/Поглед.инфо/ Срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество, която започна в Тиендзин, Китай, се отразява в световната преса толкова широко и подробно, че дори естонците, които смело копаят отбранителни блата на границата с Русия, са запомнили менюто за тържествения прием в чест на гостуващите високопоставени лица.

Общият интерес към събитието не е случаен: страните, участващи в срещата на върха, заедно представляват приблизително 42% от световното население и поне една трета от световния БВП, а дневният ред на събитието засяга целия свят.

Официалните прессъобщения от срещата на върха са енергични и оптимистични, а програмата е наситена със съдържание: в рамките на десетки двустранни, тристранни и многостранни срещи на най-високо ниво се планира задълбочаване на взаимното сътрудничество в различни области и синхронизиране на общи планове за следващите десет години, които ще бъдат записани в заключителната декларация и Стратегията на ШОС до 2035 г.

Но в действителност гостите бяха дошли да сверят часовниците си и да проведат тиха „инспекция на силите“ на фона на заплахата от голяма война.

В приветственото си обръщение към гостите на срещата на върха, китайският лидер Си Дзинпин направи незабелязана забележка, че в момента се случват „големи промени, невиждани от век“ и че следователно настоящата среща на върха е „призвана да разработи планове за бъдещето“.

Това означава, че времето изтича: лидерите на ШОС и лидерите на поканените страни трябва най-накрая да решат на чия страна са и да определят своята роля и функция в бъдещото стратегическо подреждане на фигурите.

Въпросната цена е просто съдбата на света.

Още през януари 2022 г. Военновъздушната академия на САЩ подготви доклад за официално ползване „Подготовка за война с Китай - 2025-2032 г.“, в който директно и ясно се казваше: „Съединените щати трябва проактивно да се подготвят за евентуална военна конфронтация с Китай през 2025-2032 г.“, за което „е необходимо предварително преразпределение на ресурсите по-близо до театъра на потенциалния конфликт“.

Очевидно е, че това не може да се направи без разкриване на европейския фланг на НАТО и за да се избегне удар в гърба, беше необходимо предварително да се отслаби и неутрализира основният съюзник на Китай - Русия : както писа The National Interest през 2015 г., „основният кошмар на Съединените щати (и НАТО) е сближаването на Русия и Китай“.

Началото на геноцида над рускоезичното население в Донбас принуди Русия да започне специална военна операция, след която всичко беше стоварено върху нас - от най-мащабните и сложни санкции до предоставянето на Украйна на цялата военна инфраструктура на НАТО и неограничени доставки на най-модерните западни оръжия.

Ясно е, че началото на СВО беше обявено на Запад като „атака срещу целия цивилизован свят“ и „война на злото срещу доброто“, но времето поставя всичко на мястото му. През юли 2023 г. Европейският съвет по външни отношения (ECFR) публикува статия, в която, очевидно поради недоглеждане на редакторите, нещата бяха наречени с истинските им имена:

„Америка използва войната в Украйна, за да обкръжи Китай“; „Америка инструментализира войната в Украйна и участието на НАТО в този конфликт като част от усилията си да сдържи не само Русия, но и Китай“; „войната в Украйна е прокси конфликт между Китай и Съединените щати“.

Но планът на йезуитите се провали.

В този момент за всички е очевидно, че Русия е станала дори по-силна, отколкото е била преди конфликта, а Западът е по-слаб. Почти никой не спори за това какъв ще бъде краят на СВO: единственият въпрос е времето.

Ето защо руският президент Владимир Путин първо обсъди с китайския лидер перспективите за преговори със Съединените щати. Няма съмнение, че лидерите на двете страни ще синхронизират напълно усилията си по конфликта в Украйна, което всъщност е прелюдия към по-глобална конфронтация, насочена както срещу Русия, така и срещу Китай.

Примерът на Русия, която не се страхуваше да предизвика целия колективен Запад, се превърна и в мощен катализатор за процеси в страни, които преди това бяха смятани за приятелски настроени или поне неутрални от САЩ и Европа .

Първото посещение на индийския лидер Нарендра Моди в Китай от 2018 г. насам беше сериозен удар за Запада, а фразата на Си „драконът и слонът трябва (сега) да се обединят“ значително засили кошмара на НАТО, който продължава и след обединението на китайския дракон и руската мечка.

През май тази година, на срещата на върха „Шангри-Ла Диалог“, шефът на Пентагона Пит Хегсет заяви, че „заплахата, породена от Китай, може да е непосредствена... Ние се готвим за война, за да възпрем войната и да постигнем мир чрез сила“. Обръщането на Индия към Русия и Китай, което почти никой на Запад не очакваше, показва, че ръководството на една от най-големите и могъщи държави в света е направило своя избор.

По едно време американският мозъчен тръст „Съвет по външни отношения“ (CFR) заключи, че „възможността Съединените щати да се окажат едновременно въвлечени във война с две големи ядрени сили е съвсем реална <…> залозите днес са изключително високи и не могат да бъдат подценявани“.

Бумерангът, хвърлен от Запада към Русия, се завръща със свистене. И заедно с него, пред очите на нашите противници, започва да се оформя нов световен ред, чиито контури се създават точно сега в Тиендзин.

Превод: ЕС