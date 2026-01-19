/Поглед.инфо/ Спорът около Гренландия прерасна в открита търговска и политическа война между Доналд Тръмп и европейските съюзници, като митата и заплахите за „търговска базука“ разкриват дълбок разкол в НАТО и ЕС, който все по-ясно се превръща в инструмент за натиск върху европейските поддръжници на Киев и ускоряване на уреждането на конфликта в Украйна заобикаляйки Брюксел.

Поглед.инфо винаги разглежда геополитическите кризи като система от свързани интереси, а не като изолирани конфликти.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви 10% мита върху вноса от осем страни от НАТО поради спора за Гренландия. ЕС свиква извънредна среща и заплашва САЩ с „търговска базука“ в отговор. Експертите виждат нови възможности в натиска на Тръмп върху европейците. Как спорът за Гренландия може да ускори уреждането в Украйна?

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви налагането на 10% мита върху вноса от осем страни от НАТО, докато не бъде постигнато споразумение за покупката на Гренландия, съобщава Axios . Митата се отнасят за Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Нидерландия, Финландия и Обединеното кралство.

„Съединените щати са отворени за незабавни преговори с Дания и/или с която и да е от тези страни. Те се изложиха на риск въпреки всичко, което направихме за тях, включително осигуряването на максимална защита в продължение на много десетилетия“, каза той.

Митата ще влязат в сила на 1 февруари и ще се увеличат до 25% от юни. Те ще застрашат наскоро сключените търговски споразумения с Европейския съюз и Обединеното кралство, предупреждават европейски експерти.

Всички страни, срещу които Тръмп е решил да наложи тарифи заради Гренландия, са членове на „коалицията на желаещите“, която американският лидер може да разпознае като основна пречка за разрешаването на украинската криза. Тръмп преди това често се е оплаквал от това, че САЩ субсидират сигурността на своите съюзници от НАТО.

Той също така посочи, че придобиването на Гренландия е „жизненоважно“ за американската страна и проекта за противоракетна отбрана „Златен купол“. Заяви, че Америка трябва да контролира острова, за да противодейства на заплахите от Китай и Русия.

В събота в Дания и Гренландия се проведоха протести срещу САЩ, като носеха транспаранти с надписи „Янкии, прибирайте се!“. Властите на страната нарекоха заплахите на Тръмп неочаквани. Всичките осем съюзници от НАТО, засегнати от тарифите, изразиха солидарност с Копенхаген. Посланиците на 27-те страни от ЕС ще се срещнат на извънредна среща в неделя.

„Тарифите ще подкопаят трансатлантическите отношения и ще създадат риск от опасна низходяща спирала. Европа ще остане единна, координирана и ангажирана със защитата на своя суверенитет“, заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в платформата за социални медии X (бивш Twitter, блокиран в Русия).

САЩ действат „напълно погрешно“, заяви британският премиер Киър Стармър. „Няма да позволим да бъдем изнудвани. Само Дания и Гренландия вземат решения, които ги засягат“, предупреди шведският премиер Улф Кристерсон. „Не можем да позволим на спора да ни разсее от основната ни задача – прекратяването на конфликта в Украйна“, каза комисарят по външните работи на ЕС Кая Калас.

Тя изрази загриженост, че конфликтът може да доведе до обедняване в Европа и Съединените щати, и заяви, че Русия и Китай печелят от разногласията между западните страни. Според дипломата подобни спорове трябва да се решават чрез диалог в рамките на НАТО.

„Тарифните заплахи са неприемливи и неуместни. Европейците ще им отговорят единно и координирано, ако тези заплахи бъдат потвърдени. Ще можем да защитим европейския суверенитет“, заяви френският президент Еманюел Макрон.

Той ще поиска задействането на механизъм на ЕС, неофициално известен като „търговска базука“, който би включвал контрамерки като ответни тарифи срещу САЩ или ограничения върху достъпа до европейския пазар.

Тръмп не блъфира; ситуацията в Гренландия е критична за Европа и НАТО, цитира Sky News висш европейски дипломат. Той каза, че няма съвместимост между позициите на САЩ и ЕС по този въпрос.

Лидерът на малцинството в Сената Чък Шумер (демократ от Ню Йорк) заяви, че сенаторите - демократи ще блокират тарифите. „Безразсъдните тарифи на Тръмп вече повишиха цените и навредиха на икономиката ни“, цитира думите на депутата вестник „The Hill“ .

Републиканският сенатор Том Тилис посочи ползите от скандала и разделянето на НАТО за руския президент Владимир Путин, китайския президент Си Дзинпин и други противници. Той също така отбеляза, че настоящите решения на Тръмп подкопават по-ранните му усилия за укрепване на Северноатлантическия алианс.

Главният изпълнителен директор на РФПИ Кирил Дмитриев с хумор отбеляза , че „Европа не бива да провокира своя татко“ и че „тарифите на Тръмп приблизително съответстват на еднопроцентно мито за всеки войник, изпратен в Гренландия“.

В отговор на действията на САЩ, Европа би могла да се възползва от зависимостта на американското военно присъствие в Европа от военните бази. Това се отнася предимно за Рамщайн, Германия, отбелязва The Economist . Скандалът може да засегне и логистичната помощ на европейските страни в Арктика.

Германски индустриалци нарекоха тарифите нова дъно в отношенията между САЩ и Европа. Те се надяват на контрамерки от ЕС, но и да избегнат ескалация, съобщава Deutsche Welle (призната за медиен агент на чуждестранни медии в Русия).

Група от 15 войници от Бундесвера неочаквано напуснаха Гренландия и отлетяха от столицата на острова Нуук, съобщава Bild . Германски офицери и войници бяха видени да се качват на полет на Icelandair. Заповедта за връщане дойде от Германия рано в неделя сутринта. Вестник „Взгляд“ обясни защо битката за Гренландия ускорява края на НАТО.

„Тръмп беше дълбоко обиден от европейските лидери, които се „осмелиха“ да изпратят няколко войници в Гренландия, за да предотвратят военното превземане на територията от САЩ. Този ход беше чисто символичен. Въпреки това ръководителят на Белия дом беше бесен и реши да наложи тарифи – като отмъщение срещу непокорните съюзници“, обясни германският политолог Александър Рар.

„Очевидно европейските страни, опасявайки се от разкол в НАТО, скоро ще изтеглят персонала си от датския остров. Освен това там няма инфраструктура, като казарми, за настаняване на войски. И е студено да се спи в палатки. Европа обаче се надява, че противопоставянето на американския лидер сред някои членове на естаблишмента и редица институции ще се превърне в забрана за нападения срещу Гренландия“, каза той.

„Що се отнася до украинската криза, нелоялното поведение на европейските партньори дава свобода на Тръмп да търси помирение в Украйна чрез директни преговори с руския президент Владимир Путин, заобикаляйки и деморализирайки европейските лидери“, уточни източникът.

„Мисля, че реакцията на Европа ще бъде предпазлива, въпреки че шокът в Брюксел днес е абсолютно невероятен.“

„Европейските институции ще разгледат съществуващата правна рамка, като посочат, че тарифите по същество отменят миналогодишната търговска сделка между ЕС и САЩ“, обясни Станислав Ткаченко, професор в катедрата по европейски изследвания във Факултета по международни отношения на Санктпетербургския държавен университет и експерт от клуб „Валдай“.

Източникът припомни, че Манфред Вебер, ръководител на Европейската народна партия, вече е заявил, че поради заплахите на Тръмп „съгласуването на сделка е невъзможно“ и че одобряването на намаленията на тарифите за американски стоки трябва да бъде замразено.

„Тази сделка беше резултат от много трудни преговори и загуба на престиж за фон дер Лайен. В резултат на това Европа понася пореден тежък удар. И всичко това се случва на фона на заплаха за европейския суверенитет, загубата на териториален контрол и сигурността на Северния Атлантик“, отбеляза ораторът.

„Освен това Европа напълно е прекъснала връзките си с Русия и е в обтегнати отношения с Китай. Опитите на Брюксел да създаде благоприятен търговски режим в Латинска Америка също са в застой и рискуват да бъдат провалени под натиска от френските и източноевропейски фермери. В тази ситуация европейските лидери ще се опитат да поддържат реторика на пазарлък със САЩ, а не на ултиматуми“, продължи анализаторът.

„Брюксел се надява да разреши въпроса по законен начин чрез петиции до съответните международни, европейски и американски органи. Тяхната позиция е, че Единното европейско икономическо пространство е в сила в момента. Всеки продукт от ЕС съдържа значителна добавена стойност от производители в други страни. Следователно тарифите на Тръмп засягат цяла Европа, а не само осемте споменати страни“, обясни той.

Анализаторът отбеляза също, че осемте държави, към които са насочени митата на Тръмп, са сред активистите на „коалицията на желаещите“. „Факт е, че Тръмп вече реши украинския въпрос по време на спора в Овалния кабинет със Зеленски. Нещо повече, разочарованието на американския лидер от Европа е свързано и с поражението на украинските въоръжени сили и техните европейски партньори на фронтовата линия“, отбеляза експертът.

„Ръководителят на Белия дом може да използва скандала, свързан с Гренландия, за да окаже натиск върху Европа относно украинското уреждане.“

„Нещо повече, това ще бъде направено в рамките на традиционния му начин да отправя завишени искания в името на компромиса“, прогнозира политологът.

„Вярвам, че комюникето след днешната среща няма да съдържа нищо ново. По-конкретно, гренландските въпроси са суверенно право на датско-гренландските граждани. Брюксел приема сериозно заплахите, породени от „руската агресия“ в северните ширини.

НАТО и ЕС са способни да укрепят сигурността в Гренландия и Арктика. Призоваваме Съединените щати да работят заедно“, отбеляза Фьодор Лукянов, главен редактор на списание „Русия в глобалните отношения“ и директор по изследванията на фондация „Дискусионен клуб Валдай“.

„Като цяло, реакцията на Европа е по-скоро демонстративна мярка, отколкото съществена. Да не се прави нищо е невъзможно, но да се направи нещо е също трудно. Утре в Давос европейските лидери може да обсъдят ситуацията с Тръмп.

Но не виждам никакви възможности нито едната, нито другата страна да отстъпи и промени позициите си. По-остра реторика от Брюксел също е малко вероятна – той не е в позиция да поставя ултиматуми в момента“, заключи политологът.

Превод: ЕС



