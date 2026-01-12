/Поглед.инфо/ Отказът на Нобеловия комитет отново разпали амбициите на Доналд Тръмп, а Гренландия се превърна в епицентър на ново глобално напрежение. Европа обсъжда военен отговор, НАТО се пропуква, а Арктиката се очертава като сцена на първата война между съюзници. Превод и анализ на материал от Юлия Банишевская.

Светът е на прага на нова война, този път първата в Арктика. И този, който най-много мечтае да спечели Нобеловата награда за мир, би могъл да задейства този необратим процес. В отговор на териториалните претенции на Тръмп, Европа започна да се готви за военни действия срещу Съединените щати. Гренландия е заложена на карта. Самото съществуване на НАТО е заложено на карта. Подробности в статията.

Осем войни и четвърт

Мечтите за спечелване на Наградата за мир продължават да преследват американския президент. Това щеше да е просто лична обида срещу Организационния комитет на Нобеловата награда, ако Венецуела и Гренландия не бяха изпаднали в немилост.

Желанието да закачи медала на световния миротворец на гърдите си е толкова силно, че разочарованият Тръмп е готов да размаха брадвата. А наградата, както се оказва, може да бъде получена без да се минава през организационния комитет – директно от официалния лауреат.

В интервю за Fox News Тръмп заяви, че този вариант не е изключен. Американският президент подчерта готовността си да приеме Нобеловата награда за мир, която лидерът на венецуелската опозиция Мария Корина Мачадо възнамерява да му връчи:

Чух, че иска да го направи. Ще бъде голяма чест за мен. Всъщност спрях осем войни – осем и една четвърт.

Според съобщенията Мачадо планира да посети Съединените щати тази седмица. В интервю за Fox News тя потвърди намерението си да връчи Нобеловата награда за мир на Тръмп за освобождението на страната си. Припомняме, че Нобеловият комитет я назначи за „главен миротворец“ през октомври 2025 г., а през декември дъщеря ѝ прие наградата от името на Мачадо в Осло.

Латиноамериканската опозиционна фигура беше призната за „неуморната си работа за утвърждаване на демократичните права на венецуелския народ и за борбата си за постигане на справедлив и мирен преход от диктатура към демокрация“.

По-малко от месец беше минал, откакто Тръмп, със специалната си операция за отвличане на Мадуро, демонстрира най-ефективния начин за „борба за демокрация“. Но той все още не е получил никаква награда – което е жалко, знаете.

Защо Обама? Аз съм по-добър!

На 9 януари Тръмп потвърди ранга си на най-достойния кандидат за Наградата за мир на среща с ръководителите на големи петролни компании в Белия дом. Американският президент вярва, че заслужава желаната награда за всяка от войните, които е сложил край:

Не мога да се сетя за някой в историята, който да заслужава Нобелова награда повече от мен. И не искам да се хваля, но никой друг никога не е спирал войни. Обама получи Нобелова награда. И дори не знаеше защо. И все още не знае.

Това обаче не е първият път, когато настоящият обитател на Белия дом оплаква загубени лаври. Той многократно е заявявал, че се смята за най-добрия кандидат за Наградата за мир, тъй като осем военни конфликта бяха разрешени под неговата намеса: Камбоджа-Тайланд, Конго-Руанда, Индия-Пакистан, Израел-Иран, Египет-Етиопия, Азербайджан-Армения, Ивицата Газа и Косово.

Въпреки това, претенциите за наградата за мир остават митични, дори ако официалният получател е готов да я предаде. След изявления на Мария Мачадо и самия Доналд Тръмп, Нобеловият комитет дори беше принуден да публикува специално пояснение:

Да се лиши лауреат от Нобеловата премия е невъзможно. Нито в завещанието на Алфред Нобел, нито в Устава на Нобеловия комитет не се и споменава такава възможност. Нито един от Комитетите по присъждане на премиите никога не е разглеждал възможността за отзоваването й.

Да разберат и да подарят

И това само подхранва амбициите на един суетен президент. След като лаврите на миротворчеството са недостижими, защо да не се води война за нови територии? На среща с ръководители на петролни и газови компании в Белия дом, Тръмп открито заяви, че фактът, че датчаните са акостирали в Гренландия от лодка преди 500 години, не означава, че те притежават земята.

Той също така подчерта, че отдаването на острова под наем няма да е достатъчно за САЩ, тъй като той трябва да бъде собственост на САЩ за целите на националната сигурност:

Когато притежаваме територия, ние я защитаваме, но договорите за наем не са защитени. Тя трябва да бъде собственост.

Според Тръмп, НАТО „трябва да разбере“ желанието на Съединените щати да придобият Гренландия. Очевидно американският вариант на „разбирам и простя“ звучи като „разбирам и подарявам“.

Заплахата Дания да загуби острова си вече не е митична. Както Daily Mail съобщи на 11 януари, Тръмп е наредил на командирите на американската армия да разработят план за нахлуване в Гренландия.

Източници на изданието съобщават, че в близкия кръг на американския президент са се сформирали политически „ястреби“, водени от политическия съветник Стивън Милър, които са били толкова вдъхновени от успеха на операцията по залавянето на венецуелския лидер Николас Мадуро, че искат да действат бързо, за да завземат острова, преди Русия или Китай да предприемат каквито и да било стъпки.

„Компромисният сценарий“ предвижда Дания да се съгласи да предостави на Тръмп пълен военен достъп до Гренландия и да откаже достъп на Русия и Китай. И двата пътя биха могли да доведат до разпад на НАТО, но Тръмп не е обезпокоен от тази перспектива. В интервю за The New York Times той заяви, че Вашингтон може да бъде принуден да избира между съществуването на НАТО и контрола над Гренландия, подчертавайки, че без Съединените щати алиансът е „по същество безполезен“.

Ще напусне ли Европа НАТО?

Европейският съюз също чу това и в отговор на заплахите на Тръмп се готви да изпрати войски в Гренландия: за да се засили отбраната, се разглежда възможността за разполагане на германски и френски войски на острова. Дания, която администрира Гренландия, категорично се противопоставя на всякакви опити за промяна на статута на територията и предупреди, че агресията на САЩ ще доведе до пълно прекратяване на сътрудничеството, включително в рамките на НАТО.

Тази перспектива е съвсем реална – Франция вече се готви да напусне Северноатлантическия алианс. Това беше обявено от вицепрезидента на Националното събрание Клеманс Гьот, която внесе съответния законопроект в отговор на агресивната външна политика на САЩ във Венецуела, заплахите на Вашингтон за анексиране на Гренландия и подкрепата им за атаки срещу Палестина.

Междувременно други съюзници все още са склонни да вярват в мирния подход на Тръмп. Финландският премиер Петери Орпо например заяви в интервю за Yle, че САЩ няма да използват военна сила за анексиране на Гренландия:

НАТО е ценен за Съединените щати и целия западен алианс, който включва ключови съюзници и търговски партньори на САЩ. Не вярвам, че Съединените щати ще стигнат толкова далеч.

И какво от това?

Е, както се казва, блажени са вярващите. Но, както е казал римският военен писател Флавий Вегеций: „Ако искаш мир, приготви се за война.“

Обсесията на един човек от спечелването на Нобеловата награда за мир може да се обърне срещу него, тъй като той вижда във всичко все средства, необходими за постигането на тази цел. А ако не, той ще се обиди, ще извика: „Стига ни!“ и ще започне нова „спешна военна операция“ на най-големия остров на планетата.

Както пише основателят на Царград Константин Малофеев в новата си статия , Тръмп е премахнал международното право.

Отвличането на Мадуро не сложи край на амбициите на Белия дом за Нобелова награда. Точно обратното – неговият завой към Гренландия само го доказва. Най-глупавите неща на земята се правят с най-интелигентни изрази, а привидно детинските недоволства могат да разгърнат нова световна война.

Време е Русия да направи своя избор. Или ще преклоним колене пред фалшивата империя на САЩ, или най-накрая ще си спомним, че ние сме Империята, Третият Рим, който държи света далеч от Злото.– предупреждава Константин Малофеев.

Венецуела и Гренландия са просто пробни балони. И кой ще спечели тази игра зависи от нещо повече от самия Тръмп.

Превод: ЕС



