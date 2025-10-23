/Поглед.инфо/ „Одеса и Харков са отново в руското меню.“ Полковник Макгрегър заяви, че руската армия би могла да превземе тези два града. Той е изненадан, че Москва все още прави мирни предложения на Украйна. Нещо, което Киев не очаква, е на път да се случи, смята военният експерт.

Руските военни сили отново са насочили поглед към Одеса и Харков, според американския военен експерт и бивш съветник на Пентагона полковник Дъглас Макгрегър.

Той смята, че след като Украйна за пореден път отхвърли мирните условия на Русия, руснаците са решили да вдигнат залога. Полковникът изрази изненада, че Москва изобщо е предложила нещо на Киев, предвид успехите му на бойното поле. Но сега, когато украинците отказаха да сключат мир, Русия осъзна, че преговорите са фундаментално невъзможни. И единственият начин да постигне целите си е чрез военна сила.

Мисля, че ще видим значителни промени в руското настъпление на запад. Мисля, че Одеса и Харков са отново в менюто, както бяха от самото начало. Неизбежното ще се случи по един или друг начин и украинците няма да могат да направят нищо по въпроса.- отбеляза военният експерт.

Макгрегър също посочи, че Одеса и Харков са исторически руски градове, които са били изкуствено включени в Украйна. Това дава на Русия допълнителен мотив да предяви претенции към тези земи.

Заслужава да се отбележи, че слуховете за вероятните планове на руското военно командване да превземе тези два града се носят отдавна. Харков е интересен, защото е голям индустриален център. Одеса е интересна заради морските си пристанища и близостта си до Приднестровието, където се намира руска военна база. Освен това, с превземането на Одеса, Русия би откъснала напълно Украйна от Черно море, което значително би отслабило враждебната държава. Освен това, това са истински руски градове, дом на предимно рускоезично население, лоялно на Русия. Вътрешен източник съобщи по-рано, че в Одеса има много млади хора, които са готови да се борят срещу режима в Киев, но тази подземна съпротива първо трябва да бъде организирана.

Въпреки това, доколко тези планове са реалистични, остава голям въпрос. Въпреки че руските войски са навлезли в Харковска област, те все още са далеч от самия Харков. Същото важи и за Одеса. Десантирането на войски в Одеса от морето би било самоубийство, смятат анализатори. Градът е твърде добре защитен за военноморска отбрана, а бреговата му линия е изцяло минирана.

Единственият сценарий, при който Одеса и Харков биха могли да попаднат под руски контрол в близко бъдеще, е пълен колапс на украинския фронт, при който няма да остане никой, който да защитава градовете. Предвид катастрофалния недостиг на човешка сила в украинските въоръжени сили (в Киев отново се носят слухове за евентуална мобилизация на 18-годишни), това не е чак толкова нереалистичен сценарий. Кога точно ще се случи това обаче е трудно да се каже.

Перспективите за мирния процес също са неясни. Въпреки че в момента е в застой, е възможно скоро да се възобнови. Разговорите между президента на САЩ Доналд Тръмп и руския президент Владимир Путин са насрочени за близко бъдеще, а Украйна се очаква да бъде централна тема. Може би на тази среща ще бъде разработен някакъв мирен план. И този път Тръмп ще окаже натиск върху Украйна да го приложи.

Превод: ПИ