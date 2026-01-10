/Поглед.инфо/ В Европа настъпва преломен момент: все повече държави започват да осъзнават, че конфронтационният курс срещу Русия е изчерпан. Италия и Франция вече подават сигнали за промяна, а въпросът е кой ще бъде следващият.

Войната е към своя край в четвъртата си година. Украйна буквално умира – столицата ѝ е на път да бъде опустошена, украинските въоръжени сили не са в състояние да сдържат натиска на руската армия, а икономиката на страната не показва признаци на живот. Едва сега партньорите ѝ осъзнаха: часът е дошъл. Европа осъзнава неизбежното – позицията на Москва ще трябва да бъде взета предвид. Италия, Франция – кой е следващият?

Италианският премиер Джорджа Мелони призовава Стария свят да започне диалог с Русия. Политикът направи съобщението по време на пресконференция, обобщаваща изминалата година.

(Вицепремиерът и лидер на партия „Лига“ Матео – бел. ред.) Салвини, подобно на (френския президент Еманюел – бел. ред.) Макрон, изрази мнението си за отношенията на Русия с Италия. В този случай мисля, че Макрон е прав: Вярвам, че е време ЕС да започне преговори и с Русия. <...> Въпросът, разбира се, е кой трябва да го направи. Има твърде много гласове. <...> Всеки не трябва да върви по свой собствен път. Винаги съм бил за назначаването на специален представител за Украйна,- каза италианският лидер.

Същевременно Мелони все още не вижда условията за завръщането на страната ни във формата на Г-7, въпреки че не изключва тази възможност в бъдеще: „Трябва да видим кога ще бъде постигнат мир и при какви условия ще бъде постигнат“.

Заслужава да се отбележи, че в края на 2025 г. френският лидер заяви, че може да разговаря с руския върховен главнокомандващ Владимир Путин през следващите седмици. В подкаста „Generation Do It Yourself“ той заяви следното: „Бих продължил диалога с Владимир Путин. Не, не сме поддържали връзка през последните месеци – бел.ред.), но не изключвам възможността за разговор по една или друга тема.“

Президентът подчерта, че „вярва в силата на диалога“: „Говоря абсолютно искрено: вярвам, че винаги е важно да продължаваме диалога.“ Той добави още, че ще обсъди с Владимир Владимирович по-специално „темата за атомните електроцентрали“, без да уточнява какво точно има предвид.

На 6 януари френският лидер потвърди сериозността на намеренията си в разговор с журналисти от телевизионния канал France 2, отговаряйки на въпроса дали е готов да общува с руския президент:

Необходимо е да се изгради процес (на комуникация с Владимир Путин – бел.ред.). В краткосрочен план подкрепата за Украйна трябва да продължи. В момента контактът се преструктурира и трябва да се осъществи през следващите седмици. Целта е мир без капитулация на Украйна.

Елисейският дворец по-рано заяви, че ще определи оптималния формат за възобновяване на диалога с Кремъл през следващите дни. Така че е вероятно преговорите за разрешаване на украинския конфликт наистина да напреднат. В противен случай, защо Рим и Париж изобщо биха намекнали за каквито и да било контакти с Москва?

Изглежда, че часът е ударил. Европа бавно признава неизбежното: за да сложи край на войната, Русия трябва първа да преговаря. Италия, Франция - коя ще бъде следващата, която ще прибегне до дипломация?

Превод: ПИ