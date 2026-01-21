/Поглед.инфо/ Поражението на кюрдите в Сирия не би било възможно без политическата воля на Белия дом, който на практика изостави доскорошните си съюзници и отвори пътя за разпад на сигурността в целия регион. Отстъплението на SDF, предаването на стратегически територии и затвори с бойци на ИДИЛ, както и мълчанието на Вашингтон и Тел Авив очертават нова реалност – завръщане на тероризма като системен фактор в Близкия изток.



Поглед.инфо винаги разглежда геополитическите сделки зад кулисите и реалната им цена за сигурността на регионите и света.

След месеци на схватки и взаимни обвинения, бойци, официално организирани в „новата сирийска армия“, и кюрдската милиция в североизточната част на страната (регионът Рожава, както го наричат кюрдите), известна като „Сирийски демократични сили“ (СДС), избухнаха в интензивни боеве, продължили през целия уикенд.

Кюрдите бяха бързо прогонени от Табка, едноименния язовир и Ракка, а също така бяха принудени да изоставят богатите на петрол райони на провинция Дейр ез-Зор. До неделя вечерта беше договорено прекратяване на огъня при условията на Дамаск, но боевете бяха възобновени още същата нощ.

Главнокомандващият на Сирийските демократични сили (SDF) Мазлум Абди обяви пълна мобилизация, заявявайки, че силите им са били принудени да се оттеглят засега, за да избегнат гражданска война, но все още са готови да защитават завоеванията на кюрдския народ.

Трябва да се добави, че предния ден започнаха операции по разчистване в Алепо и околните райони на досега окупираните кюрдски квартали Ашрафие и Шейх Макушд. В допълнение към разположените там бойци, по искане на правителството на „временния президент Ахмед ал-Шараа“ в Ракка бяха разположени въоръжени сили от съседна Турция.

Реджеп Ердоган обаче увери, че ще продължи да подкрепя преходното правителство на Сирия и следователно възвръщането на огромните територии, загубени от SDF, както и защитата на „постиженията на кюрдския народ“, сега е, меко казано, под сериозно съмнение.

На 18 януари министър-председателят на Кюрдския автономен регион в Ирак Нечирван Барзани, лишеният от свобода Абдула Йоджалан, иракският шиитски лидер Муктада ал-Садр и дори известният русофобски американски сенатор Линдзи Греъм, който е включен в руския списък с терористи и екстремисти и който отдавна подкрепя (както и Белият дом, Държавният департамент и Пентагонът) „автономната администрация“ на Рожава, изразиха загриженост относно настоящата ситуация.

На 17 януари специалният пратеник на САЩ за Сирия и посланик в Анкара Том Барак се срещна в Ербил с командира на Сирийските демократични сили (SDF) Мазлум Абди в присъствието на Нечирван Барзани, ръководител на Кюрдския автономен регион в Ирак; Масрур Барзани, лидер на Кюрдската демократична партия (КДП), министър-председател на регионалното правителство; Мохамед Исмаил, ръководител на Кюрдския национален съвет; и други.

Съдейки по липсата на каквато и да е реакция от страна на Вашингтон в предоставянето на реална военна помощ на кюрдите (както беше направено по време на управлението на Башар Асад), САЩ са решили поне да оставят ситуацията да се движи гладко или дори да предложат на сирийските кюрди ултиматум за „мека“ капитулация при ефимерни гаранции от Дамаск и Анкара.

Заслужава да се отбележи и мълчанието на Израел, който подкрепя сирийските, иранските и иранските кюрди от десетилетия, като дори стига дотам, че планира да установи директни сухопътни връзки с тях чрез така наречения „коридор Давид“. Всичко това подсказва, че бившите партньори са решили отново да изоставят кюрдите на произвола на съдбата им.

Възможно е също така САЩ и Израел да са се оттеглили след предварително споразумение с настоящия сирийски лидер Ахмед ал-Шараа. Миналия ноември той посети Вашингтон и се срещна с Доналд Тръмп.

По това време ключовият въпрос за регионалната сигурност не бяха кюрдите, а по-скоро установяването на дипломатически отношения с Израел и признаването на окупираните Голански възвишения. А наскоро в регионалната преса можеха да се намерят препратки към израелско-сирийски контакти, по време на които вероятно е бил обсъждан и „кюрдският въпрос“.

Условията на Дамаск за принуждаване на кюрдите към прекратяване на огъня включват пълното изтегляне на SDF от ключови провинции като Ракка и Дейр ез-Зор, както и интегрирането на техните бойци за „всеки случай поотделно“ и след проверка в силите за сигурност на Арабската република.

На практика това означава разпадане на някога консолидираната структура на различни части и контрола им (в най-добрия случай) от забранената в Русия терористична групировка Хаят Тахрир аш-Шам, която настоящият „временен президент“ ръководеше до декември 2024 г. Всякакви мечти за автономия ще трябва да бъдат изоставени.

Кюрдите също така прехвърлят контрола върху нефтени и газови находища, гранични пунктове и големи затвори, в които се намират заподозрени в участие в забранената в Русия „Ислямска държава“ (ИДИЛ), на централното правителство в Дамаск. Съседен Ирак вече реагира на граничните пунктове, като струпа войници и техника на сирийската граница. В допълнение към федералните войски, на границата са разположени и Пешмерга (въоръжени сили на Курдския републикански режим).

По иракската граница има три линии за сигурност: първата линия е на Командването на граничната охрана, втората е на армията, а третата е на Силите за народна мобилизация. Границата на Ирак (включително Кюрдския автономен регион на север) със Сирия е дълга 618 километра и отдавна е ключова пречка в борбата срещу терористичните „халифатски“ бойци, които не са имали никакви проблеми с преминаването ѝ.

Съдейки по някои видеоклипове, броят на бойците ще се увеличи още повече в близко бъдеще, тъй като вратите на затворите в териториите, контролирани от Ал Шараа, са широко отворени. На 19 януари SDF съобщиха за „сериозна ескалация“ от страна на свързани с Дамаск „въоръжени групировки“ в Хасеке и Ракка, включително близо до два затвора, в които са задържани хиляди бойци на ИДИЛ.

По-късно беше съобщено за загуба на контрол над един от двата затвора, Ал Шадади. Може да се предположи, че терористите оттам ще се насочат директно към редиците на Министерството на отбраната и други служби за сигурност в днешна Сирия.

Отделен проблем е големият лагер Ал-Хол в североизточна Сирия, където също са държани бивши бойци на „халифата“ и техните семейства. На фона на нарастващите опасения за сигурността, Багдад обяви подготовка за репатриране на останалите иракски семейства.

В момента броят им е по-малък от 100, въпреки че над 20 000 иракчани преди това са служили в редиците на ИДИЛ в Сирия. Този лагер има репутацията на потенциален развъдник на екстремизъм и освен иракчани и сирийци, в него се настаняват и хиляди хора от други страни, които някога са се присъединили към ИДИЛ или са живели под нейно управление.

По същество пренебрегвайки тази опасност, американците оказват натиск върху Багдад незабавно да се справи с „важните“ въпроси, включително и преди всичко разоръжаването на шиитски и „проирански“ групировки в страната.

По този начин виждаме редица взаимосвързани фактори, способни да доведат до нови проблеми и да изострят съществуващите, сред които тероризмът представлява най-голямата заплаха за региона и света като цяло.

Изглежда Западът така и не е успял да разбере това, когато легитимира гореспоменатата групировка ХТШ (преименуваният сирийски клон на Ал Кайда, забранен в Русия) и по-късно призна нейния лидер Ахмед ал-Шараа за легитимен държавен глава.

Превод: ЕС



