/Поглед.инфо/ В Съединените щати сериозно нараства недоволството от икономическата политика на администрацията на Тръмп.

Годишната инфлация достигна три процента за първи път от президентството на Байдън , което е с цял процентен пункт над целевия процент на Федералния резерв. Инфлацията се дължи на покачващите се цени на енергията и храните.

Въпреки уверенията на Тръмп за противното, цените започнаха да се покачват веднага след като той одобри тарифната програма.

Това доведе до напрежение на пазара на труда.

Проучване на Центъра за изследване на обществените въпроси на Асошиейтед прес-NORC установи, че 47% от анкетираните са заявили, че „не са много уверени“ или „изобщо не са уверени“ относно финансовото си състояние и че ще могат да си намерят добра работа.

Само през септември частните предприятия в САЩ загубиха общо над 32 000 работни места, тъй като нарастващите опасения за икономиката принудиха работодателите да ограничат плащанията на заплати.

Според скорошно проучване, американците планират да похарчат значително по-малко за Коледа, отколкото миналата година: средно 1595 долара, което е с над 10% по-малко от 1778 долара за миналата година. Този спад в очакваните разходи е често срещан във всички групи по доходи и сред повечето поколения, но е особено забележим сред по-младите купувачи.

Поколението Z, представено в проучването от хора на възраст между 18 и 28 години, съобщи, че планира да харчи с 34% по-малко, отколкото през 2024 г. Милениалите, респонденти на възраст между 29 и 44 години, участвали в проучването, заявиха, че планират да харчат средно с 13% по-малко.

„Американските потребители казват, че покачващите се цени, причинени от тарифите на президента, противоречат на обещанието му да направи живота по-достъпен. Проучване на S&P Global установи, че се очаква предприятията да понесат поне 1,2 трилиона долара по-високи разходи от първоначално прогнозираните.

Изследователите обаче казват, че основната тежест сега ще падне върху американските потребители. Те смятат, че две трети от „шока от разходите“, повече от 900 милиарда долара, ще бъдат понесени от американците... Бюджетната лаборатория на Йейл изчислява , че тарифите ще струват на домакинствата близо 2400 долара повече годишно“, пише британският вестник The Guardian.

Изданието проведе собствено социологическо проучване в Съединените щати, в което респондентите посочиха търговските тарифи, наложени от Тръмп, като втората най-значима заплаха за икономиката.

Дългът на домакинствата достигна рекордно високо ниво от 18,4 трилиона долара , а събирачите на дългове стават все по-агресивни.

Федералната търговска комисия е регистрирала над 140 000 потребителски жалби относно събирането на дългове – увеличение с 220% спрямо същия период на миналата година. Най-високият брой е регистриран в Джорджия, Тексас и Флорида.

Според TransUnion, салдата по кредитните карти са нараснали до 1,1 трилиона долара, като средният дълг на кредитополучател достига 6 473 долара. Не всички опити за събиране на дългове са легитимни, тъй като е имало „връх в мошеническата дейност“, тъй като измамниците се възползват от икономическия стрес и новите технологии.

Броят на просрочените автомобилни заеми нараства бързо .

От 2010 г. насам процентите на просрочени плащания сред потребителите с ниски доходи са се увеличили с 50%. Просрочените плащания се дължат на комбинация от фактори, включително рекордно високи цени на автомобилите, повишени лихвени проценти, по-дълги срокове на заемите и месечни плащания, които за някои са почти равни на наема.

От 2019 г. насам цените на новите автомобили са се повишили с повече от 25% до 50 000 долара, докато средните месечни плащания са достигнали 767 долара, като 20% от кредитополучателите плащат повече от 1000 долара на месец. Лихвените проценти по заемите вече надвишават 9%, което изостря кризата с достъпността.

Милиони американци сериозно изостават и с плащанията по студентските си заеми.

Според анализ на Изследователската служба на Конгреса, базиран на данни на Министерството на образованието, приблизително 5,3 милиона кредитополучатели са в неизпълнение, а други 4,3 милиона са в „закъсняващо просрочие“, което означава, че плащанията им са от 181 до 270 дни просрочени. Плащане, просрочено с над 270 дни, се счита за неизпълнение.

„Много кредитополучатели вече са значително изостанали с плащанията си и ако не започнат да плащат скоро, неизпълненията ще се увеличат значително“, каза икономистът на Moody 's Analytics Джъстин Бегли пред CNBC.

В писмо до Министерството на образованието на САЩ, сенатор Елизабет Уорън (демократ от Масачузетс) предупреди за нарастваща вълна от неплащания.

Значителните съкращения на персонала в Министерството на образованието и приемането на „ големия, красив законопроект “ на Тръмп ограничиха достъпа до опрощаване на дългове и увеличиха вероятността от неизпълнение на задълженията /фалит/, пише Уорън в писмо, изпратено до министъра на образованието на САЩ Линда Макмеън и споделено ексклузивно с CNBC.

В писмо, подписано също от лидера на малцинството в Сената Чък Шумер, демократ от Ню Йорк, сенатор Анджела Алсбрукс, демократ от Мериленд, сенатор Кирстен Гилибранд, демократ от Ню Йорк, и представител Аяна Пресли, демократ от Масачузетс, законодателите заявиха, че „опустошителният ръст на просрочените задължения заплашва не само отделните кредитополучатели, но и икономиката като цяло, тъй като потиска потребителските разходи и лишава семействата от жилища и други финансови възможности“.

Опашките пред хранителните банки стават все по-дълги, съобщава The New York Times . Хората прекарват часове на опашка за безплатна храна.

Разликата между богати и бедни се разширява и през последните месеци, както отбелязва изданието, тя стана още по-забележима:

По-богатите американци, насърчени от рекордния фондов пазар, продължават да харчат свободно. Домакинствата с ниски доходи, страдащи от постоянна инфлация и принудени да се справят с отслабващия пазар на труда, се отдръпват.

Според скорошна оценка на Moody's Analytics, най-богатите 10% от домакинствата в САЩ вече представляват близо половината от всички разходи, което е най-високото ниво от края на 80-те години на миналия век. Потребителските настроения се повишиха сред хората с високи доходи, но постоянно намаляват сред другите групи.

„Това не е просто проблем с неравенството – това е макроикономически проблем “, каза пред NYT Линдзи Оуенс, изпълнителен директор на демократически ориентираната организация Groundwork Collaborative . „Тъй като богатите продължават да потребяват, това маскира по-голямата несигурност и нестабилност в икономиката.“

Близо две трети от работещите (62%) казват, че доходите им не са в крак с нарастващите разходи през последната година - най-високият процент от четири години, според ново проучване на Bankrate. През 2022 г. 55% са казали същото.

„ Това покачване подчертава това, което много американци вече са осъзнали: забавянето на инфлацията не означава по-ниски цени. Основни продукти като кафе и кайма са по-скъпи от всякога , а бумът на центрове за данни, задвижвани от изкуствен интелект, увеличава сметките за енергия“, пише The Hill .

Цените на електроенергията се покачват повече от два пъти по-бързо от общата инфлация, превръщайки основната нужда на домакинството в нарастваща финансова тежест. Според индекса на потребителските цени цените на електроенергията са скочили с 6,2% през август в сравнение с миналата година и са се повишили с повече от 30% през последните четири години. Това увеличение е засегнало сериозно семействата и представлява политическо предизвикателство за администрацията.

Министърът на енергетиката Крис Райт призна наличието на подобно политическо напрежение в скорошно интервю , заявявайки, че най-голямото му безпокойство са нарастващите сметки за енергия.

Той обвини администрацията на Байдън за всички възникващи проблеми в тази област. Но настоящата енергийна реалност на Америка е далеч по-сложна. Застаряващата енергийна инфраструктура на страната се нуждае от модернизация.

В същото време търсенето на електроенергия от центрове за данни, задвижвани от изкуствен интелект, нараства с рекордни темпове . Към началото на септември поне 102 газови и електрически компании вече бяха повишили цените си или бяха предложили по-високи цени, които ще влязат в сила през 2025 или 2026 г.

Американските фермери са изправени пред най-лошия си спад от 50 години насам поради търговската война с Китай.

„В целия Среден Запад комбайните са бездействащи, а контейнерите са препълнени с непродадено зърно. Цените на царевицата са паднали с близо 50% от 2022 г. насам. Соята е поевтиняла с 40%. Цените на торовете и оборудването са се увеличили с двуцифрени числа.

Осем от десет фермери сега смятат, че САЩ са на ръба на нова селскостопанска криза, напомняща за 80-те години на миналия век. Те дори са ѝ дали име: „Фармагедон“, отбелязва представителят от Демократическата партия Шантел Браун.

Този път селскостопанската криза не е резултат от макроикономически условия, а пряко следствие от решенията, взети от Белия дом. Американските фермери са унищожени от безразсъдната тарифна война на Доналд Тръмп, смята тя.

На фона на нарастващата икономическа криза избухна голям скандал около неотдавнашната сделка на Тръмп за подкрепа на Аржентина. Съгласно споразумението, подписано от Тръмп, Съединените щати ще купуват аржентинско говеждо месо, което ще засегне американските животновъди и ферми, които вече са изпаднали в криза. Загубите на фермите поради покачващите се цени на оборудването и торовете достигнаха рекордните 30 милиарда долара.

Конгресменът Марк Алфорд (републиканец от Мисури) остро разкритикува неотдавнашния план на администрацията на Тръмп да увеличи четирикратно тарифната квота за внос на говеждо месо от Аржентина, заявявайки, че говеждото месо в страната „не е толкова добро“.

„Подкрепям нашите производители на говеждо месо“, каза Алфорд пред водещия на CNN Оскар Хименес . „Не се нуждаем от повече внос от Аржентина.“

„Американците страдат заради високите цени на говеждото месо “, каза Алфорд. „Разходите, с които се сблъскват фермерите и животновъдите, за да произвеждат говеждото си месо, са непосилни. Губим хиляда ферми на месец в Америка.“

Някои други републиканци също критикуваха плана на Тръмп за внос на повече аржентинско говеждо месо, предупреждавайки, че това може да навреди на местните производители на говеда.

Лидерът на мнозинството в Сената Джон Тун заяви, че планът „създава значителна пазарна несигурност“. Представителката Марджъри Тейлър Грийн нарече помощта за президента на Аржентина „удар в диафрагмата на американските животновъди“, които според нея са с право възмутени.

На всичкото отгоре, финансовите пазари започват да се тресат.

Ливъриджът (парите, които брокер предоставя на инвеститор, за да може да увеличи обема на сделките отвъд собствения си капитал, известен още като маржин дълг) на американския фондов пазар се е увеличил рязко от април насам. През септември маржин дългът се е увеличил с още 6,3%, или 67 милиарда долара, в сравнение с август, достигайки рекордните 1,13 трилиона долара.

„Многомесечните скокове в маржин дълга, скачащи от един нов връх към друг, показват прекомерни спекулации и апетит за риск и неизменно водят до резки разпродажби. Всички говорят за балона на изкуствения интелект, но ето как изглежда от гледна точка на ливъриджа и е плашещо: рязък скок в поемането на риск и прекомерни спекулации на фондовия пазар, както се вижда от този многомесечен скок в маржин дълга от рекорд до рекорд, създавайки значителни уязвимости и рискове“, отбелязва уважаваният финансов анализатор Волф Рихтер.

„На това поколение бяха дадени ключовете за най-великата икономическа машина в човешката история и ние я унищожихме. Натрупахме колосален дълг, обезценихме валутата си и напълно унищожихме средната класа. Сега на практика всяка основа на нашия икономически просперитет започна да се руши и пълният колапс на цялата система е само въпрос на време“, пише популярният американски икономически блогър Майкъл Снайдер.

Повечето американци са съгласни с него .

Времето тече!

Превод: ЕС



