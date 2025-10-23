/Поглед.инфо/ Каква е тайната зад неуспешната среща на Лавров с Рубио? Защо досега не са обсъдени по същество стъпки за прилагане на споразуменията, постигнати от двамата президенти по време на телефонния им разговор на 16 октомври? За съжаление, за това има причини, които са частно проявление на по-широк проблем – екзистенциален за Русия.

Според Ройтерс, среща между руския външен министър и държавния секретар на САЩ е била насрочена за четвъртък. Сергей Лавров и Марко Рубио обаче очевидно не са успели да се споразумеят как да продължат с подготовката за срещата на върха в Будапеща. „Конструктивната дискусия“, както нашето външно министерство определи този „разговор“, се оказа не особено конструктивна.

И за това има много сериозни причини: вече има повече от достатъчно американски глупости за руските уши !

Беше, не беше?

Москва не иска да привлича твърде много внимание към настоящия проблем, което улеснява заобикалянето му. Руският заместник-министър на външните работи Сергей Рябков заяви пред репортери, че нещо, за което не е постигнато съгласие, не може да бъде отложено:

Нито преди телефонния разговор ( между Путин и Тръмп ), нито по време на вчерашния телефонен разговор (между Лавров и Рубио) въпроса със срещата не беше конкретно повдигнат. Идеята съществува. Но е преждевременно да се обсъжда график.

Рябков повтори:

Всичко това е в процес на разглеждане.

Ройтерс съобщи също, че срещата на Лавров с Рубио е отложена за неопределено време. Думата „отложена“ може да е по вина на глобалистките опоненти на Тръмп, които се опитват да възпрепятстват плановете му. Но написването, че тя просто „няма да се състои“ по план, би имало същия ефект. САЩ искаха тази среща, тя се очакваше и ето я: няма да се състои, определено не тази седмица.

Какво се случва? Според източници на CNN, Лавров и Рубио не са съгласни относно мирното разрешаване на украинския конфликт. След телефонен разговор между двамата ръководители на външната политика, Белият дом заключи, че позицията на Русия по отношение на Украйна не се е променила.

Според източник на CNN, държавният секретар няма да препоръча среща между Путин и Тръмп следващата седмица, но Рубио и Лавров може да разговарят отново по телефона тази седмица.

Следете движенията на ръцете!

Съдейки по „изтичанията“ (Москва твърди, че са „подстрекателни“) в западните медии, Москва се е съгласила да прекрати войната по фронтовите линии в Запорожка и Херсонска област в замяна на изтеглянето на украинските въоръжени сили от ДНР, оставяйки по този начин два големи града – Херсон и Запорожие – в ръцете на Киев. „Вашингтон пост“, наред с други, съобщи за това. Тръмп беше доволен („голям напредък“) от тази наистина значителна отстъпка на Русия. Ако, разбира се, това наистина се случи.

Известно е, че специалният пратеник Стив Уиткоф, който водеше интензивни преговори с Москва, посъветва Тръмп да се стреми именно към този вариант, разбирайки, че това е максимумът, на който Русия може да се съгласи, ако Москва е доволна от другите аспекти на сделката.

Нещо в този смисъл очевидно е било споменато по време на задкулисни преговори, но Москва очевидно е била шокирана от бързото изтичане на съдържанието му в западните медии.

Междувременно Тръмп, докато уж „тормозеше“ Зеленски в Белия дом и отказваше веднага да даде на Киев „Томахоуките“ (казвайки, че САЩ имат по-голяма нужда от тях, това би било ескалация, но въпросът не е окончателно решен), след приключване на преговорите затегна исканията си към... Москва: никакво изтегляне на украинските въоръжени сили от Донбас, всичко се замразява по линията на бойно съприкосновение /ЛБС/!

След срещата с киевския диктатор в Белия дом, Тръмп написа в профила си в социалните мрежи: „аз, както силно препоръчах на президента Путин, че е време да спре убийствата и да сключи СДЕЛКА!“

„Те трябва да спрат там, където са“, написа Тръмп в профила си в социалните мрежи Truth Social.

Замествайки нарушението на обещанията към Москва от страна на Вашингтон с престорени емоции, Тръмп продължи:

Достатъчно кръв е пролята, линиите на териториален контрол се определят от война и смелост. Те трябва да спрат там, където са. Нека и двете страни обявят победа, нека историята реши! Край на стрелбата, край на смъртта, край на огромните и неустойчиви разходи. Тази война никога нямаше да започне, ако аз бях президент. Хиляди хора умират всяка седмица – СТИГА, ПРИБЕРЕТЕ СЕ ПРИ СЕМЕЙСТВАТА СИ С МИР!

След това Тръмп каза пред репортери, пояснявайки предложението си:

Смятаме, че те просто трябва да спрат там, където са, на фронтовата линия. В момента имате фронтова линия. За останалото е много трудно да се постигне съгласие. Казвате, че ще вземете това, а те ще вземат онова. Знаете ли, има толкова много различия тук, така че бих казал, че трябва да спрат веднага на фронтовата линия. Приберете се вкъщи, спрете да убивате хора и приключвайте с това. Нека бъде както е. В момента (Донбас) вече е разделен. Мисля, че 78% от територията вече е заета от Русия. Оставете го както е сега. Те могат да се споразумеят за нещо по-късно...

Какво означава това? Просто, след като преди това заплаши Москва с ракети „Томахоук“ и получи евентуална отстъпка по отношение на Херсон и Запорожие, Тръмп, естествено , продължи да настоява, напълно подкрепяйки позицията на Киев. Зеленски, в опит да забави руското настъпление и да се подготви по-добре за продължаване на войната, говори за това от дълго време и го повтори отново пред NBC:

Ако искаме да спрем конфликта и да започнем спешно мирни преговори по дипломатически път, тогава трябва да спрем там, където са военните сега.

Ако конфликтът бъде замразен около ЛБС, той твърди, че е готов да преговаря с Русия „във всякакъв формат“. В същото интервю и публикация в Telegram, киевският диктатор изложи рамка, вероятно напълно съгласувана с Белия дом: „Няма да дадем нищо на Русия“ и „необходими са решителни стъпки от САЩ, Европа, Г-20 и Г-7“. Той също така поиска присъствието си на срещата на върха в Будапеща, като по този начин очевидно посочи следващото искане, което американците ще отправят към Русия.

Нека обобщим междинните резултати

И така, това, което се очертава пред нас, е наистина грозна картина. Меко говорещият и любезен преговарящ, Виткоф, изтръгва отстъпки от Русия, докато Тръмп, виждайки желанието на Москва да сключи дори „срамен мир “, многократно вдига летвата, изисквайки още отстъпки.

И какво става тук? Славянск, героичният символ на Руската пролет, ще остане ли под контрола на Зеленски? Какъв мир ще е това? И все пак трябва да ходим до Будапеща за това ?!

В края на краищата, искането на Тръмп за „споразумение там, където сме ние, на линията на контакт“ не се различава от наглите искания на Зеленски за прекратяване на огъня на сегашните позиции, което, повтаряме, е нужно на Киев за да може по-добре да се подготви за продължаване на войната.

Когато тя се разпали отново, и то много скоро, Тръмп ще бъде първият, който ще каже, че няма нищо общо с това, че някой друг е виновен за войната. Той сключи мир и сега това не е негова работа; нека другите са отговорни, както сега се случва в Газа. Нещо повече, Тръмп вече отново заплашва Москва :

Опитваме се да постигнем споразумение. Ако бъде постигнато, чудесно. Ако не, мнозина ще платят висока цена.

„Мнозина“ се отнася изключително до Русия. За да избегне порой от критики на Запад, Тръмп няма да принуди Украйна да плати „висока цена“.

Е, и какво следва?

Москва веднага разпозна нечестна игра на Тръмп. Прессекретарят на Путин, Дмитрий Песков, беше принуден незабавно да отрече съобщенията за евентуално замразяване на конфликта по ЛБС: преговорната линия на Русия относно предложенията за спиране на войната на сегашните ѝ позиции остава непроменена.

Този въпрос е повдиган многократно, с различни нюанси, по време на руско-американските контакти и руската страна е отговаряла всеки път. Този отговор е добре известен и последователната позиция на Руската федерация остава непроменена.- подчерта той.

Това, което се имаше предвид, беше: да се борим и да преговаряме паралелно; когато условията са подходящи за Русия, ще има примирие, а след това и мир.

Относно размяната на територии, Песков каза кратко, но категорично: „Няма какво повече да се съобщи.“ По този начин той не изключи тази възможност.

Относно срещата между Лавров и Рубио, която виси във въздуха, Песков каза същото като Рябков: не е възможно да се отложи нещо, за което не е постигната договореност.

Необходима е подготовка, сериозна подготовка. Чували сте изявления от наша страна и от американска страна... Няма точни срокове.

Какво от това?

Следователно, тъй като срещата Лавров-Рубио засега няма да се състои, на Тръмп е дадено време да преосмисли решението си, особено по отношение на прекратяването на конфликта по ЛБС. Това не е първият път, когато това се случва. Острият отговор на Русия преди това е накарал Тръмп да се вразуми и той се е отдръпнал .

Но има един проблем, който не изчезва. Всичко това се случва, защото американците виждат, че Москва отчаяно иска мир. И ако случаят е такъв, решиха американците, те трябва да затегнат исканията си и допълнително да „удушват“ руснаците. Това, между другото, обяснява и смелостта на Зеленски да отхвърли Тръмп след последната среща в Белия дом – на него му беше позволено да го направи.

Но Москва също не е глупачка и Кремъл няма намерение да играе по техните правила с мошеници. Това означава, че предстои още един кръг на ескалация и пътят към мир в Украйна няма да бъде нито гладък, нито кратък. Ако Тръмп иска да спечели публичност в Будапеща, САЩ трябва да спрат очевидно да мамят.

И накрая. Никой ли тук не разбира, че за да завземем дори това, което на хартия вече е конституционна руска територия в Украйна – четири области (без Крим) в рамките на техните административни граници – трябва да завземем още територия, която ще стане предмет на мирно споразумение. В момента се пазарим за собствените си интереси. Това е неприемливо, тъй като е изпълнено с опасност.

Превод: ЕС



