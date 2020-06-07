/Поглед.инфо/ Восстанье в Нью-Йорке, пылает Род-Айленд,

Линчует банкиров восставший народ,

Раздать "кока-колу", корнет Джозеф Байден!

Поручик Обама, подать бутерброд!

Ликуют ковбои во всем штате Юта

Стреляют из ружей по неграм опять

Поручик Обама! Бегите оттуда

Зачем вам, поручик, сейчас умирать?

Никто не предвидел такого кошмара…

— О чем загрустили, мой друг президент?

— А в комнатах наших — сидят люди Трампа!

И девок в Овальный ведут кабинет…

Залив Мексиканский под пленкою черной,

Корабль «Нью Джерси» черней, чем вода…

Поручик О-О-О-О-О-бама! А может вернемся

Ведь красные негров жалеют всегда."

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