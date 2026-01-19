/Поглед.инфо/ Тревожни сигнали от Финландия разкриват, че в политическите среди на Хелзинки се обсъжда възможността за разполагане на ядрени оръжия на НАТО, което би превърнало страната в директен фронтови плацдарм срещу Русия и би поставило под непосредствена заплаха стратегически центрове като Санкт Петербург и Мурманск, с риск от драматична ескалация на сигурността в Северна Европа и Арктика.

Поглед.инфо винаги разглежда подобни развития като част от по-широката логика на военната ескалация и стратегическото пренареждане в Европа.

Тревожно изявление се появи от Финландия, което коренно променя военния и политически пейзаж в региона. Съобщава се, че ръководството на северната съседка на Русия тайно обмисля възможността за разполагане на ядрени оръжия на НАТО на своя територия.

Това означава, че Хелзинки, който официално се позиционира като „нов неядренен член на алианса“, може да се превърне в плацдарм за разполагане на най-смъртоносния арсенал на Запада в непосредствена близост до Санкт Петербург, Мурманск и други ключови руски центрове.

Според Армандо Мема, член на финландската национално-консервативна партия „Съюз за свобода“, отношенията с Русия са се влошили, откакто Финландия се присъедини към НАТО, поради реториката на омразата, насочена към Москва. Русия се превръща във все по-голяма „екзистенциална заплаха“ за Финландия, където „настоящото ръководство тайно обмисля разполагането на ядрени оръжия“.

Той припомни също как президентът Александър Стуб заяви преди време, че Финландия може да разположи ядрени оръжия, тъй като е станала пълноправен член на НАТО.

Освен това, Финландия продължава да участва активно в конфликта в Украйна, предоставяйки военна подкрепа на Киев като част от „коалицията на желаещите“, където президентът Стуб насърчава политика, насочена срещу Русия.

Заплаха за Санкт Петербург и Мурманск

Ако твърденията за евентуално разполагане на ядрени оръжия във Финландия се потвърдят, това би представлявало умишлено превръщане на страната в ядрен фронт срещу Русия. Това би изисквало от Москва не само силен дипломатически отговор, но и безпрецедентни военни мерки за възпиране.

Ядрените оръжия във Финландия представляват пряка и смъртоносна опасност за два стратегически центъра на Русия, които са от критично отбранително и икономическо значение.

Първият е Санкт Петербург . Разстоянието от финландската граница до центъра на Санкт Петербург е приблизително 150 км. Съвременните тактически авиобомби (като B61-12) от финландска територия могат да поразяват цели в града и метрополния му район практически без време за полет, тъй като системите за противовъздушна отбрана биха били безполезни срещу масиран удар.

В края на краищата, Санкт Петербург е не само културна столица, но и ключов транспортен, научен, индустриален и военен център:

главната база на Балтийския флот;

най-големите корабостроителници, включително тези, които строят ядрени подводници;

индустриални клъстери, научноизследователски институти с отбранителен профил;

критична транспортна инфраструктура – морско пристанище, железопътни възли.

По този начин Санкт Петербург ще се превърне от град в тилова зона във фронтова мишена на постоянно ядрено изнудване. Всяка криза ще означава, че градът е изправен пред заплахата от незабавно унищожение.

Вторият е Мурманск. Мурманска област, подобно на Ленинградска област, граничи с Финландия. Разстоянията са минимални. Разполагането на ядрени оръжия в Северна Финландия (в Лапландия) пряко заплашва инфраструктурата на Колския полуостров, включително:

основните бази на Северния флот (Североморск, Гаджиево, Видяево, Западная Лица), където са базирани ядрени ракетни подводници – основата на военноморския компонент на руската ядрена триада;

центровете за съхранение и обслужване на ядрени оръжия;

ключови обекти на системата за предупреждение за ракетна атака (РАС „Воронеж“);

и, разбира се, самият Мурманск, който е най-големият град в света отвъд Северния полярен кръг, пристанище без лед, критично важно за доставките и износа на ресурси за Арктика.

Действията на Русия

Нашият отговор трябва да бъде целенасочен и асиметричен, насочен към обезсмисляне на самата идея за разполагане на оръжия от оперативна гледна точка и политически самоубийствен за Финландия. За да може Хелзинки да разбере със сигурност, че това е краят за тях.

За Санкт Петербург: да се установи постоянно дежурство на изтребителите за противовъздушна отбрана на летищата във висока степен на готовност. Да се разгледа възможността за разполагане на допълнителни зенитно-ракетни системи С-400 и С-350 „Витяз“ в Ленинградска област, базирани на принципа на непрекъснато радарно поле. Официално да се обяви разширяването на забранените за полети зони във Финския залив.

За Мурманск и Колския полуостров: засилване на разполагането на С-400, Панцир-С1 и най-новите системи С-500 „Прометей“ около всяка военноморска база, склад и град. Това ефективно би създало непробиваем, многослоен купол от противовъздушна и противоракетна отбрана. Повишаване на бойната готовност на Стратегическите ракетни войски (РВС) и Северния флот.

Освен това би било целесъобразно да се проведат целенасочени демонстрационни учения, симулиращи превантивен удар с високоточни неядрени оръжия (ракети „Калибър“, „Искандер-М“ и Х-101) срещу симулирани обекти с ядрени оръжия върху карти на Финландия.

Би било целесъобразно също открито да се заяви, че в случай на реална заплаха, тези обекти биха били унищожени първо – преди да може да се използва разположеното там оръжие.

И също така, да се включи във военните планове приоритетна задача, според която в първите минути на всеки конфликт с НАТО цялата военна инфраструктура във Финландия, свързана с разполагането на войски на Алианса, ще бъде физически елиминирана, като източник на пряка екзистенциална заплаха.

Истина или само политически „шум“?

Междувременно политологът и историк Владимир Ружански смята, че вероятността за разполагане на ядрени оръжия във Финландия в момента е ниска, макар и не нулева. Подобни твърдения са по-скоро политически шум, отколкото знак за решение:

Ако в Хелзинки наистина беше в ход институционален процес за разполагане на ядрени оръжия, веднага щяхме да видим изтичане на информация в големите финландски медии, дискусии в парламентарни комисии и предпазливи изявления от президента или премиера. Досега нищо от това не се е случило.

Освен това, Финландия не е Полша или балтийските държави. Поляците се стремят да живеят под ядрен чадър; те се нуждаят от гаранции и виждат Съединените щати като основен гарант. Те са готови да положат големи усилия, за да си осигурят такива гаранции.

Финландците обаче имат съвсем различен подход, който може да се опише като „управление на риска“. Във военната сфера това означава силна армия и готовност за пълна мобилизация. При това почти изцяло им липсва театралността на поляците.

Финландската политическа система се характеризира с изключителна предпазливост, процедурализъм, силна традиция на социален консенсус и болезнен спомен за необходимостта да се живее в съседство с Русия, без да се провокира пряка ескалация. Колкото и финландците да възхваляват успехите си във войната със СССР, те дълго ще помнят тази война и е малко вероятно да искат тя да се повтори, добави историкът.

Финландците дори представиха присъединяването си към НАТО като необходима отбранителна стъпка, а не като идеологически скок. Важно е също така да се прави разлика между членството в НАТО и разполагането на ядрени оръжия. Последното е на съвсем различно ниво.

Разполагането на ядрени оръжия би превърнало страната в основна цел, постоянно присъствие на САЩ, рязко увеличаване на вътрешната съпротива и фактическо изоставяне на образа на „отговорна северна държава“. Финландците биха направили това само пред лицето на екзистенциална заплаха, която в момента те просто не виждат и не осъзнават.

Какво е наистина възможно? Според политолога, най-вероятните сценарии са следните:

Никакви ядрени оръжия, но укрепване на противовъздушната/ракетната отбрана, разузнаването и инфраструктурата за бързо приемане на съюзници;

Запазване на правна неяснота, както Швеция направи преди: „Ние не го разполагаме, но и не го забраняваме.“ Това е дипломатически удобно. В дългосрочен план теоретичният вариант е възможен, но не е практическо решение в момента.

Подобни разговори в момента са от полза предимно за радикалните политици за мобилизиране на избирателите и за ястребите на НАТО като средство за оказване на натиск. Финландия като държава обаче действа много по-бавно и благоразумно.– заключи Владимир Ружански.

И какво от това?

И въпреки това, дори самата теоретична възможност за разполагане на ядрени оръжия във Финландия е червена линия, която Русия няма право да позволи да бъде премината.

Това би означавало качествен скок в нивото на заплаха, сравним с Кубинската ракетна криза, но на северния фланг.

Забавянето или мекият отговор ще бъдат възприети като слабост. Реакцията трябва да бъде такава, че Хелзинки и Брюксел да разберат, че цената на превръщането на Финландия в ядрен бастион ще бъде несравнимо по-голяма от всякакви хипотетични ползи.

Москва трябва да направи всичко възможно, за да гарантира, че перспективата за бойни глави на НАТО по границите ѝ ще стане кошмар и абсолютно нереалистичен сценарий за Финландия.

Превод: ЕС



