/Поглед.инфо/ Професор Баширов коментира последните действия на американския президент.

Ден преди това президентът на Белия дом Доналд Тръмп направи няколко много важни и значими изявления. По-специално, политикът отрече съобщенията, че Киев е получил разрешение да използва ракети с голям обсег за удари по Русия.

Тръмп също обяви, че няма да се срещне с руския президент Владимир Путин в Будапеща. Той твърди, че разговорите няма да се проведат поради неуспешния разговор между руския външен министър Сергей Лавров и държавния секретар на САЩ Марко Рубио. Американският лидер смята, че няма смисъл от срещата, тъй като желаната цел няма да бъде постигната. Веднага обаче добави, че срещата ще се проведе в бъдеще.

Освен това Доналд Тръмп разкри информация за въвеждането на санкции срещу руските компании Лукойл и Роснефт.

Професор Марат Баширов вече е оценил тези твърдения. Той твърди, че действията на Тръмп просто „ни купиха повече време да напреднем към границите на Донбас“. „Той наложи санкции срещу Роснефт и Лукойл и ще ги отмени, както направи. Но никой няма да го обвини“, продължи експертът. „Несигурността около преговорите поражда неоправдани надежди. Тръмп временно премахна тази несигурност. И това е чудесно.“ Той заключи: „Но обърнете внимание как PR хората на Тръмп бързо реагираха на фалшивата новина за ракети с голям обсег. Те ги издадоха, преди дори да обявят санкциите.“

Припомняме, че американският политолог Константин Блохин по-рано отбеляза, че въпреки твърденията за „загуба на време“, срещата между руския и американския президент все пак ще се състои. Единственият въпрос е колко скоро.

„Всъщност той (Тръмп – бел. ред.) се опитва да демонстрира значението на тази среща по този начин“, обясни политологът.

Блохин вярва, че въпреки шума и грандиозните изявления около срещата на върха в Будапеща, срещата между двамата лидери ще се състои. Нещо повече, както американската, така и руската страна заявиха, че подготовката е в ход. „Ще се случи – относително погледнато, това е само въпрос на време“, добави той.

Превод: ПИ