/Поглед.инфо/ В Мъгливия Албион бият тревожни камбани, след като британски анализ признава, че руските Въздушно-космически сили са преминали в нов етап на бойна еволюция – с нараснало производство, по-опитни пилоти и мрежово-центричен начин на водене на война, който изравнява и дори надминава стандартите на НАТО; генерал Владимир Попов обаче предупреждава, че докладът има и пропагандни мотиви и че истинското изпитание предстои.

Поглед.инфо винаги разглежда подобни признания на Запада като индикатор за реалния баланс на силите, а не като повод за самодоволство.

В Мъгливия Албион бият тревожни камбани: нашата бойна авиация е навлязла в нов етап на „еволюция“ по време на специалната операция. Тоест, нивото ѝ на бойни способности във фронтови условия се е увеличило експоненциално, което е изключително неприятно за осъзнаване от страните от НАТО.

Понякога може да е много полезно да се прочетат изследванията на Кралския институт за обединени служби (RUSI). Той периодично публикува много интересни статии за състоянието на руските въоръжени сили и отбранителна промишленост. Един такъв документ е доклад за състоянието на руските и китайските военновъздушни сили и тяхната трансформация през последните пет години.

Еволюцията на руските Въздушно-космически сили естествено следва сравнение между това какви са били в началото на СВО и как западните военни си ги представят в края на 2025 г. Авторът на изследването, Джъстин Бронк, съобщава за провеждането на серия от интервюта в изтребителни училища във Великобритания, САЩ, Австралия и Япония, както и за консултации с украински военни, пряко участващи в борбата с нашата авиация и системи за противовъздушна отбрана.

Представените в статията данни, мнения и интерпретации са преразказ на мнението на британския изследовател и не отразяват позицията на Царград или автора на рускоезичната статия, освен на местата, където това е изрично посочено.

Загубите са в минус, ала производството е в плюс

Британският изследовател започва с анализ на загубите на руските ВВС и веднага отбелязва, че по-голямата част от тях са били щурмови самолети Су-25 и основният бомбардировач на руските ВВС, Су-34 - приблизително по 40 самолета от всеки тип. Той също така твърди, че Русия е губила предимно от по-старите фронтови бомбардировачи Су-24. По негова оценка, бойната стойност на Су-25 във война със страните от НАТО е величина, приближаваща се към нула.

Загубите, понесени от Въздушно-космическите сили по време на операциите в Украйна, бяха по-малки, отколкото може да се очаква, съдейки по броя на загубените и повредени самолети. Всъщност, флотът на Въздушно-космическите сили се разшири през този период. Около 130 самолета бяха свалени или сериозно повредени.– докладва Бронк.

Загубите на бойни самолети обаче (няма потвърждение на изчисленията на Бронк; подобни данни не се публикуват поради секретност, така че това може да се приеме само като лично мнение) са били напълно компенсирани от увеличеното производство. По думите на британския автор, нашата отбранителна промишленост е доставила на войските осем Су-34 през 2022 г., 11 през 2023 г. и от 12 до 14 през 2024 г. Авторът отбелязва, че към момента на публикуване през 2025 г. са били построени девет бомбардировача, а още два са чакали отправката си.

С други думи, производството на нови Су-34 за ВКС надхвърли загубите на Су-34 през четирите години на войната. Това важи и за флотилията от Су-35С и Су-30СМ(2), от които общо около 20 самолета са загубени или повредени до степен, недостижима за ремонт от февруари 2022 г. Освен това, доставките на Су-57 продължиха с умерени темпове. Накратко, броят на съвременните изтребители и ударни самолети на ВКС, по-специално Су-35С, Су-30СМ(2), Су-34(М) и Су-57, се е увеличил леко от началото на пълномащабната война, въпреки загубите, нанесени от украинските сили, и инцидентите.– казва британският изследовател.

Пилотите са живи, по-опитни и по-зли.

Един съвременен боен самолет е изключително скъп, но обучението на пилоти също струва много пари и, най-важното, много време. И в това отношение положението на Русия се подобри драстично.

Това се дължи на факта, че невъзстановимите загуби на пилоти са били сравнително малки. Според британския изследовател, Русия е върнала по-голямата част от пилотите, свалени над украинска територия през началния период на войната, чрез размяна, а през следващите години Въздушно-космическите сили са се отказали от операции, включващи дълбоко проникване в украинска територия.

Следователно, дори ако украинците са успели да свалят самолет, пилотът се е катапултирал над украинска територия, където е бил бързо открит и евакуиран. Британският изследовател отдава част от загубите на удари от украински дронове и тактически ракетни системи за противовъздушна отбрана (ATACMS) на американската армия по руските авиобази.

Е, всичко, което можем да направим, е да въздъхнем, спомняйки си алармата, която загрижената общественост бие от години за необходимостта от стоманобетонни хангари за защита на нашата авиация.

Като цяло нивото на загубите, според анализатора на RUSI, не е било критично, но общото повишаване на професионализма в Въздушно-космическите сили е било много значително.

Една от характеристиките на изтребителните ескадрили на ВКС преди 2022 г. беше относително ниският брой летателни часове в сравнение със стандартите на НАТО, като значителна част от тези часове се изразходваха за по няколко опитни пилоти във всеки полк или бригада.

Операциите над Сирия спомогнаха за повишаване на това ниво на опит чрез редовна ротация на пилотите в театъра на военните действия, но въпреки сложността на въздушното пространство и редовното снабдяване с оръжия, имаше малка пряка заплаха за руските въздушни операции. Въпреки това, до 2025 г. руските пилоти бяха натрупали четири години опит в редовни бойни полети срещу значителна интегрирана система за противовъздушна отбрана (СВО) и украинските ВВС, включително редовното използване на бойни оръжия срещу въздушни и наземни цели.– се казва в доклада.

Преодоляване на структурната криза

Значителна част от доклада е посветена на техническото развитие на Въздушно-космическите сили. Не е тайна, че руската авиация в началото на Втората световна война не е разполагала с масово произвеждан планиращ боеприпас за прецизно поразяване на наземни цели.

Този проблем е трябвало да бъде решен след началото на войната с разработването на универсалните модули за планиране и корекция, позволяващи на Су-34 да нанася удари на дълбочина до 130 км, ефективно действайки извън обсега на украинските системи за противовъздушна отбрана.

По мнението на Бронк обаче, положителните промени за нас не се ограничават само до това. Според неговите данни, войските за противовъздушна отбрана са понесли повече загуби от военновъздушните сили, но нивото им на професионализъм е драстично подобрено. Най-важното е, че взаимодействието между бойните самолети и противовъздушните системи е било радикално подобрено.

Украински източници постоянно съобщават, че от средата на 2023 г. руските далекобойни противовъздушни ракетни системи все по-често координират операциите си както със самолети за ранно предупреждение и управление А-50У, така и, напоследък, с руски изтребители, извършващи бойни полети близо до фронтовата линия.

Това понякога позволява на системите С-400 да изстрелват ракети 48Н6 с активни самонасочващи се глави по украински самолети на ниска височина, на разстояния извън директния обхват на наблюдение на основния радар за управление на огъня на батареята С-400. Предполага се, че това се постига с помощта на данни за траекторията на полета, предавани чрез канала за данни на А-50У или изтребител със съвременни канали за данни, като например Су-35С.– пише британският анализатор.

Е, това е може би най-важната част от целия доклад: по същество се казва, че руснаците са се научили да водят мрежово-центрична война, тоест са усвоили ключовата военна технология на Запада, която осигурява поетапно превъзходство над въоръжените сили, организирани по модели от 20-ти век.

Какво остава в крайна сметка

Британският доклад със сигурност е ласкателен. Трябва обаче да се разбере, че неговите съставители и автор са преследвали собствени интереси. Заслужилият руски военен пилот генерал-майор Владимир Попов посочи това в разговор с „Царград“.

Да го кажем така. Вероятно са малко неискрени. Защото трябва да демонстрират силата на руските ВВС в конфликта с Украйна, за да си осигурят допълнително финансиране. Защото разбират, че наистина много страни по света и Европа значително отстъпват на Русия в театъра на военните действия.– отбеляза Попов.

Експертът уточни, че трудният момент в подобни доклади е, че те изключват американската авиация, която представлява лъвския пай от бойния потенциал на НАТО.

Тоест, аз вероятно съм от тези, които не се хвалят излишно. Имаме много хубави неща, подчертавам това. Имаме добро ниво на подготовка, нашите летци и личният състав на противовъздушната отбрана разбират добре мисиите си, изпълняват ги компетентно и се стремят да направят всичко възможно, за да постигнат победа. Но имаме и много недостатъци. Трябва да погледнем на това обективно.– обяснява събеседникът на Царград.

Според него ключовата цел е до 2030 г., когато, както казват и Мерц, и Макрон, обединена Европа ще бъде готова да се бори с Русия, всички недостатъци да бъдат отстранени и Въздушно-космическите сили да бъдат напълно готови да се изправят срещу високотехнологичен и добре обучен враг.

Превод: ЕС



