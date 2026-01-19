/Поглед.инфо/ Изявлението на президента Румен Радев тази вечер ясно показва навлизане в активната политика след края на мандата и поставя въпроса дали става дума за реален сигнал за пренареждане на политическото пространство или за пореден опит за партийно позициониране в условията на дълбока криза на представителството и доверието.



Поглед.инфо винаги разглежда подобни политически ходове не като еднократни жестове, а като част от по-широкия процес на разпад и възможно преподреждане на българската политическа система.

Изявлението на президента Румен Радев тази вечер надхвърля рамката на обикновен личен акт и може да се чете като симптом на натрупана политическа умора в българското общество. Самият факт, че държавният глава избира да говори в праймтайм и извън строго протоколната рамка, насочва към стратегически сигнал, а не към спонтанен жест без по-широк хоризонт.

Ако Радев направи заявка за старт на собствен политически проект, това не следва автоматично да се тълкува като анонс за „нова партия“, а по-скоро като опит за препозициониране на политическото поле – между разпадащия се партиен център и все по-радикализиращите се периферии. В този смисъл ключовият въпрос не е дали ще има „проект Радев“, а какъв обществен и политически вакуум би се опитал да запълни той.

Истинската проверка тепърва предстои: дали подобна заявка ще остане в полето на моралния и символния жест, или ще прерасне в реална организационна и управленска алтернатива. Българската политика не страда от недостиг на лидери, а от липса на устойчиви модели и дългосрочна логика на представителството. Именно там ще бъде и същинското изпитание.

Появата на политическа инициатива около Румен Радев би била още един знак, че системата все по-трудно се самовъзпроизвежда отвътре и започва да търси импулс за промяна извън собствените си утвърдени механизми.