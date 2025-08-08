/Поглед.инфо/ Изказването на израелския премиер за „напредък към пълна окупация на Газа“ продължава да предизвиква бурни реакции в международното обществено мнение. Анкета на CGTN сред интернет потребители по целия свят показва, че 86,6% от анкетираните са категорично против това и призовават Израел да прекрати незабавно огъня и да сложи край на конфликта в Газа.

Към момента израелската армия контролира около 75% от територията на Газа. Над 60 000 палестинци са загинали, а над 150 000 са ранени в новия кръг от конфликта между Палестина и Израел. В тази връзка 89,1% от анкетираните изразяват загриженост, че плановете на Израел за пълна окупация на Газа ще засилят още повече хуманитарната криза; 89,8% от анкетираните смятат, че конфликтът в Газа може да ескалира отново; 91,2% от анкетираните посочват, че действията на израелската страна само ще вкарат конфликта в Газа в безкрайно сложна ситуация, което вече сериозно се отклонява от първоначалната цел на военната операция там.

Наскоро Великобритания, Франция и Канада, членки на Г-7, заявиха, че ще признаят Палестинската държава, като от петте постоянни членки на Съвета за сигурност на ООН само САЩ все още не са признали Палестинската държава. В проучването 80,8% от анкетираните смятат, че основният изход за решаване на палестинския въпрос е реализирането на „двустранното решение“ и призовават за възстановяване на законните права на палестинския народ; 90,5% от анкетираните призовават международната общност да увеличи хуманитарната помощ за Газа и да подобри хуманитарната ситуация на място.