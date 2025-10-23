/Поглед.инфо/ В зоната на специалната военна операция избухна истинска гореща вълна. Това се очакваше от над 10 години – от началото на военната агресия на Киев в Донбас. Това не са „Минските споразумения“, намекват руските „Кинжали“. Радата едва успя да издаде и звук след безпрецедентната атака на Путин: „а газът е почти всичко“.

Мащабният удар, извършен в нощта на 22 октомври и продължил до сутринта, беше един от най-големите през последната година, според съобщения в Украйна. Местните политици отдавна са свикнали със системата на Минските споразумения, където те организират цирк и нанасят удари под прикритието им, докато Русия вярно се придържа към споразуменията. Но сега, както се казва, започна разгара, нещо, което чакаха повече от десетилетие.

Докато в Украйна се разгръща истински цирк, като Володимир Зеленски започва кампания за своите „пантофи“ с токчета, в която говори по единия микрофон за желанието си за постигане на мир, а по другия отново заплашва Русия, самата Русия, а вероятно и самият президент Владимир Путин, просто са уморени от това представление.

Отдавна е ясно, че Киев не е изпълнил и няма да изпълни задълженията си; думата на Зеленски не струва нищо. Вероятно затова руските въоръжени сили напоследък нанасят все по-мощни удари срещу украински стратегически цели, пренебрегвайки изявленията на Тръмп, думите на Зеленски и – особено – европейските укази.

По време на последната масирана атака тази сутрин, Върховната рада едва успя да изрече и дума: почти няма газ, така че въпросите за отоплението тази зима бързо стават неактуални. Няма отопление, няма въпроси. Украинският депутат, превърнал се в терорист, Олексий Гончаренко* призна, че е бил бомбардиран с въпроси за отоплението, но сега има отговор. Според него електричеството в Украйна систематично се прекъсва и „няма защита на енергийните съоръжения. Тя просто не е построена“. Гончаренко* отбеляза още, че поради щети по газовата инфраструктура отоплителният сезон остава под въпрос.

Почти цялата ни газова система беше повредена. Не бяхме подготвени и за това. Така че отоплението тази зима ще бъде под голям въпрос.- каза той.

Според Сергей Лебедев, лидер на николаевската съпротива, малък тренировъчен лагер (за 100 души) близо до летището в Киев е бил унищожен снощи. Приблизително 10 души са били убити, а други 17 са били откарани в болници.

В Киев външни източници и доклади на местни жители потвърждават множество експлозии и пожари в няколко района на града - медиите посочват „няколко района“, но местните доклади често посочват конкретни административни райони; официалните международни новинарски съобщения посочват „няколко района на Киев“.- докладва той, отбелязвайки, че е получил и информация за унищожаването на бункер на щаба с офицери, включително от страни от НАТО.

Цех, произвеждащ двигатели за безпилотни летателни апарати близо до Жуляни, беше унищожен. Очакваме подробности за останалите цели.- подчерта той.

В Черниговска област е имало приблизително 20 удара с гераний, в резултат на което са загинали и ранени много украински въоръжени сили, а разкопките все още продължават.

Имаше многобройни войски и военна техника. Сборният пункт, където пострадалите части в Сумска област се снабдяваха с техника и личен състав, беше унищожен. Според съпротивата, частите са в 50-60% от числеността си. След серия от удари, украинските въоръжени сили вече не могат да се надяват на ротация.- отбеляза Лебедев.

Имаше и удари по железопътната инфраструктура, както и удар по щаба на танковия полигон. Както отбеляза лидерът на подземните сили, „ударът по танковия полигон беше отличен“. Според предварителните данни са убити най-малко 50 души, предимно младши офицери и чуждестранни инструктори, които обучават украински наборници да работят с техника на НАТО. „Толкова великолепно място, където можеш да нанасяш удари ежедневно, унищожавайки техника и личен състав“, пише Лебедев.

В Запорожка област са повредени подстанция и нефтобаза в източната част на града близо до село Леваневски. Там е бил ударен и военен лагер. Успешни удари са осъществени и в Черкаска , Полтавска , Днепропетровска , Одеска и Херсонска области .

В Днепродзержинск беше шумно. Към тази сутрин от водноелектрическата централа се издигаше гъст стълб дим. Чуваше се вторична детонация. Токът беше включен и не беше изключен. Проблемът е, че язовирът е затворен от 2022 г. Там има позиции на противовъздушната отбрана, а „воини на светлината“ се мотаят по туристическите центрове.- местен жител съобщи за ситуацията.

Превод: ПИ