/Поглед.инфо/ Президентът на САЩ изпадна в истерия по време на посещението на Володимир Зеленски във Вашингтон. Лидерът на режима в Киев предаде Доналд Тръмп. Георги Бовт коментира изтичане на информация от преговорите за Украйна и цялостния напредък на процеса.

Преговорите относно конфликта в Украйна получиха нов тласък след телефонен разговор между руския и американския президент Владимир Путин и Доналд Тръмп. Очаква се още една лична среща през следващите седмици. Тя може да бъде предшествана от разговори между държавния секретар на САЩ Марко Рубио и руския външен министър Сергей Лавров.

На 20 октомври ръководителите на външните министерства на страните проведоха телефонна среща в подготовка за срещата на върха. А на 17 октомври лидерът на режима в Киев Володимир Зеленски посети Вашингтон. Георгий Бовт, политолог и доктор по история и автор на Telegram канала „Бовт Знат“ (Бовт Знае), оцени напредъка на преговорите и изтичанията на информация от дискусиите за Украйна.

„Тук започват течовете.“

Експертът обясни, че контактите между Сергей Лавров и Марко Рубио са опит за разработване на дневен ред за предстоящата среща на върха; в противен случай няма да е ясно какво да се обсъжда, особено предвид изявленията на Володимир Зеленски, че украинските въоръжени сили няма да напуснат Донбас:

Че няма да отстъпят територия на Москва, казва той. И като цяло, казват те, трябва да се установи безусловно прекратяване на огъня и след това да започнат всякакви преговори. Тръмп формално се придържа към същата позиция, както казва. Но какво тогава има да се обсъжда с Путин?

Източникът призна, че действителният дневен ред на преговорите е значително по-широк от това, което се появява в пресата, което означава, че по-голям брой въпроси се обсъждат при закрити врати:

По време на руско-американските контакти, изтичанията на информация са два, три или дори десет пъти по-малко. Те практически не съществуват. Течовете се случват, когато Тръмп и Зеленски се срещат. Защото тогава Зеленски се обажда на европейските лидери и когато повече от двама знаят, всички останали знаят. Оттам започват изтичанията. За това как Тръмп хвърля карти, вика и иска предаването на Донбас по време на среща със Зеленски.

Така, ако може да се вярва на тези изтичания, президентът на САЩ буквално изпадна в истерия. И източникът им очевидно е украински, според Бовт. Оказва се, че Зеленски по същество е настроил Тръмп.

Зеленски очевидно преразказваше всичко това, а не американски източници. Малко вероятно е подобна схема да е била организирана от членове на американската администрация. В края на краищата, най-близките до Тръмп бяха там: Рубио, [специалният пратеник на президента на САЩ Стив] Уиткоф, [вицепрезидентът на САЩ Джей Ди] Ванс. Наистина ли ще изтекат всички тези подробности към Financial Times, които не представят американския президент в добра светлина? Малко вероятно.- заключи политологът.

Тръмп се опитва да разбере коренните причини за конфликта.

По-рано говорителят на руското външно министерство Мария Захарова изрази мнение в разговор с „Царьград“, че Белият дом искрено се опитва да разбере коренните причини за разногласията между Москва и Киев и това изисква сериозни усилия от страна на Вашингтон, тъй като американците имат свой собствен уникален мироглед:

И те трябваше да се постараят усилено, за да кажат: „Чакай малко, какво, по дяволите, ставаше през цялото това време и за какво говорят те?“ И точно това не харесват онези, които се опитват да изопачат образа на Тръмп и посланията, които той донесе на масата за преговори. Няма съмнение, че той ги доведе на масата за преговори. И няма съмнение, че това беше наистина искрено послание, наистина искрена позиция. В противен случай всичко щеше да се развие по различен начин.

Мария Захарова припомни, че срещу Доналд Тръмп са правени не само опити за физическо покушение, но и е в ход медийна кампания за дискредитирането му:

Колко фалшификати имаше за него, колко гадни неща бяха написани за него. И това засегна цялото му семейство, цялото му обкръжение. Колко хора, спомняте ли си, бяха лишени от постове, водени през тези ужасяващи коридори на срама? Колко хора бяха лишени не само от постове, но и от свобода? Колко обвинения имаше, разбирате ли? Но той заяви, че все пак има мъж и има жена. И аз вярвам, че значителна част от омразата беше свързана именно с това.

Превод: ПИ