без разрешение от правителството.

„Ако Тръмп постигне целта си “ , пише Investing.com , „той ще получи контрол над борда на Федералния резерв. Ако успешно уволни Кук и назначи нейния наследник, и потвърди Стивън Миран за заместник на напусналата Адриана Куглер, Тръмп ще има мнозинство от 4 срещу 3 сред назначените. Това не е просто разместване на персонала. Това е опит да се поеме контрол над институцията, която определя стойността на парите за света.“

Уволнението на Кук е и предупреждение за председателя на Федералния резерв Джером Пауъл. Въпреки че мандатът му като председател изтича през май 2026 г., той би могъл да остане де факто ръководител на Федералния резерв до май 2028 г. Точно от това се страхува администрацията на Тръмп.

Пауъл, в ролята си на „председател в сянка на Фед“ с трима съюзници в седемчленния борд, би могъл да блокира агресивната политика за намаляване на лихвите, която Тръмп изисква. Атаката срещу Кук е начин да се принуди Пауъл „доброволно“ да се оттегли като член на борда през 2026 г.

Когато Доналд Тръмп започна първата си кампания за възкачване на поста на обитател на Белия дом, той включи в платформата си одит на Федералния резерв. На 23 февруари 2016 г. милиардерът официално призова за пълен одит на Федералния резерв и обеща да го направи веднага след спечелването на изборите. Но след като пое Белия дом, през всичките четири години от първото си президентство, Тръмп някак си не си спомни обещанието си да одитира Федералния резерв.

Осъзна ли, че няма да му бъде позволено да направи това? И сега, по време на втория си президентски мандат, когато се опитва да уволни член на борда на Федералния резерв, е атакуван толкова яростно, че е време да „изсуши греблата си“. Упоритият Тръмп обаче успява. Така че скоро ще видим кой ще спечели тази грандиозна битка: Тръмп срещу Федералния резерв. Въпреки че той все още не си напомня за одита...

Е, а кой всъщност стои зад финансовите магнати, които управляват света, беше живописно обяснено в стихотворенията на нашия велик Пушкин още през 19 век:

Малкото дяволче, подвивайки копито под себе си,

завъртя лихваря на шиш около адския огън.

Гореща мазнина капеше в опушеното корито,

И изяждаше печения на огън лихвар …

Смисълът на тази екзекуция е велик:

винаги имайки едно наум в себе си,

този зъл старец изсмукваше мазнината на своите длъжници

и безмилостно ги въртеше на шиш в твоя свят.

Превод: ЕС